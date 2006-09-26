Археологические находки, которым не повезло: беременный динозавр

2:13 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

12 окаменелых эмбрионов с мелкими зубами были обнаружены в утробе самки ихтиозавра, которая стала добычей палеонтологов. Прежде чем попасть в руки экспертов, древняя рептилия сто миллионов лет провалялась в земле, а потом еще четверть века пылилась под столом для пинг-понга.

Многие считают, что работа палеонтолога связана с длительными командировками и бесконечными раскопками. Однако это не всегда так. Подтверждением тому послужил случай, произошедший в Канаде.

Как сообщали LiveScience, палеонтолог Канадского университета Альберты Майкл Колдвелл обнаружил неизвестный ранее вид древних морских рептилий не где-нибудь глубоко в недрах земли, а под столиком для пинг-понга в университетской лаборатории.

Как такое могло получиться? Все оказалось намного проще, чем можно было себе вообразить.

Двадцать пять лет назад палеонтолог со студентами собирал окаменелости на северо-западе Канады. Рассмотрев находки в лаборатории, исследователи, по всей вероятности, сочли, что для науки они не представляют никакого интереса.

Выбрасывать экспонаты было жалко, поэтому их свалили в картонные коробки и засунули под теннисный стол. Под этим столом археологические древности пылились еще 25 лет, пока на них не наткнулся Колдвелл.

Однако на этом чудесные открытия не закончились. Удивлению ученого не было предела, когда он увидел, что одна из обнаруженных им рептилий беременна. Эксперты пришли к выводу, что «несостоявшаяся мать» была самкой ихтиозавра, обитавшего на Земле более ста миллионов лет назад.

При более детальном изучении было сделано еще одно наблюдение. В утробе самки были обнаружены 12 окаменелых эмбрионов с мелкими зубами, однако у самой матери зубов не было. Отсюда ученые сделали вывод, что зубы у ихтиозавров сменялись на протяжении жизни несколько раз. Самка была беззубой, поскольку весь кальций ее организма ушел на формирование и развитие зародышей.

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