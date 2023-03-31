Велосипедный "Левша" из России: от велорикши до велосипеда-амфибии

3:52 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

В современном мире непрекращающихся автомобильных пробок велосипеды давно стали одним из самых массовых средств передвижения.

Несмотря на всю свою популярность, конструктивно разные модели байков практически не отличаются друг от друга. Тем интереснее все необычные велосипеды, которые создают энтузиасты-кастомайзеры. В России авторские модели байков создаёт талантливый инженер из Екатеринбурга Василий Галихин, которого по праву можно назвать "Левшой" XXI века. Для нашего издания изобретатель рассказал о своём необычном хобби.

— Василий Владимирович, с чего началось ваше увлечение велосипедами?

— С велоспортом я впервые познакомился в 1970-е годы в секции, которой руководил В. В. Боярский. Самым запоминающимся событием тех лет стал велопробег от Ленинграда до Одессы, его протяжённость составила более 2000 км. Позднее было велопутешествие и от Москвы до Заречного, где после окончания учёбы я работал на Белоярской АЭС. Пройдя долгий путь от дежурного автослесаря до начальника смены цеха, однажды я понял, что хочу посвятить свою дальнейшую жизнь конструированию собственных моделей велосипедов. Вскоре я уволился с работы и занялся любимым делом.

— Каким был первый велосипед вашего собственного производства?

— С тех событий уже прошло около двух десятилетий. В качестве своеобразного дебюта я соединил вместе велосипед и инвалидное кресло. Получилась такая экзотическая велорикша. В нашем небольшом городе Заречный появление столь удивительного средства передвижения вызвало большой интерес жителей. Со временем я усовершенствовал свою велокарету, сделав её двухместной. Сегодня в городе этот вид транспорта очень любят молодожёны. Но настоящим хитом стал велосипед-вездеход, он же — велосипед-амфибия.

— Расскажете о нём подробнее?

— Внешне конструкция похожа на детский трёхколесный велосипед, но только многократно увеличенный в размерах. Его высота сопоставима с ростом взрослого человека. Уникальный велосипед обладает полным приводом, а его колеса выполнены из алюминиевых тазиков, за которыми мы специально ездили на профильный завод.

Учитывая, что большие колёса велосипеда-амфибии легче воды, передвигаться на нём можно хоть по реке, хоть по суше. Крутые овраги и непроходимые болота ему также не страшны. Уникальный механизм удачно прошёл тестовые поездки в водах Волги и Дона.

Сегодня в нашей коллекции около 20 необычных моделей велосипедов. На некоторые образцы мы получаем сертификаты и патенты, как на велорикшу и вело-вездеход.

— Ваши уникальные велосипеды можно увидеть только на улицах Заречного?

— Нас часто приглашают на различные выставки в России и за рубежом, велопробеги и другие тематические мероприятия. Сейчас мы подготовили для отправки в Москву на выставку "Велокульт", которая пройдёт с 31 марта по 2 апреля в Экспоцентре, уникальную модель скоростного велосипеда с колёсами высотой полтора метра. Несмотря на свои крупные размеры, эта модель способна развивать скорость до 30 км/ч. Желающие на выставке смогут попробовать себя в качестве пилота этого уникального велосипеда.

Если говорить о нашем городе, то у меня в планах создать настоящий велосипедный музей-парк где горожане смогут не только увидеть, но и покататься на необычных велосипедах.

— Спасибо!

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