В Индии обеспокоены таянием ледников

4:21 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Ежегодно территории, которые издревле считаются пристанищем снежного человека, уменьшаются. К такому выводу пришли учёные, которые провели детальный анализ современного состояния гималайских ледников. Мифический человекообразный монстр, который, как гласят легенды, населяет заснеженную часть Гималаев, похоже, лишится своей среды обитания. Более того, вполне возможно он вымрет, не будучи даже описан учёными. Гималаи вообще могут потерять своё предназначение, ведь с санскрита это слово переводится как обитель снегов.

Однако в настоящее время исследователей совсем не волнуют лингвистические выкладки и йети с его гипотетическими проблемами — сейчас их интересует одно — 500 миллионов человек, которые в ближайшем будущем могут остаться без пресной воды! Катастрофическое таянье ледников приведет к обмелению основных рек Южной Азии, уверены они.

Массивные ледники Гималаев, которые содержат наибольшие запасы снега и льда на нашей планете, за прошлые четыре десятилетия истощились на 21%.

Индийская исследовательская группа, состоящая геологов и гляциологов (изучают ледники) опубликовала мрачное предупреждение — если подобные тенденции сохранятся, то почти половина населения Индии лишится пресной воды.

Исследование включает в себя сравнение данных самых старых ледниковых карт с недавними свидетельствами, полученными благодаря работе индийских космических спутников. Анил Кулькарни, специалист индийской Организации Космических исследований в Ахмадабаде и его команда оценили отступление 466 ледников в трех главных речных бассейнах Индии: Чинаб, Парбати и Баспа. Учёные выяснили, что площадь ледникового покрова уменьшилась от 2077 квадратных километров в 1962 до 1628 квадратных километров в настоящее время, или приблизительно на 21 процент. В то же самое время, число ледников увеличилось из-за фрагментации ледяного покрытия. Ледниковые поля, известные как гляциораты показали более обширное отступление ледников. К примеру, за 45 лет 127 гляциоратов и ледниковых полей меньших чем 1 кв. километр отступили на 38 % по сравнению с 1962 годом.

"Маленькие ледники более чувствительны к глобальному потеплению", — отмечает в своём отчете Кулькарни.

Результаты исследования показывают, что ледниковая фрагментация, усиленное отступление небольших ледников и изменения климата влияют на устойчивость гималайских ледников.

Для Индии — это критичный вопрос — сколько же пройдёт времени, прежде чем ледники окончательно исчезнут? И исчезнут ли они вообще? Джон Шрёдер исследователь университета штата Небраска в Омахе, посвятивший свою жизнь исследованию Гималаев, пытается успокоить общественность, уверяя, что этого не случится в ближайшее время.

"Гималайские ледники ещё долго будут украшать вершины гор, — уверен он. — Норы в этой области очень высоки".

Западные ветры и муссоны продолжат пополнять запасы снега на Джомолунгма и Ко. "Но если муссоны станут менее активны, то нас ожидает великое бедствие" — добавляет он.

Истощение некрупных ледников уже снизило уровень орошения в другом регионе — Афганистане, наиболее значительно в центральных частях провинции Гиндукуш. "Там уже сегодня можно наблюдать сильнейшие засухи, наносящие урон зерновым культурам и людям" — говорит Шрёдер — "такие климатические эксцессы только добавят нестабильности в этом и без того неспокойном регионе".

Глобальное потепление продолжает шагать по планете и что же будет дальше, предсказать очень сложно существует только масса теорий опубликованных как в научной, так и популярной литературе, однако предсказать точный сценарий происходящего пока не в силах никто.

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