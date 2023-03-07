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Ирина Шлионская

На шести экзопланетах могут быть обнаружены братья по разуму

3:20
Эврика » Гипотезы

Учёные давно предполагали, что если в космосе есть планеты с характеристиками, напоминающими земные, то там могут существовать и разумные цивилизации, так как развитие жизни на таких планетах, скорее всего, идёт по аналогичному пути. Однако, теория теорией, а как на практике?

На шести экзопланетах могут быть обнаружены братья по разуму

Чтобы выяснить подробности, астрономы намерены использовать сверхмощный космический телескоп Джеймса Уэбба. Он поможет вести наблюдения за шестью экзопланетами, которые считаются наиболее похожими на Землю. Об этом рассказывает издание New Scientist.

Экзопланеты — теоретически обитаемые

Экзопланетами называют планеты, расположенные у звёзд, похожих на Солнце, где теоретически могут существовать благоприятные условия для зарождения жизни.

Подтвердить существование жизни якобы может наличие так называемых биомаркеров — биохимических веществ, которые имеют отношение к живым организмам.

Если в атмосфере планеты обнаруживают метан или кислород, то сразу начинаются разговоры о том, что там есть или когда-то была жизнь.

Имитация и цивилизация

Но это может быть совсем не так, говорят учёные. Они утверждают, что совершенно безжизненные планеты могут "имитировать" наличие биомаркеров и для нас ничем не будут отличаться от "живых" планет. Какие-то конкретные сведения могут быть получены лишь, если в распоряжении исследователей окажется очень большой телескоп, около ста метров в диаметре, и размещённый в космической среде.

Также не могут дать представления о потенциальном наличии жизни и исследования планетных атмосфер. Много говорится о том, что современные методики позволяют оценить размер и температуру экзопланеты, чтобы определить возможность наличия на её поверхности жидкой воды.

На основе этих наблюдений строятся модели, которые доказывают возможность зарождения жизни на данной планете. А если она развивалась по такой же схеме, как и на Земле, то достаточно высок процент вероятности того, что она является и разумной, ведь именно определённые модели развития живых организмом в итоге привели к формированию цивилизаций. Но в то же время ни один из доступных сегодня методов не позволяет добиться стопроцентных результатов в поисках внеземной жизни.

Телескоп Уэбба подарит сюрприз?

И всё же надежда есть… Лаура Крейдберг из Астрономического института Макса Планка (Германия) комментирует:

"Я чувствую, что мы находимся в начале действительно захватывающего путешествия".

По словам Крейдберг, задача её и её коллег — поиск каменистых планет, атмосфера которых подобна земной. Пока найдено шесть таких планет, и благодаря телескопу Уэбба можно будет получить более-менее подробные их изображения. И хотя бы приблизительно определить степень их обитаемости.

Крейдберг предрекает, что по завершении исследования этих планет "нас может ждать очень большой сюрприз". И хотелось бы ей верить, так как нам довольно сложно смириться с тем фактом, что мы одиноки во Вселенной или хотя бы в пределах нашей Галактики.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука космос ученые исследование
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