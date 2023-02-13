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Дмитрий Соколов

Молния поразила Христа Искупителя: защитит лазер

Эврика » Изобретения

Жуткое зрелище 11 февраля наблюдали жители Рио-де-Жанейро. В голову статуи Христа Искупителя ударил разряд молнии. Момент поражения знаменитой скульптуры был запечатлён на фото и видео, а комментаторы по всему миру увидели в этом плохой знак. Но не стоит волноваться. Произошедшее событие легко объясняется с точки зрения науки, а защитить статую от аналогичных инцидентов в будущем сможет лазерная установка.

Молния поразила Христа Искупителя: защитит лазер

Удар по святыне

Если собрать все вместе пророчества о конце света, который должен произойти после определённых событий сакрального характера, то мир должен был бы разрушаться и создаваться вновь по несколько раз в месяц. Естественно, этого не происходит.

Поражение молнией статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро событие, конечно, яркое, но совершенно не сверхординарное. Любой профессиональный физик подтвердит, что молния часто ударяет в одиноко стоящие высокие объекты. Наибольшей опасности в этом отношении подвергаются деревья в поле, а также верхние этажи и шпили высотных зданий, особенно небоскрёбов. Поэтому на них специально монтируют острые шпили с подведёнными к ним громоотводами.

Статуя Христа Искупителя является именно таким объектом, который в силу своей конфигурации и места расположения просто обязана являться для молний любимой мишенью.

Открытие статуи состоялось 12 октября 1931 года и с тех пор молнии неоднократно ударяли в неё. Известно, что молния поражала статую в январе 2014 года, а до этого в 2013 году. В 2010 году молния и вовсе отбила у статуи пальцы, которые пришлось восстанавливать.

Учитывая столь большую угрозу от молний, возникает вопрос: что делать, когда классические громоотводы не помогают? В качестве ответа можно привести новую разработку западных учёных, предложивших организовать на молнии самую настоящую охоту при помощи лазера.

Лазер против молнии

Надо сказать, что от ударов молнии страдает не только статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, но и многие другие выдающиеся здания и скульптурные объекты.

Самое удивительное состоит в том, что современные громоотводы, в чью задачу входит также и борьба с молниями, были изобретены ещё в XVIII веке. С тех пор они практически не подвергались модернизации. В то же время, урон от ударов молний по всей Земле огромен.

По данным статистики каждую секунду в атмосфере планеты фиксируется от 40 до 120 разрядов молний, а совокупный ущерб наносимый экономике всех государств Земли ежегодно исчисляется в несколько миллиардов долларов. Например, в районе озера Маракайбо в Венесуэле учёные отмечают до 90 ударов молнии в сутки.

Эффективный способ борьбы с молниями предложили исследователи из нескольких стран мира, после изучения влияния на грозовое облако при помощи мощного лазера. Новая разработка, получившая название Laser Lightning Rod (LLR) способна защищать от молний крупные площади, направляя разряды по определённой траектории. Идея достаточно проста и эффективна.

Оказалось, что мощные лазеры способны ионизировать в воздухе молекулы кислорода и азота. При этом высвобождаются свободные электроны, а ионизированный воздух мгновенно становится отличным проводником электричества. Таким образом, ударив лазером в грозовое облако, можно создать "трассу", по которой молния уйдёт в землю без повреждений окружающей инфраструктуры.

Во время испытаний новой системы её разместили в швейцарских Альпах на вершине горы Сентис. Предполагалось, что на протяжении нескольких летне-осенних месяцев лазерная установка будет защищать башню, в которую ежегодно ударяет до 100 молний. Испытания прошли великолепно. Молнии успешно инициировались, а также перехватывались и перенаправлялись лазерным лучом.

Мир получил новое эффективное средство для борьбы с молниями. Вопрос лишь в цене его использования, ведь лазерная установка потребляет очень много энергии. Но с другой стороны, только на поддержание статуи Христа Искупителя власти Рио-де-Жанейро тратят около 889 тысяч долларов ежегодно! Причём, солидная часть этих средств идёт на реставрацию статуи после ударов молний. Использование лазера в этой ситуации было бы эффективно и экономически оправдано. Подобных объектов в мире множество, где лазерная защита от молний необходима уже сегодня, а владельцы зданий и сооружений готовы за неё платить.

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Автор Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука ученые религия бразилия технологии исследование
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