Датчики в одежде диагностируют болезнь по поту

3:24 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Команда специалистов из Университета Тохоку (Япония) во главе с доктором Юаньюань Гуо разработала электронное микроволокно, способное проводить анализ электролитов и метаболитов, содержащихся в человеческом поту. Это позволит диагностировать различные проблемы с организмом.

"Умные" нити

Как правило, для медицинских анализов используют кровь или выделения, для чего необходимо посещение лаборатории. Но на самом деле о состоянии здоровья могут поведать и прочие вещества, выделяемые нашим телом — например,

слёзы,

слюна,

пот.

Но собрать последний в баночку не так просто. Чтобы получить образец пота, можно изобрести "умную" одежду, решили японские учёные.

Вернее, "умной" здесь является не сама одежда, а вплетённая в неё ткань.

Для разработки особого волокна исследователи применили так называемую технику термического вытягивания, в процессе которого большие фрагменты материала подвергаются нагреву для вытягивания из них нити.

Туда встраиваются микроскопические электронные датчики-биосенсоры, которые "тестируют" состав пота и передают собранную информацию на компьютер или другой девайс.

Одежда удобнее микрочипов!

Сама идея, конечно, далеко не нова. Данные о здоровье могут передавать фитнес-браслеты и "умные" часы. Но набор их функций, как правило, ограничен, да и погрешности в измерениях бывают достаточно велики. Не говоря уж о том, что такое устройство не в состоянии взять у вас анализы.

То же самое и с микрочипами, которые, как предполагается, в не столь отдалённом будущем станут вживлять всем подряд. Чип сможет "делать" не так много, а вот насколько он безопасен для здоровья — ещё большой вопрос.

В любом случае, если даже носимое устройство отследит ваш пульс, сердечный ритм и давление, этого будет явно недостаточно для постановки диагноза. А вот специальным образом настроенные сенсоры смогут проанализировать биохимический состав вашего организма. Ведь если вы проходите полное обследование в поликлинике, у вас обязательно возьмут анализы.

И всё-таки — к врачу!

Одежда с датчиками будет выглядеть совершенно обычным образом, и у владельца не возникнет никаких проблем с её ношением. Возможно, через какое-то время практически всю одежду начнут снабжать такими технологиями.

Другое дело, что предпринять, если показатели датчиков выходят за пределы нормы? Разумеется, ставить себе диагнозы самостоятельно — неблагодарное занятие. "Аномальный" пот — это всего лишь повод обратиться к врачу, который отправит вас на дополнительные обследования, чтобы выявить недуг, если он присутствует в организме.

И не стоит забывать, что изменения в составе потовых жидкостей могут и не являться признаком какого-либо заболевания. Наша биохимия может меняться под влиянием продуктов, которые мы едим и пьём, стрессов, особенностей окружающей среды и прочего. Поэтому желательно всё-таки перепроверить результаты "анализа" хотя бы ещё пару раз, в разное время и в разных состояниях.