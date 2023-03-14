"На реснички" к Терминатору: как роботы осуществили революцию в косметологии

9:55 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Косметология и роботы несовместимы? Если Вы так считаете, то Ваш мир точно перевернётся с ног на голову после знакомства с уникальным роботом-косметологом родом из США. Уже несколько лет этот необычный мастер дарит своим клиенткам возможность соприкоснуться с будущим и достойный этого будущего, поистине фантастический внешний вид.

Первый в мире робо-специалист по наращиванию ресниц — пожалуй, именно так можно назвать детище компании LUUM. Чудо-машина в своём роде не только первая, но и единственная — поэтому, чтобы попасть на приём к такому мастеру, потребуется предварительная запись. В дополнение к оплате сеанса, вероятно, придётся потратиться и на билет на самолёт до американского штата Калифорния — ведь именно здесь, в городе Окленде, располагается первая на планете косметическая студия, где преображением красавиц-клиенток занимается не человек, а искусственный интеллект.

Если Вы уже вообразили миловидного человекоподобного андроида с косметологическими инструментами в руках — придётся немного скорректировать Ваши представления. Робот-косметолог не напоминает человека даже отдалённо и выглядит как габаритная машина размером с холодильник, которая располагается над клиентом. За саму работу с ресницами, впрочем, у сложного механизма отвечают миниатюрные изящные лапки.

Отличие робо-мастера от живого специалиста по наращиванию ресниц — в большей быстроте и (как это ни поразительно) повышенной безопасности процедуры.

Искусственный интеллект, совмещённый с технологией компьютерного зрения, позволяет роботу работать слаженно и точно. Чтобы нарастить ресницы на оба глаза, робо-мастер затратит около 30-40 минут (по 15-20 минут на один глаз) — в то время как даже у самого опытного живого профессионала на эту процедуру неизбежно уйдёт несколько часов.

Кроме того, робот взаимодействует с глазами клиентки через небольшое окошечко, что позволяет хорошо контролировать температуру, влажность, освещение и поток воздуха около лица посетительницы — факторы, от которых в огромной степени зависит результат наращивания.

Хорошо продумали создатели уникальной машины и вопрос безопасности, который не может не волновать клиенток, если дело касается процедуры в непосредственной близости от их глаз.

Как утверждают разработчики, технология не может причинить вреда человеку. Дело в том, что лапки, которыми робот наращивает ресницы клиенткам, сделаны из очень лёгкого пластика и держатся на машине только за счёт слабых магнитов. Силы, с которой лапки примагничены к роботу, достаточно, чтобы работать с невесомыми ресницами. Но если вдруг случится нештатная ситуация: произойдёт землетрясение, робота кто-то заденет или сам клиент неожиданно дёрнется — и лапки машины хоть с какой-то силой прикоснутся не к ресницам, а к глазу или коже клиентки, они немедленно отклеятся от робота и просто упадут, не причинив человеку вреда.

Но, скорее всего, это даже не понадобится: едва компьютерное зрение робота замечает, что клиент двигается, машина останавливается и ждёт, пока человек замрёт. В то же время у живого мастера в процессе работы может дрогнуть рука: к примеру, если он чихнёт или его случайно толкнёт коллега, и последствия могут быть не самыми приятными.

Подстегнула интерес девушек к механическому мастеру и пандемия COVID-19. Процедура наращивания ресниц подразумевает нахождение клиента буквально "нос к носу" с мастером в течение нескольких часов, что явно не прельщает посетительниц при угрозе заразиться опасным вирусом. Подцепить же заразу от машины в нашем мире пока, к счастью, не представляется возможным.

Бояться за будущее живых мастеров по наращиванию ресниц, впрочем, не стоит. Создатели робота-косметолога заявляют, что не покушаются на рабочие места живых специалистов, а, напротив, стремятся облегчить их работу.

Процедуру, проводимую роботом, обязательно должен контролировать человек-косметолог, который предварительно подберёт для клиентки максимально подходящий образ, подготовит лицо и глаза посетительницы к сеансу и после окончания работы машины окончательно откорректирует результат, доведя внешний вид заказчицы до блестящего идеала. Сфере косметологии не обойтись без критического взгляда и чуткой руки живого мастера — инновационная машина лишь избавляет косметологов от наиболее монотонной и скрупулёзной части работы, позволяя в полной мере погрузиться в заботы о красоте клиента.

