В СССР был успешно испытан космический мотоцикл

3:48 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Поклонники фантастических фильмов, наверняка, не раз мечтали о том дне, когда смогут прокатиться в открытом космосе на космическом байке. Однако, до сих пор эта мечта так и не воплотилась в реальность. Хотя, ещё в советские годы был не только создан, но и успешно испытан единственный в мире космический мотоцикл.

Мотоцикл для звёздных войн

В современном мире существует распространённое мнение, что науку вперёд двигает война. Часто это утверждение — верно, а появление проекта космического мотоцикла лишь доказывает общее правило.

В годы холодной войны СССР и США разрабатывали многочисленные боевые системы для применения на орбите Земли:

космические истребители,

боевые спутники,

другие системы, которые предполагалось использовать против потенциального противника в ближнем космосе и на орбите планеты.

Для орбитальной станции "Алмаз" был разработан космический мотоцикл для достаточно специфических целей.

Предполагалось, что советские космонавты на нём смогут приближаться к вражеским космическим объектам и минировать их. Именно так, как это было показано в фантастических блокбастерах.

Космический байк имел 36 двигателей, которые работали на взрыве пороховых газов, создававших необходимую тягу. Двигатели были направлены в разные стороны и включались поочерёдно, что позволяло космическому мотоциклу двигаться в ту или иную сторону. Множественные пороховые взрывы хотя и работали в космосе достаточно хорошо, но были потенциально опасны как для самих космических байкеров, так и для космического корабля, с борта которого производился старт.

Космические гонки

До испытаний дело дошло только в 1990-м году. К этому времени пороховые двигатели успели заменить на аналоги, действующие на сжатом воздухе.

Весил космический мотоцикл 400 кг и мог перемещаться в космосе до 6 часов в автономном режиме. Официальное название — "Средство перемещения космонавтов" (СПК). Космическим мотоциклом его назвали сами космонавты за внешнее сходство с классическим байком.

Первые космические мотоциклетные гонки осуществили члены советского космического корабля "Союз ТМ-8" Александр Витренко и Александр Серебров. Покорители космоса отправились на мотопрогулку в невесомости 1 и 5 февраля 1990 года.

Первым космическим байкером стал Александр Серебров, "проехавший" 33 метра. Он лихо перемещался в космосе, а также успешно парковался у борта космического корабля. Вот только прогулка на космическом мотоцикле оказалась очень холодной. По возвращении на борт космического корабля Александру Сереброву пришлось отогреваться.

Первая поездка на космическом мотоцикле вызвала небольшой переполох в центре управления полётами. Космонавт должен был удалиться на 25 метров, а в реальности отлетел на 30. Это было настоящее ЧП, поскольку никто не знал, сможет ли он вернуться. К счастью, всё прошло благополучно.

Спустя несколько дней уже Александр Витренко совершил поездку на космическом мотоцикле, способном двигаться со скоростью до 32 м/сек на расстояние в 45 метров и даже провёл маневр высшего пилотажа. Им стал оборот на 360 градусов. Сегодня первый в истории космонавтики космический мотоцикл находится в Музее космонавтики в Москве.

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