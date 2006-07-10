Чтобы познать женщин, ученые тренируются на мышах

Любители шуток о женской логике, о блондинках - все те, кто уверен, что умственные различия между женщинами и мужчинами существенны, могут добавить к своему списку ещё 25281 "пункт". Именно такое число отличий в работе генов обнаружили у самок и самцов мышей американские исследователи. Известно, что геномы мужчин и женщин идентичны, за исключением половых хромосом. Тем не менее наши гены работают по-разному, они производят разные типы и концентрации тех или иных белков – в этом заключаются различия между индивидами.

Учёные считают, что важную роль в регуляции работы генов играют половые гормоны, андрогены у мужчин и эстрогены у женщин. Эксперимент, проведённый на грызунах, показал, что эти гормоны оказывают существенное влияние на гены, отсюда вытекают столь существенные различия между представителями разных полов. Исследователи полагают, что именно эти различия могут играть важную роль в усвоении лекарств. Несколько тысяч этих отличий в работе генов были идентифицированы и ранее, но именно сейчас учёные сделали большой шаг вперёд в каталогизации генов, которые работают с разной интенсивностью у мужчин и женщин. Исследователи ищут генетические ключи к расшифровке причин болезней, наиболее часто поражающих представителей одного пола.

"Результаты имеют особую важность для понимания механизмов некоторых болезней, обладающих половым уклоном, – рассказывает генетик Джейк Лузис (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес). – Например, женщины более восприимчивы к большинству аутоиммунных заболеваний, типа системной красной волчанки и рассеянного склероза, тогда как мужчины восприимчивы к кардиологическим заболеваниям и болезни Альцгеймера".

Исследователи обнаружили большое число "половых" различий в работе генов мозга, мышц, печени и жировой ткани у мышей. Учёные использовали микрочипы для того, чтобы одновременно оценить экспрессию более чем 23 тысяч генов в этих четырех тканях. Они искали различия между самками и самцами. Для большинства образцов эти различия составляют менее 20%, однако некоторые гены различаются в своей работе более чем на 300%.

Экспериментаторы выявили более 25 тысяч отличий в работе генов. В печени, где усваиваются лекарства, приблизительно 70% генов различаются по своей работе. Различия в работе генов мозга составляют 14%. Стоит отметить, что это предварительные результаты и говорить о существенной разнице между умственными способностями мужчин и женщин неправомочно.

Томас Дрейк, также работающий в Калифорнийском университете, полагает, что эти различия в первую очередь зависят от гормонального влияния на гены.

Учёные уже использовали полученные данные для идентификации областей генома, ответственных за тучность, чаще встречающуюся у женщин.

Понимание разницы между мужчиной и женщиной – важная веха в процессе создания действенных лекарственных препаратов для разных полов, считают авторы исследования.

Артём НЕДОЛУЖКО,

сотрудник РАН