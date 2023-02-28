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Дмитрий Соколов

Американские учёные будут бурить дно Атлантики

4:50
Эврика » Гипотезы

Если по поводу происхождения человека учёные до сих пор не пришли к единому мнению, то в том, что первые живые существа на нашей планете появились в водах мирового океана, сомнений нет ни у кого. В то же время, было бы интересно узнать координаты того места, где произошло это событие. Сделать это попытаются американские учёные в начале апреля.

Американские учёные будут бурить дно Атлантики

Источник жизни

В художественной литературе распространена метафора — родник или источник жизни. Оказывается, литераторы не далеки от истины.

Согласно научным исследованиям первые органические молекулы, предвестники зарождения всех живых существ на планете появились в гидротермальных источниках, бьющих на дне Атлантического океана. Разумеется, это только теория. Подтвердить или опровергнуть которую решили исследователи из США, снарядив буровое исследовательское судно "Резолюшн".

В середине апреля члены экспедиции должны будут пробурить дно Атлантического океана на глубину до двух километров и изучить геохимические процессы, происходящие в месте, где берут начало гидротермальные источники, в которых, как считается, зародились органические молекулы. По предварительным данным, эти места богаты метаном и соединениями водорода, что лишь подтверждает догадки учёных.

Впрочем, говорить что-либо определённо пока ещё рано, поскольку подобные исследования ведутся с 1960-х годов. В то время США соревновались с СССР в изучении глубин Земли и происходящих там процессов. В те далекие годы американцы также реализовали ряд крупных проектов по бурению в океане.

Кроме исследования потенциальных мест зарождения жизни учёные из США хотели совершить масштабное открытие, пробурив океаническую кору для достижения границ земной коры и мантии планеты. Чем-то их попытки напоминали авантюрный проект в романе Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина".

Но успеха они не принесли, а СССР, пробуривший сверхглубокую Кольскую скважину, вышел победителем из данной гонки. Но в прошлом веке ни одна из двух сверхдержав так и не смогла установить состав внутренностей и ядра планеты, не говоря уже о месте появления жизни.

Подготовка к открытию века

На сегодняшний день самая глубокая точка, до которой удалось пробурить скважину под дном океана, 180 метров. В рамках ряда аналогичных проектов учёные смогли установить точную карту дрейфа литосферных плит, фактически доказав существование в далёком прошлом планеты одного суперконтинента Пангея.

В исследовании и бурении океанского дна участвовали судно "Челленджер" и судно "Резолюшен" в 1985 году. Второй корабль привлекли к исследовательским работам 2023 года. В апреле судно стартует с Азорских островов по направлению к центру Атлантики, чтобы обнаружить место зарождения жизни на Земле.

Причём, ранее в 2004 и 2005 годах, в рамках проекта "Затерянный город" уже была пробурена скважина на глубину 1415 метров под уровнем моря. В этом году её планируется углубить до 2050 метров и изучить геотермические процессы, чтобы реализовать научную часть плавания.

Если о месте зарождения жизни на Земле идут яростные споры, то время, когда произошло это эпохальное событие, хорошо известно. Считается, что первые живые организмы появились на нашей планете около 3,8 миллиарда лет назад, во время архейского периода.

В то время Земля была совсем другим местом. Атмосфера состояла в основном из углекислого газа, метана и азота, а поверхность была в значительной степени покрыта расплавленной лавой.

Первыми живыми организмами на Земле, вероятно, были прокариоты, которые представляют собой одноклеточные организмы без ядра. Они были способны процветать в суровых условиях ранней Земли и смогли размножиться и эволюционировать с течением времени. Считается, что прокариоты были первыми организмами, которые использовали фотосинтез для преобразования солнечного света в энергию. Это позволило им преобразовывать углекислый газ в кислород, создавая богатую кислородом атмосферу, которая позднее позволила появиться более сложным формам жизни.

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Автор Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша ссср наука ученые история животные исследование
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