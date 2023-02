Your browser does not support the audio element.

Грегор Мендель опередил своё время и стал отцом современной генетики

Хотя официально генетика, как наука, возникла лишь в 60-е годы прошлого века, её родоначальником считается монах-августинец XIX столетия Грегор Иоганн Мендель. Увы, его открытий долгое время не замечали.

От фермы до университета

Иоганн Мендель появился на свет 20 июля 1822 года в сельском местечке Хейнцендорф на границе Моравии и Силезии.

Его родители, Антон и Розина Мендель, владели семейной фермой. Как и многие крестьянские дети, Иоганн с раннего возраста приобщился к физическому труду. Будучи подростком, он подрабатывал садовником. Однако, не забывал и об учёбе. Оставив местную школу, юный Мендель поступил в гимназию в Троппау, которую в 1840 году окончил с отличием, а затем — на двухгодичные философские курсы при Университете Ольмюца (ныне Оломоуц, Чехия).

Отец Иоганна надеялся, что по окончании обучения сын вернётся домой и займётся фермой. Но у молодого человека были совершенно иные планы — он мечтал заниматься наукой.

Чтобы не думать о пропитании, Иоганн решил постричься в монахи. В 1843 году он вступил в орден августинцев в монастыре Святого Фомы в Брюнне (ныне чешский город Брно) и получил новое имя — Грегор.

Затем молодой человек продолжил обучение в Брюннском богословском институте, а в 1851 году поступил в Венский университет для изучения естественных наук.

Незамеченное открытие

Именно в период нахождения в Вене Мендель заинтересовался процессом гибридизации растений. После окончания курса в 1853 году он вернулся в Брюнн, где в течение восьми лет, с 1856 по 1864 год, занимался изучением изменения признаков растений, проводя эксперименты на горохе, росшем в монастырском саду.

В итоге исследователь пришёл к выводу, что существует так называемый закон сегрегации: то есть, имеются доминирующие признаки, которые передаются потомству от родительских особей с высокой вероятностью, а также признаки рецессивные, которые передаются случайно или вообще не передаются.

В феврале и марте 1865 года Мендель доложил о результатах своих исследований на собраниях брюннского Общества естествоиспытателей. В конце 1866 года конспект его доклада под названием "Опыты над растительными гибридами" был опубликован в очередном томе "Трудов Общества…", экземпляры которого оказались в 120 университетских библиотеках мира. Грегор, в свою очередь, заказал 40 копий статьи, которые разослал крупнейшим ботаникам мира. Но тогда его работа ни у кого не вызвала особенного интереса.

Сам Мендель был убеждён, что сделал важное открытие. По совету известного ботаника Карла Вильгельма фон Негели, одного из немногих, откликнувшихся на письмо с оттиском статьи, он попытался подтвердить свои выводы на других растительных и животных видах. Для этого он провёл серию экспериментов по скрещиванию разновидностей ястребинки — растения семейства астровых, а затем — по скрещиванию разных видов пчёл.

Однако, получить ожидаемые результаты не удалось. Впоследствии выяснилось, что механизмы оплодотворения у различных биологических видов могут иметь свои особенности, о которых в ту пору не было известно, и поэтому исследователь их не учитывал.

В 1868 году Менделя избрали аббатом Августинского монастыря в Брюнне, и, поглощённый новыми обязанностями, а также по причине резкого ухудшения зрения, он больше не возвращался к биологическим исследованиям.

Законы Менделя

В 1900 году исследователи Карл Корренс, Хьюго Де Фриз и Эрих фон Чермак-Сейсенегг независимо друг от друга открыли законы наследования, ранее выведенные Менделем. И вот тогда научный мир вспомнил о покойном аббате.

В частности, Мендель обратил внимание на то, что в первом поколении после скрещивания все гибриды похожи друг на друга, а вот в последующих поколениях происходит расщепление признаков.

В эпоху Менделя люди ещё ничего не знали о генах. Сам термин "ген" был предложен в 1909 году датским биологом Вильгельмом Людвигом Иогансеном.

Как это нередко случается с людьми, опередившими своё время, Мендель получил признание лишь после смерти.

Конечно, по мере развития генетики "высвечивались" и недостатки его исследований, прежде всего то, что он проводил свои опыты, обладая весьма ограниченным количеством информации в исследуемой области. Но даже в наши дни именно теория Грегора Менделя считается фундаментальной для понимания принципов генетики.