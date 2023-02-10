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Дмитрий Соколов

Электронное правосудие: робот решает, судья утверждает

Эврика » Изобретения

В декабре прошлого года полиция Сан-Франциско обратилась к властям города за необычным разрешением использования на улицах города робота-полицейского, которому будет предоставлено право на открытие огня по преступникам. Если одобрение будет получено, мир войдёт в новую эру, когда контролировать жизнь людей начнут роботы. Впрочем, в ряде стран это происходит уже сегодня.

Электронное правосудие: робот решает, судья утверждает

Колумбия: за советом к искусственному интеллекту

В первых числах февраля в Колумбии произошёл интересный случай. Судья, который должен был вынести решение по гражданскому делу между матерью ребёнка-аутиста и страховой компанией, обратился за советом к программе искусственного интеллекта ChatGPT. Необходимо было узнать статистику судебных решений по вопросу: должна ли страховая компания покрывать все финансовые расходы по транспортировке, посещению врача и лечению больного ребёнка.

Страховщики планировали оплатить лишь часть из них, однако программа робот проанализировав все нюансы дела, юридические нормы и судебную практику встала на сторону матери ребёнка-аутиста. Судья, согласился с мнением компьютера и вынес своё решение в пользу истицы, чем очень раздосадовал владельцев страховой компании, привыкших в коррумпированной Колумбии решать вопросы в суде совсем иным образом.

Случай уникальный. Уж если судебную коррупцию искусственный интеллект сумел победить в Колумбии, то в других странах мира он с ней справится и подавно.

Китай: последнее слово за роботом

Тем временем, пока во всём мире служители Фемиды ещё только присматриваются к помощи искусственного интеллекта, используя его как консультанта, в ряде регионов Китая уже появились роботы прокуроры, а судьи и вовсе обязаны согласовывать все свои вердикты с компьютером.

Всё началось с того, что в 2016 году в одном из районов Шанхая власти обнаружили, что прокуроры люди совершенно не справляются с объёмом возложенной на них работы. Провели эксперимент, перепоручив разбираться с несложными административными и уголовными делами электронному прокурору. На основе тысячи признаков превращённых в алгоритм принятия решений искусственный интеллект анализировал дела и выносил проект обвинения.

Неудивительно, что общественность задала властям вполне логичный вопрос: способен ли компьютер вынести верное решение, не имея возможности разобраться во всех хитросплетениях человеческих взаимоотношений. На это директор лаборатории больших данных и управления знаниями Китайской академии наук профессор Ши Юна заявил, что машина пока только выносит обвинение, тогда как конечное решение остаётся за судьей.

Казалось бы, всё логично. Но прошло несколько лет, и сегодня судьи Китая обязаны принимаемые ими решения согласовывать со специальными программами. При этом, юридически последнее слово всё ещё остаётся за человеком-судьёй. Вот только если вердикты его и машины разошлись, то судья должен написать на имя вышестоящего начальства в Верховный суд Китая специальное объяснение, почему он принял собственное решение, отличное от вердикта вынесенного искусственным интеллектом.

Естественно, свою роль внёс человеческий фактор. Китайские судьи, даже если они не согласны с мнением машины, обычно стараются ей не перечить. В этом случае опасность принятия неверного или формального решения возросла во много раз.

Ситуация особенно усложнилась, начиная с прошлого года, когда, как заявил прессе директор информационного центра верховного суда Сюй Цзяньфэн, компьютеры всех без исключения судей страны оказались подключены к программе искусственного интеллекта. Фактически, правосудие в Китае перешло в электронные руки машин. Возникает вопрос, какая страна будет следующей, и не приведёт ли эта тенденция к тому, что через 10-15 лет человечество полностью попадёт под власть искусственного интеллекта, реализовав сценарий блокбастеров "Матрицы" или "Терминатора".

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Автор Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы суд наука закон китай ученые полиция колумбия технологии исследование
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