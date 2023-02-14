Виртуальная реальность поможет космонавтам расслабиться

Мы привыкли, что самые продвинутые технологии виртуальной реальности создаются зарубежными компаниями. Но, оказывается, и российские разработчики могут удивить.

Программисты Института медико-биологических проблем РАН не только создали виртуальные тренажёры, имитирующие пребывание в космосе, но и смоделировали технологии, которые помогут обитателям МКС хотя бы ненадолго "возвращаться на Землю". Они подойдут и для сотрудников полярных станций, вынужденных много месяцев находиться вдали от дома.

Посмотри на эти звёзды

Один из авторов новой разработки, Иван Розанов, рассказывает:

"Совместно с НЦМУ "Павловский центр” мы создаём виртуальный шлем со встроенной шапочкой -энцефалографом".

Суть в следующем. Электронный алгоритм проходит обучение, в процессе которого у него вырабатывается соответствующая реакция на мозговые ритмы человека. Речь идёт об альфа- и бета-ритмах, ответственных за концентрацию и расслабление.

Теперь представьте себе космонавта или полярника, который, конечно, может по видеосвязи общаться со своими близкими, но выйти из стен своей станции не может. Используя программу на досуге, он "покинет" свой жилой отсек и окажется в том месте, где ему комфортно в обычной жизни. Скажем, в гостиной собственной дачи, у самого настоящего дровяного камина, в котором потрескивает пламя, а за окном видны звёзды.

Чем расслабленнее, тем ярче

Но это ещё не всё: стоит пользователю начать расслабляться, как огонь в камине разгорается сильнее, за окном начинают ярче сверкать звёзды, и может появиться даже полярное сияние. Это происходит потому, что машина считывает биотоки мозга нашего героя и начинает подстраивать под них "картинку".

Это ведёт к выработке рефлекса: когда я расслаблен, картинка получается более яркой. Во время последующих сеансов пользователь уже будет стремиться инстинктивно расслабляться, чтобы изображение стало более натуральным.

Интерьеры для релакса

Как вы понимаете, дело не в виртуальных интерьерах, цель сеансов — именно расслабление. На космических и полярных станциях созданы изолированные условия, в которых обитатели нередко ощущают напряжение и дискомфорт.

Не все умеют медитировать или иным образом отключаться от текущей реальности и приводить себя таким образом в ресурсное состояние. Хотя, как правило, в такие команды стараются подбирать психологически устойчивых людей: однообразная обстановка всё равно угнетает и способна привести к нервному срыву. Поэтому погружение в виртуал под контролем искусственного интеллекта, считывающего мозговые волны — один из эффективных способов релаксации.

Не исключено, что в будущем появятся и технологии, способные моделировать наше реальное окружение, в том числе людей, поэтому, очутившись "дома" или "на даче", космонавт или полярник сможет встретиться там со своими родными, и поддерживать иллюзию общения с ними. Или каким-то образом сможет находиться в одной смоделированной реальности с настоящими близкими. Хотя, удастся ли в таком случае достичь релаксации, пока под вопросом.