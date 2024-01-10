Андрей Наташкин о человекоподобных роботах: "Чат-бот должен получить тело"

2:19 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Сегодня никого не удивить фильмами при киборгов. При желании можно даже составить целую энциклопедию взаимоотношений роботов и людей, которые нам демонстрировал западный кинематограф на протяжении нескольких десятков лет. Однако реальность намного интереснее. Насколько современная робототехника развивает направление человекоподобных роботов? Почему это направление считается одним из самых сложных? Какие производители ушли далеко вперед? Об этом рассказал в интервью читателям Pravda.Ru эксперт по робототехнике, основатель компании Mirey Robotics Андрей Наташкин.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Наташкин

— Андрей, расскажите, когда появились первые разработки человекоподобных роботов?

— Тут нужно сказать, что есть разные точки зрения. Саму идею создания человекоподобного робота приписывают итальянскому художнику и изобретателю Леонардо Да Винчи, который создал очень точные чертежи механического рыцаря. Однако стоит сказать, что у историков нет четких сведений, пытался ли сам Да Винчи воссоздать свой чертеж в реальности. В середине XVIII века во Франции механик Жак де Вокансон создал устройство, которое имитировало игру человека на флейте. Но всё-таки в современном понимании человекоподобные роботы появились значительно позже. В 1949 году американский изобретатель Тони Сейл представил своего человекообразного робота, которого можно увидеть и по сей день в Национальном музее вычислительной техники США. С 1986 году компания Honda запустила собственную программу разработок, целью которой было создание человекоподобных роботов. Программа стала успешной. Именно компании Honda приписывают создание первого человекоподобного робота в 2000 году. Робот умел ходить, танцевать, прыгать. Внешне он был похож скорее на космонавта в скафандре, так как не имел лица.

— Почему это одно из самых сложных направлений в робототехнике?

— Это действительно так. В отличие от других роботов, андроид должен уметь выражать свои эмоции через вербальные и невербальные средства коммуникации. Важны мимика, интонация, навык живого общения. И это уже история не просто про технические характеристики. Наделить объект из металла и пластика человеческой пластикой и мимикой задача сверхсложная. К тому же человек может воспринимать одну и ту же новость с разными эмоциями. Иногда мы испытываем весь спектр эмоций, что троекратно усложняет задачу разработчиков… Безусловно, с развитием машинного обучения человекоподобные роботы становятся умнее и эрудированнее, но чтобы оживить робота на 100%. этого недостаточно.

Есть и еще одна проблема. Если отбросить фантазии о восстании машин, то встает вопрос этичности подобных разработок. Помните клонирование овечки Долли в 1996 году? После этого многие страны объявили о проведении экспериментов с клонированием человека. Общественность очень бурно отреагировала на подобные инициативы. По итогу уже через год был введен Протокол о запрете клонирования людей, который дополнил Европейскую конвенцию по правам человека. С желанием сделать робота максимально похожим на человека происходит аналогичная ситуация.

— Расскажите о самых известных человекоподобных роботах.

— Стоит сказать, что таких разработок очень много. Я назову несколько самых популярных, которые вызвали интерес широкой общественности. В 2007 году канадский робототехник китайского происхождения Чунг Ле создал Aiko. Робот внешне напоминал японскую девушку. Через два года в нее был интегрирован искусственный интеллект, и роботизированная девушка могла отвечать на простые вопросы. В 2010 году в Японии был представлен интересный, но немного странный проект Теленоид. Андроида пытались вывести на рынок, но коммерциализация проекта оказалась провальной. В 2016 году свою разработку человекоподобного робота презентовал Китай. Цзя Цзя пытался общаться с людьми, однако его мимика была крайне скудной. Как мы видим, инженеры были нацелены на создание роботов, имитирующих поведение взрослых людей. Но есть одно исключение — разработка Лаборатории машинного восприятия Калифорнийского университета. Ученые создали робота-малыша, которого назвали Диего.

— Какие страны наиболее активно развивают данную технологию?

— Если обозначать лидеров в сфере производства человекоподобных роботов, то я бы назвал две американские компании — Tesla и Boston Dynamics. Сейчас мы видим очень интересную тенденцию — Китай поставил для себя амбициозную цель стать мировым лидером по производству человекоподобных роботов до 2027 года. И нужно понимать, что это происходит в условиях жесткого давления в виде экспортных санкций на Китай со стороны США. Для этого правительство Китая собирается проводить политику, направленную на поддержку IT-отрасли, поддержку талантливых специалистов и привлечение международных экспертов. Еще необходимо отметить такие страны, как Япония и Южная Корея.

— Насколько активно это направление развивается в России?

— В последнее время в России активно развиваются разработки человекоподобных роботов в первую очередь за счет поддержки системообразующих институтов — Инновационного центра "Сколково”, Фонда содействия инновациям. Можно выделить компанию "Промобот”. Интересно, что они смогли разработать целую продуктовую линейку, которая вполне успешно коммерциализируется. В 2022 году компания подготовила настоящую информационную бомбу, представив на Петербургском международном экономическом форуме симпатичного робота Дуняшу, которая внешне была похожа на симпатичную буфетчицу из советского прошлого. В целом среди участников Сколково можно насчитать несколько десятков подобных проектов в разрезе различных кластеров.

— Какой человекоподобный робот вас поразил?

— Я сталкивался с несколькими разработками. По моему мнению, один из самых интересных вариантов — это это робот София. Проект появился 8 лет назад в Гонконге. Робот умеет выражать более 60 эмоций. Но разработчики сделали не просто андроид, они представили миру эрудированную и симпатичную девушку. Софию пригласили на конференции и ТВ-шоу. Апогеем успеха разработки стало получение гражданства в Саудовской Аравии. Это первый случай в истории. В мире существуют две таких Софии, одна из которых общалась с нашими гостями на выставке в США.

— Какое будущее у человекоподобных роботов?

— Пока не удалось добиться полной схожести с человеком. Поэтому разработчикам придется еще достаточно долго работать в этом направлении. Но уже понятно, что при реализации подобного проекта необходимо продумывать коммерческую составляющую, иначе такие разработки ждет будущее малыша Диего, который так и находится в стенах лаборатории. Конечно, чтобы проект вывести на рынок, он должен быть полностью завершен, а главное — безопасен для человека. Еще один важный момент — это решение этических вопросов. Например, Европейский парламент обсуждал введение понятия "электронная личность”. Идея наделения правами робота получила широкий общественный резонанс, в основном в негативном ключе. Поэтому успех таких разработок зависит и от нашей готовности к ним. Есть очень интересная тенденция. Если раньше сначала разработчики работали над роботом в физическом плане, а потом уже добавляли к нему искусственный интеллект, то сейчас все обсуждают идею, что чат-бот (например, ChatGPT) просто должен получить тело.