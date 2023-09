Астрономы обнаружили первый известный "галактический пузырь" — огромную космическую структуру, предположительно оставшуюся после Большого взрыва и находящуюся практически в заднем дворе нашей галактики.

Размеры этого пузыря поражают: он простирается на миллиарды световых лет, что делает его в 10 000 раз шире, чем Млечный Путь.

Тем не менее, несмотря на огромные размеры, этот гигантский пузырь не виден невооруженным глазом. Он находится относительно близко — на расстоянии 820 миллионов световых лет от нашей галактики, и является частью того, что астрономы называют "ближней вселенной".

Геометрически пузырь можно представить как "сферическую оболочку с сердцем", объясняет Даниэль Помаред, астрофизик из Комиссии по атомной энергии Франции.

Внутри этой сферической оболочки находится сверхскопление галактик Волопаса, окруженное огромной пустотой, которую иногда называют "Великим Ничто".

Эта оболочка также включает в себя несколько других известных научными исследованиями сверхскоплений галактик, включая массивную структуру, известную как Великая Слоанская стена.

Даниэль Помаред отметил, что обнаружение этого пузыря, описанного в исследовании, в котором он является соавтором и которое было опубликовано в "Астрофизическом журнале" на этой неделе, стало результатом долгого научного процесса.

Это открытие подтверждает явление, впервые описанное в 1970 году американским космологом Джимом Пиблсом, будущим лауреатом Нобелевской премии по физике. Его теория предполагала, что в ранние времена Вселенной, когда она представляла собой горячую плазму, гравитация и излучение порождали звуковые волны, известные как барионные акустические колебания (БАО). Эти звуковые волны, пронизывая плазму, создавали пузыри.

Примерно через 380 000 лет после Большого взрыва этот процесс прекратился, так как Вселенная остыла, фиксируя форму пузырей. С течением времени, по мере расширения Вселенной, пузыри увеличивались в размерах, подобно другим космическим образованиям, возникшим после Большого взрыва.

Ранее астрономы обнаружили сигналы БАО в 2005 году, изучая данные из близлежащих галактик. Однако недавно обнаруженный пузырь является первым известным случаем одиночного барионного акустического колебания.

Астрономы дали своему открытию имя Хо'олейлана, что переводится как "посылающий ропот пробуждения" из гавайского песнопения творения. Это название придумал ведущий автор исследования, астроном Брент Талли, принадлежащий Гавайскому университету.

Пузырь был обнаружен случайно в ходе исследования, проводившегося Талли в поисках новых каталогов галактик. Это открытие оказалось совершенно неожиданным, как отметил Даниэль Помаред.

Талли сообщил, что размеры пузыря настолько огромны, что он занимает всю область неба, которую они исследовали. Помощь в анализе и математическом определении структуры пузыря оказал эксперт по барионным акустическим колебаниям, австралийский космолог Каллан Хоулетт.

Благодаря его усилиям, исследователи смогли визуализировать трехмерную форму Хо'олейланы и расположение галактических архипелагов внутри нее.

Хотя это может быть первым обнаруженным пузырем такого рода, в будущем во Вселенной возможно обнаружение и других подобных структур. Европейский космический телескоп "Евклид", запущенный в июле, предоставит широкий обзор Вселенной и, возможно, позволит обнаружить еще несколько пузырей.

Кроме того, строящиеся в Южной Африке и Австралии массивные радиотелескопы под названием "Square Kilometer Array" также могут принести новые открытия в изучении галактик на южном полушарии, отметил Помаред.

