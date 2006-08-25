Специалисты отметили у пауков на Эквадоре черты классового общества

Пауки, обитающие в Эквадоре, привели в изумление специалистов. В отличие от большинства своих сородичей, эти членистоногие живут общественной жизнью и даже имеют некое подобие классового общества. Раньше за представителями этого вида ничего подобного не замечалось.

Пауки в большинстве своём ведут "отшельнический" образ жизни. Особи одного вида могут атаковать друг друга, а половой акт зачастую заканчивался смертью самца, который становился жертвой оплодотворённой им же самки.

Но существуют и исключения, некоторые виды пауков могут жить общественной жизнью, принося пользу своим сородичам.

Летиция Авилес из университета Британской Колумбии (Канада) обнаружила, что пауки вида Theridion nigroannulatum, обитающие в Эквадоре, охотятся и живут вместе.

В настоящее время арахнологами (специалисты, изучающие пауков) описано более 39 тысяч видов, однако, как сообщила Авилес в интервью Newscientist, она никогда не наблюдала такой кооперации.

Пауки живут в гнездах, по нескольку тысяч особей. Они охотятся, крепя нити к низко расположенным листьям, а сами прячутся с обратной стороны других листьев, ожидая, когда появится неосторожная жертва. Если насекомое случайно задевает нить, то из засады выбегает большая группа пауков, в довершение дела, впрыскивая в её тело смертоносный яд. После этого пауки относят жертву в свою колонию, где она делится между всеми членами паучьей общины.

Летицию Авилес удивляет и то, что колонии очень разнообразны по своему размеру: иногда — это несколько десятков особей, а иногда — тысячи. Что самое интересное, в определённое время крупные колонии неожиданно распадаются на небольшие группы.

Пока не ясно, что от чего зависит размер колонии этих живых существ. Известно, что пауки этого вида обладают интенсивным размножением.

На этом, однако, загадки этого вида не заканчиваются. Самки пауков бывают двух размеров, причём в отличие от общественных насекомых вроде пчёл у них это не связано с разделением труда. В пчелиных семьях небольшие особи — рабочие пчёлы занимаются поиском пищи, а крупные матки воспроизводством. Но у пауков такого разделения не отмечено.

"Возможно, — размышляет профессор Авилес, — всё дело в репродуктивной стратегии или в существовании борьбы за ресурсы".

Но наиболее правдоподобно выглядит версия о зачаточном классовом паучьем обществе.

Общественные пауки известны науке достаточно давно — их описано около 20 видов, однако, до сих пор не было известно, что пауки Theridion nigroannulatum обладают таким интересным поведением, хотя открыты они были сравнительно давно — в конце XIX века.

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