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Артем Недолужко

В создании искусственной ДНК участвовали японцы

2:29
Эврика » Открытия

Японские ученые создали искусственную ДНК и предрекли появление живых существ неприродного происхождения. Кроме того, они открыли путь для получения новых белков, которые существенно влияют на развитие промышленности и медицины.

В создании искусственной ДНК участвовали японцы

До того времени науке были известны 4 элемента составляющих ДНК — это так называемые нуклеотиды: аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г) и цитозин (Ц). Группой японских исследователей были сконструированы новые синтетические комплиментарные друг другу нуклеотиды Ds и Pa. Ученые утверждали, что пара Ds-Pa — хорошая замена классическим парам А-T и Г-Ц, хотя и устроена по другому принципу.

Попытки к созданию искусственной ДНК уже предпринимались до них, но, как правило, они заканчивались неудачно. У исследователей не получалось настроить ферментную систему так, чтобы искусственные составляющие могли быть использованы клеткой — информация, которая кодировалась с их помощью, не считывалась.

Прорывную технологию предложили учёные из японского центра геномики RICKEN. И хотя искусственные нуклеотиды пока не могли полностью заменить природные, японские исследователи, которые всегда славились своей дотошностью, не собирались сдаваться. Группа Ичиро Хирао (Ichiro Hirao) планировала создание и использование расширенного генетического алфавита, а это большой шаг к созданию искусственных животных.

В течение многих лет биологи исследовали запутанную жизнь генов и синтезируемых ими белков, "щипая" молекулу ДНК то тут, то там, удаляя и вставляя новые гены. Они надеялись изготовить то, что могло быть описано как новый организм.

У технологии есть и более прикладное применение. Известно, что белки состоят из аминокислот. Аминокислоты, в свою очередь, кодируются так называемыми триплетами (тройками нуклеотидов). Существует всего 61 вариант триплетов, в которых специфически зашифрованы 20 аминокислот, ещё 3 кодона сигнальные.

Благодаря проекту исследовательской группы Хирао появилась возможность получать белки, никогда не существовавшие в природе. Эта технология оказала существенное влияние на современные промышленность и медицину.

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Автор Артем Недолужко
Артем Недолужко — нештатный автор Правды.Ру
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