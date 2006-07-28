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Артем Недолужко

У Лох-Несского чудовища есть прототип

Эврика » Открытия

Ископаемые останки австралийской "Несси" были обнаружены на юге Австралии. Учёные полагают, что кости принадлежат плезиозавру, который очень напоминал мифическое Лох-Несское чудовище, якобы обитающее в Шотландии. Палеонтологи выяснили, что Австралия являлась родиной этих древних рептилий, которые обитали здесь 115 миллионов лет назад. Окаменелые останки, обнаруженные учёными, дают неопровержимые доказательства того, что эти плотоядные динозавры жили в огромных озёрах. Напомню, что в те далёкие времена зелёный континент более чем наполовину был покрыт водой, считают специалисты.

У Лох-Несского чудовища есть прототип

Один из динозавров был идентифицирован как Umoonasaurus demoscyllus. Эта рептилия достигала 2,4 метра в длину и имела гребни на своей голове — важный элемент для привлечения полового партнёра, считают палеонтологи.

"Представьте себе динозавра с четырьмя плавниками, с коротким хвостом и маленькой головой, которая венчает длинную шею", — рассказывает доктор Бенджамин Кер, автор открытия (университет Аделаиды, Австралия).

Другой вид, Opallionectes andamookaensis, достигал 5 метров в дину и имел маленькие, подобные игле зубы.

Костные останки были обнаружены вблизи шахтерского города Кубер Педи, известного на весь мир тем, что здесь находятся крупнейшие месторождения опалов, сообщает BBCNews.

Окаменелости включают несколько скелетов и череп Umoonasaurus , а также часть скелета Opallionectes.

Учёные считают, что морские динозавры приплыли из моря для выведения потомства. В то время Австралия была достаточно холодной, и внутреннее австралийское море замерзало. Исследователи предполагают, что динозавры имели специальные метаболические адаптации, а возможно, и вовсе были теплокровными. Динозавры питались рыбой и кальмарами.

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Автор Артем Недолужко
Артем Недолужко — нештатный автор Правды.Ру
Темы динозавры
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