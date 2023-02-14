Инопланетная угроза: Байден приказал создать комиссию для анализа НЛО

В десятых числах февраля над территорией США и Канады американские военные сбили несколько неопознанных летающих объектов. Сначала летательные аппараты были объявлены метеозондами, но затем американские СМИ заявили, что это могут быть корабли пришельцев. Необычную версию подтвердили и официальные представители Белого дома, а Джо Байден сделал соответствующие распоряжения.

Байден и НЛО

После неординарных событий начала февраля американский президент стал очередным главой страны, который высказался на тему НЛО и пришельцах из космоса.

После того, как военные доложили руководству США о неопознанных летающих объектах на границе с Канадой, Джо Байден тут же дал указание создать межведомственную группу для анализа НЛО и их сбитых частей под руководством координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

В свою очередь, чиновник заявил, что НЛО представляют серьёзные риски для безопасности его страны, о чём было опубликовано соответствующее сообщение на официальном сайте Белого дома. В то же время, интересно отметить, что ежегодно разведка США фиксирует до нескольких сотен неопознанных летающих объектов в небе над страной. Для космических пришельцев, даже если они действительно исследуют нашу планету, что-то очень много.

Совершенно логично, что власти США решили разобраться с этим вопросом. Впрочем, аналогичные попытки предпринимали многие руководители этой страны с разной степенью успеха.

Пришельцы и президенты США

Первым руководителем США, с чьим именем связывают контакт с пришельцами, был Дуайт Эйзенхауэр.

Считается, что в 1950-е годы он заключил первый в истории Земли договор с пришельцами. Согласно ему, инопланетяне получали право забирать американцев для исследований. Взамен они щедро делились прорывными технологиями.

При жизни Эйзенхауэр никак не комментировал эту провокационную информацию. Но после его смерти в американских СМИ появились публикации, что своим родственникам смертельно больной президент признался, что всё, о чём писали газеты, правда.

Рассказать миру правду об НЛО хотел Джон Кеннеди. Он даже письменно известил об этом главу ЦРУ. Однако, потом состоялась роковая поездка в Даллас, откуда Джон Кеннеди живым уже не вернулся. Можно ли связывать эти два события, сказать сложно. Тем не менее, следующие президенты США на вопрос об НЛО и их контактах с руководством страны многозначительно молчали.

Только Рональд Рейган с трибуны ООН и при встрече с М. С. Горбачёвым дважды попросил весь мир сплотиться перед инопланетной угрозой. Возможно, он знал, о чём говорил, поскольку в последнее десятилетие в США одно за другим следуют признания представителей Пентагона и ЦРУ о том, что они имеют подлинные документы об НЛО, а американские военные получают инструкции, что делать при встрече с НЛО и их пилотами. Конгрессмены также за закрытыми дверями в последние несколько лет не раз обсуждали этот вопрос.

Будем надеяться, что комиссия, сформированная по распоряжению Джо Байдена, расскажет миру правду об НЛО. Впрочем, может оказаться, что вся история — это лишь акция прикрытия, которую проводят власти США каждый раз, когда назревает общественное недовольство их политикой, чтобы отвлечь внимание. Так ли это на самом деле, покажет время.

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