Древнейший письменный документ достали из кучи мусора

В Мексике был найден самый древний письменный документ Нового Света. Каменная плита была покрыта графическими символами примерно 2900 лет назад. На нее случайно наткнулся экскаваторщик во время строительных работ. Послание погибшей цивилизации заинтриговало археологов.

Уникальный артефакт попал в руки ученых благодаря бдительности мексиканского чиновника из провинции Вера-Крус. "Каскахальский камень" обнаружили в груде щебня, которую вычерпал экскаватор при рытье котлована.

Чиновник дал указание внимательно обследовать кучу после того, как рабочие при выемке грунта нашли несколько глиняных черепков. В результате, было отобрано несколько обломков керамики, фигурки из глины, каменные орудия труда, а также загадочная плита с высеченными на ней письменами. Ученые насчитали 62 графических знака, значение которых пока не разгадано.

Камень примерно на 250 лет превосходит по возрасту найденные в Ла-Венте образцы письменности ольмеков, которые датируются 650 годом до нашей эры. К тому же, предыдущие ольмекские находки содержат так мало символов, что не все специалисты признавали это письмом.

Ольмеки — старейшая цивилизация Нового Света, известная современным ученым. В период с 1200 по 400 год до рождества Христова они населяли тропическую низменность на мексиканском перешейке Техуантепек. На смену этому народу пришли сапотеки, жившие на территории современного штата Оахака и майя на полуострове Юкатан.

В случае с "каскахальским камнем" ученые полагают, что он действительно является древнейшим памятником письменности. Эта гипотеза подтверждается тем, что значки в едином порядке выстроены в горизонтальные строки. При этом использованы 28 символов, четко отличимых друг от друга, причем некоторые из них повторяются по нескольку раз. Кроме того, значки разбиты на несколько групп различной длины.

Пока, правда, не понятно, обозначают ли эти символы отдельные буквы алфавита, слоги или целые слова. Расшифровка ольмекской письменности в данные момент не представляется возможной. Кроме "каскахальского камня" ученым пока не на что опереться в своих изысканиях.

Сходство с письменностью более поздних культур (например, майя) прослеживается очень слабо, исключая прямые сравнения. Скорее всего, как полагают эксперты, ольмекская письменность была утрачена, прежде чем более молодые цивилизации сумели развить свою систему письма.

Вряд ли археологов в этом регионе ждет такая же удача, как в Египте, где в свое время был найден "камень Розетты" с надписями сразу на трех языках, резюмирует газета "Welt".

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