Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Жукова

"На реснички" к Терминатору: как роботы осуществили революцию в косметологии

9:55
Эврика » Изобретения

Косметология и роботы несовместимы? Если Вы так считаете, то Ваш мир точно перевернётся с ног на голову после знакомства с уникальным роботом-косметологом родом из США. Уже несколько лет этот необычный мастер дарит своим клиенткам возможность соприкоснуться с будущим и достойный этого будущего, поистине фантастический внешний вид.

 

Первый в мире робо-специалист по наращиванию ресниц — пожалуй, именно так можно назвать детище компании LUUM. Чудо-машина в своём роде не только первая, но и единственная — поэтому, чтобы попасть на приём к такому мастеру, потребуется предварительная запись. В дополнение к оплате сеанса, вероятно, придётся потратиться и на билет на самолёт до американского штата Калифорния — ведь именно здесь, в городе Окленде, располагается первая на планете косметическая студия, где преображением красавиц-клиенток занимается не человек, а искусственный интеллект.

Если Вы уже вообразили миловидного человекоподобного андроида с косметологическими инструментами в руках — придётся немного скорректировать Ваши представления. Робот-косметолог не напоминает человека даже отдалённо и выглядит как габаритная машина размером с холодильник, которая располагается над клиентом. За саму работу с ресницами, впрочем, у сложного механизма отвечают миниатюрные изящные лапки.

Отличие робо-мастера от живого специалиста по наращиванию ресниц — в большей быстроте и (как это ни поразительно) повышенной безопасности процедуры.

Искусственный интеллект, совмещённый с технологией компьютерного зрения, позволяет роботу работать слаженно и точно. Чтобы нарастить ресницы на оба глаза, робо-мастер затратит около 30-40 минут (по 15-20 минут на один глаз) — в то время как даже у самого опытного живого профессионала на эту процедуру неизбежно уйдёт несколько часов.

 

Кроме того, робот взаимодействует с глазами клиентки через небольшое окошечко, что позволяет хорошо контролировать температуру, влажность, освещение и поток воздуха около лица посетительницы — факторы, от которых в огромной степени зависит результат наращивания.

Хорошо продумали создатели уникальной машины и вопрос безопасности, который не может не волновать клиенток, если дело касается процедуры в непосредственной близости от их глаз.

Как утверждают разработчики, технология не может причинить вреда человеку. Дело в том, что лапки, которыми робот наращивает ресницы клиенткам, сделаны из очень лёгкого пластика и держатся на машине только за счёт слабых магнитов. Силы, с которой лапки примагничены к роботу, достаточно, чтобы работать с невесомыми ресницами. Но если вдруг случится нештатная ситуация: произойдёт землетрясение, робота кто-то заденет или сам клиент неожиданно дёрнется — и лапки машины хоть с какой-то силой прикоснутся не к ресницам, а к глазу или коже клиентки, они немедленно отклеятся от робота и просто упадут, не причинив человеку вреда.

Но, скорее всего, это даже не понадобится: едва компьютерное зрение робота замечает, что клиент двигается, машина останавливается и ждёт, пока человек замрёт. В то же время у живого мастера в процессе работы может дрогнуть рука: к примеру, если он чихнёт или его случайно толкнёт коллега, и последствия могут быть не самыми приятными. 

Подстегнула интерес девушек к механическому мастеру и пандемия COVID-19. Процедура наращивания ресниц подразумевает нахождение клиента буквально "нос к носу" с мастером в течение нескольких часов, что явно не прельщает посетительниц при угрозе заразиться опасным вирусом. Подцепить же заразу от машины в нашем мире пока, к счастью, не представляется возможным.

Бояться за будущее живых мастеров по наращиванию ресниц, впрочем, не стоит. Создатели робота-косметолога заявляют, что не покушаются на рабочие места живых специалистов, а, напротив, стремятся облегчить их работу.

Процедуру, проводимую роботом, обязательно должен контролировать человек-косметолог, который предварительно подберёт для клиентки максимально подходящий образ, подготовит лицо и глаза посетительницы к сеансу и после окончания работы машины окончательно откорректирует результат, доведя внешний вид заказчицы до блестящего идеала. Сфере косметологии не обойтись без критического взгляда и чуткой руки живого мастера — инновационная машина лишь избавляет косметологов от наиболее монотонной и скрупулёзной части работы, позволяя в полной мере погрузиться в заботы о красоте клиента.

 

Как же происходит сам процесс наращивания ресниц роботом?

  • Сначала клиентку, прибывшую в салон, приглашают пообщаться с живым мастером. Тот знакомит её с технологией и затем помогает посетительнице подобрать идеальный стиль ресниц.
  • Далее клиентка ложится в СПА-кресло под роботом, и мастер готовит её к процедуре: очищает ресницы и кладёт на верхние и нижние веки мягкие патчи. Эти приспособления, с одной стороны, обеспечивают неподвижность, комфорт и большую безопасность глаз, а с другой стороны, помогают машине ориентироваться во время работы: на их поверхности нарисованы специальные линии, похожие на штрих-коды, которые служат для робота своеобразными "указателями" во время процедуры.
  • Затем робот — под наблюдением живого мастера (который комментирует происходящее для клиента) и специалиста-инженера — приступает к работе. Машина изолирует одну из ресниц клиентки двумя лапками, работающими, как пинцет, берёт третьей лапкой искусственную ресницу, погружает её в клей и затем приклеивает к настоящей реснице клиентки. Затем наращённая ресница подсвечивается специальным голубым светом — это позволяет лучше закрепить результат. Процесс повторяется множество раз: сначала над одним глазом, а затем над другим, при этом в общей сложности машина может нарастить по 25 ресниц на каждый глаз. Но вскоре, как обещают создатели, робот сможет работать одновременно с двумя глазами клиентки, что ещё больше сократит время процедуры!

