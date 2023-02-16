Многим запомнился жидкий боевой робот из фильмов о Терминаторе, способный изменять форму и проходить сквозь любые преграды, который отправился в прошлое, чтобы изменить ход истории. Но у реального жидкого робота, которого подарили миру американские и китайские учёные, есть дела поважнее: например, лечить людей и ремонтировать технику.
Пока этот малыш не способен ни на боевые подвиги, ни на страшные преступления — да что там: на любую самостоятельную работу. Крошечных размеров изобретение двигается и меняет форму исключительно под воздействием внешнего магнита и без человеческого участия остаётся простым кусочком металла. Но то, что вытворяет уникальная новинка под чутким руководством учёных, отчётливо показывает: начало грандиозным достижениям в сфере создания жидких роботов уже положено!
Над необычным творением потрудились специалисты из университета Карнеги-Меллона (США) и Китайского университета Гонконга.
Новые роботы сделаны из специального сплава, способного менять форму и двигаться под воздействием внешнего магнитного поля. В основе уникальной смеси лежит галлий — металл, который легко плавится при температуре, лишь немного превышающей комнатную: 29,8°C. Эта черта очень пригодилась в создании роботов, которые должны быстро плавиться и "собираться" обратно по команде.
Чтобы управлять роботами, в галлий добавили магнитные частицы с неодимом, железом и бором в составе, способные реагировать на воздействие магнитного поля. В итоге специалисты получили сразу два полезных свойства.
Впечатляющая работоспособность в жидком состоянии совмещается с большими возможностями в твёрдой форме: сплав, из которого сделаны роботы, в застывшем виде способен выдерживать груз, в десятки раз больше своей собственной массы! Тот же микроробот массой около 50 мг смог выдержать груз, весящий в 30 раз больше его самого.
"Гвоздём программы" стало видео, на котором маленький робот из "жидкой стали" ростом в сантиметр, сделанный в форме игрушечного человечка, совершил побег из клетки, под влиянием магнитного поля превратившись в жидкость и просочившись сквозь решётки на волю. Затем робот вновь затвердел и принял вид маленькой фигурки (пока для этого потребовалась специальная формочка).
Побег из-под надзора — далеко не главный "конёк" необычной технологии. Учёные надеются, что их жидкие роботы пригодятся в гораздо более обыденных, но крайне важных сферах жизни человека: медицине и ремонтных работах.
В медицине жидкие микророботы могут стать отличным подспорьем в случаях, когда требуется удалить из желудка пациента инородное тело или, наоборот, доставить лекарство в организм человека. В ходе экспериментов учёные успешно использовали микроробота из "жидкой стали", чтобы удалить из модели человеческого желудка небольшой шарик. Под воздействием магнитного поля робот шириной меньше 1 см продвинулся в желудок, добрался до шарика, расплавился, обволакивая инородный предмет, а затем, вновь став твёрдым, с шариком "в объятиях" успешно покинул искусственный орган.
Проверили создатели возможности своих творений и "в обратном направлении": запустили робота, "обнимающего" лекарственный препарат, в модель желудка, где он расплавился, доставив свой "груз" точно к месту назначения.
Пока применение жидких роботов в медицине — лишь в перспективе, ибо галлий, из которого сделаны микророботы, внутри тёплого человеческого тела немедленно растает. Специалисты подчёркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы их разработка смогла успешно утвердиться на медицинском поприще. Чтобы решить проблему с расплавлением металла внутри организма, в сплав роботов, вероятно, придётся добавить и другие металлы, которые придадут ему большую теплостойкость — например, висмут и олово.
Полезными помощниками могут стать жидкие роботы и в технических отраслях. В ходе экспериментов учёные применили своих микророботов, чтобы отремонтировать электрическую схему: доставив к контактам светодиод и встроившись в электрическую цепь, роботы успешно расплавились и застыли в нужном месте, одновременно "спаяв" детали микросхемы и начав проводить электричество. Здесь, правда, возможности роботов тоже пока ограничены легкоплавкостью галлия: электросхема, работая, может разогреться, и тогда сплав растает.
Даже в жидком состоянии робот сохранит способность проводить ток, но, скорее всего, элементарно утечёт с микросхемы. Поэтому, вероятно, сплав придётся — опять же — совершенствовать либо закреплять каким-то изоляционным материалом наподобие резины.
Также в ходе испытаний жидкие микророботы успешно скрепляли между собой детали вместо шурупов, заливаясь в отверстия и застывая там. Оказалось, что два затвердевших "робо-винта", которыми скрепили две пластиковые пластины, способны успешно выдерживать нагрузку в 10 кг. Это может пригодиться для починки механизмов в труднодоступных пространствах — например, в Космосе.
Большой плюс новых роботов — в умении "переключаться" между жидким и твёрдым состояниями. Ведь роботы, сделанные из твёрдого материала, прочны, но при этом не могут преодолевать некоторые препятствия. Мягкие же машины, в противоположность своим собратьям, могут похвастаться гибкостью, но они слабее, и ими сложнее управлять.
Робот-"трансформер" способен решить многие проблемы, которые до этого стояли перед робототехниками. В дополнение к этому, превращение в жидкость новым роботам удаётся значительно лучше, чем их предшественникам, способным менять форму: те в "текучем" виде всё равно оставались довольно вязкими.
Перспектива создания роботов, способных менять форму и просачиваться сквозь любые препятствия, кого-то может удивить и обрадовать, а кого-то (к примеру, фанатов того же "Терминатора") не на шутку встревожить. Однако, учёные утверждают, что до восстания "текучих" машин нам ещё очень и очень далеко.
"Я не вижу никакой возможности введения чего-то в организм человека, чтобы затем микроботы добрались до его мозга и захватили его мысли, или чего-то безумного в этом же духе. <…> Технология не достигла такого развития, и я не наблюдаю, чтобы она развивалась в этом направлении", — в полушутливом тоне комментирует проблему Брэд Нельсон, профессор робототехники из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в беседе с The Washington Post.
В то же время специалист отметил такие интересные перспективы применения жидких микророботов, как доставка в мозг человека лекарственных препаратов и лечение тромбов в сосудах.
Если даже специалисты, работающие в робототехнической отрасли, уверены в безопасности нового изобретения, к ним стоит прислушаться. Но оставаться предусмотрительными и осторожными. Ведь создание роботов из сплава с потрясающими возможностями отчётливо показывает: начало уже положено. А вот чему — зависит только от нашего выбора.
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