Как же происходит сам процесс наращивания ресниц роботом?

Сначала клиентку, прибывшую в салон, приглашают пообщаться с живым мастером. Тот знакомит её с технологией и затем помогает посетительнице подобрать идеальный стиль ресниц.

Далее клиентка ложится в СПА-кресло под роботом, и мастер готовит её к процедуре: очищает ресницы и кладёт на верхние и нижние веки мягкие патчи. Эти приспособления, с одной стороны, обеспечивают неподвижность, комфорт и большую безопасность глаз, а с другой стороны, помогают машине ориентироваться во время работы: на их поверхности нарисованы специальные линии, похожие на штрих-коды, которые служат для робота своеобразными "указателями" во время процедуры.

Затем робот — под наблюдением живого мастера (который комментирует происходящее для клиента) и специалиста-инженера — приступает к работе. Машина изолирует одну из ресниц клиентки двумя лапками, работающими, как пинцет, берёт третьей лапкой искусственную ресницу, погружает её в клей и затем приклеивает к настоящей реснице клиентки. Затем наращённая ресница подсвечивается специальным голубым светом — это позволяет лучше закрепить результат. Процесс повторяется множество раз: сначала над одним глазом, а затем над другим, при этом в общей сложности машина может нарастить по 25 ресниц на каждый глаз. Но вскоре, как обещают создатели, робот сможет работать одновременно с двумя глазами клиентки, что ещё больше сократит время процедуры! Чтобы посетительница чувствовала себя максимально комфортно, салон предлагает клиенткам многочисленные удобства: от напитков до тёплого одеяла и наушников с музыкой в ходе сеанса. Забота о заказчицах приносит свои плоды: некоторые гостьи салона настолько расслабляются, что даже успевают задремать в ходе процедуры!

После окончания работы робота, как уже упоминалось, живой мастер-косметолог проверяет результат работы и при необходимости доводит результат до совершенства: например, доклеивает дополнительные ресницы. По отзывам клиенток, этот процесс занимает ещё около 30 минут: то есть в общей сложности процедура наращивания ресниц от LUUM занимает чуть больше часа.

Глядя на сложную и мощную машину, которая отвечает за процедуру, сложно поверить, что она способна на лёгкие, едва ощутимые прикосновения. Тем не менее, именно так описывают работу робо-косметолога первые клиентки, отмечая, что манипуляции неординарного мастера с их ресницами были очень нежными и аккуратными.

"Это ощущается, как лёгкий массаж ресниц", — делится впечатлениями одна из посетительниц, отзыв которой опубликован на официальном сайте LUUM. "Это было крайне лёгкое и крайне мягкое прикосновение, такое нежное, что я едва могла его ощутить", — описывает свои впечатления побывавшая на сеансе сотрудница издания POPSUGAR и восторженно сообщает, что, даже будучи человеком с чувствительными глазами, однозначно будет пользоваться услугами салона в будущем. Среди наиболее оригинальных откликов о работе робо-косметолога — сравнение процедуры с "поцелуями бабочек".

Наращённые роботом ресницы держатся около трёх недель — в зависимости от ухода и частоты выпадения ресниц конкретного клиента.

В основу уникальной машины легли промышленные роботы компании Epson, которых изобретатели оснастили различными манипуляторами и датчиками. Сами механизмы приспособлены к точной ювелирной работе, компьютерное зрение робота "видит" глаз и ресницы клиентки и направляет движения машины, а искусственный интеллект отвечает за то, чтобы робот понимал, что такое глаз, где находятся ресницы, успешно ли проходит процедура наращивания и прочие столь же важные моменты.

Что замечательно, искусственный интеллект, лежащий в основе необычного изобретения, продолжает обучаться в ходе работы над каждой из своих клиенток, с каждым сеансом совершенствуясь всё больше. Стоит отметить, что технология робота-косметолога была успешно испытана коалицией медиков и специалистов по оценке рисков.

Отмечается, что, если всё пойдёт по плану, технология робота покинет пределы солнечного штата Калифорния и постепенно распространится по салонам мира. И кажется, в современном мире стремительно развивающихся умных машин такое изобретение — наиболее мудрый вариант: когда робот действует с человеком "в тандеме", облегчая труд профессионала и позволяя получать максимальное удовольствие от процесса как самому мастеру, так и его клиентам.

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