    Чтобы посетительница чувствовала себя максимально комфортно, салон предлагает клиенткам многочисленные удобства: от напитков до тёплого одеяла и наушников с музыкой в ходе сеанса. Забота о заказчицах приносит свои плоды: некоторые гостьи салона настолько расслабляются, что даже успевают задремать в ходе процедуры!

  • После окончания работы робота, как уже упоминалось, живой мастер-косметолог проверяет результат работы и при необходимости доводит результат до совершенства: например, доклеивает дополнительные ресницы. По отзывам клиенток, этот процесс занимает ещё около 30 минут: то есть в общей сложности процедура наращивания ресниц от LUUM занимает чуть больше часа.

Глядя на сложную и мощную машину, которая отвечает за процедуру, сложно поверить, что она способна на лёгкие, едва ощутимые прикосновения. Тем не менее, именно так описывают работу робо-косметолога первые клиентки, отмечая, что манипуляции неординарного мастера с их ресницами были очень нежными и аккуратными.

"Это ощущается, как лёгкий массаж ресниц", — делится впечатлениями одна из посетительниц, отзыв которой опубликован на официальном сайте LUUM.

"Это было крайне лёгкое и крайне мягкое прикосновение, такое нежное, что я едва могла его ощутить", — описывает свои впечатления побывавшая на сеансе сотрудница издания POPSUGAR и восторженно сообщает, что, даже будучи человеком с чувствительными глазами, однозначно будет пользоваться услугами салона в будущем. Среди наиболее оригинальных откликов о работе робо-косметолога — сравнение процедуры с "поцелуями бабочек".

Наращённые роботом ресницы держатся около трёх недель — в зависимости от ухода и частоты выпадения ресниц конкретного клиента.

 

В основу уникальной машины легли промышленные роботы компании Epson, которых изобретатели оснастили различными манипуляторами и датчиками. Сами механизмы приспособлены к точной ювелирной работе, компьютерное зрение робота "видит" глаз и ресницы клиентки и направляет движения машины, а искусственный интеллект отвечает за то, чтобы робот понимал, что такое глаз, где находятся ресницы, успешно ли проходит процедура наращивания и прочие столь же важные моменты.

Что замечательно, искусственный интеллект, лежащий в основе необычного изобретения, продолжает обучаться в ходе работы над каждой из своих клиенток, с каждым сеансом совершенствуясь всё больше. Стоит отметить, что технология робота-косметолога была успешно испытана коалицией медиков и специалистов по оценке рисков.

Отмечается, что, если всё пойдёт по плану, технология робота покинет пределы солнечного штата Калифорния и постепенно распространится по салонам мира. И кажется, в современном мире стремительно развивающихся умных машин такое изобретение — наиболее мудрый вариант: когда робот действует с человеком "в тандеме", облегчая труд профессионала и позволяя получать максимальное удовольствие от процесса как самому мастеру, так и его клиентам.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Темы наука здоровье медицина технологии
Новости
Silicon Valley Bank в США обанкротился из-за большой доли стартапов в инвестициях
Сальдо назвал провальными попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра
Эксперт по безопасности: продление зерновой сделки ничего не изменит
Евсеев: из трёх корпусов ВСУ для масштабного наступления лишь одна с техникой
Ведущий Fox News Карлсон призвал Вашингтон убедить Киев признать российский статус Крыма и Донбасса
В Ставропольском крае задержали мужчину по подозрению в передаче СБУ данных о воинских частях РФ
Волочкова рассказала о питании, которое помогает ей лечить суставы: бульон из копыт
Специалист сети лабораторий KDL Ольга Малиновская сообщила, как избежать авитаминоза после зимы
"Почта Россия" получила исключительное право на доставку россиянам пенсий
Диетолог Шапошникова: в шашлыке может содержаться окисленная форма холестерина
Популярное
В Белграде потребовали побыстрее ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.

Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России
РВ: появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ
Украинские боевики захватили российского военного в плен
Польша готовится к прямому столкновению с Россией — Басурин
Симоньян заподозрили в том, что она католичка из-за перекрестия слева направо
Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Последние материалы
Провал операции "Барбаросса"
Silicon Valley Bank в США обанкротился из-за большой доли стартапов в инвестициях
Сальдо назвал провальными попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра
Эксперт по безопасности: продление зерновой сделки ничего не изменит
Евсеев: из трёх корпусов ВСУ для масштабного наступления лишь одна с техникой
Ведущий Fox News Карлсон призвал Вашингтон убедить Киев признать российский статус Крыма и Донбасса
В Ставропольском крае задержали мужчину по подозрению в передаче СБУ данных о воинских частях РФ
Волочкова рассказала о питании, которое помогает ей лечить суставы: бульон из копыт
Специалист сети лабораторий KDL Ольга Малиновская сообщила, как избежать авитаминоза после зимы
"Почта Россия" получила исключительное право на доставку россиянам пенсий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников