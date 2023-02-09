Архитектурный "ход конём": бестросовый лифт покоряет новые высоты

Технология лифтов почти не менялась на протяжении двух сотен лет — с самого рождения этого изобретения. Высотный "дар инженеров" стал для нас настолько обыденным, что кажется: лифтом жителя XXI века уже не удивишь. Однако, что бы Вы сказали, увидев лифт, который буквально парит в воздухе безо всяких тросов и перемещается не только вверх-вниз, но и вбок?

Удивительную технологию представила немецкая компания ThyssenKrupp. Её новый лифт, символично названный MULTI, уже радует гостей 246-метрового небоскрёба Tower of Light в Ротвайле — одного из высочайших зданий Германии, а по совместительству — полноценного "полигона" для испытания лифтов.

Новый лифт избавился от тросов благодаря магнитной левитации: кабина движется и удерживается в воздухе силой электромагнитного поля, создающего магнитную подушку. Технология первого в мире бестросового лифта напоминает магнитные поезда — маглевы — весьма популярные в странах Азии. Связь своего детища с железнодорожной сферой подчёркивают и создатели MULTI. "Мы взяли поезд, развернули на 90 градусов вверх и поместили в шахту", — так образно описал процесс создания MULTI Андреас Ширенбек, генеральный директор дочерней компании ThyssenKrupp, специализирующейся на лифтах, в беседе с представителями издания Wired.

Помимо привычного движения вверх-вниз между этажами, новый лифт "порхает" и влево-вправо по самому этажу, ускоряя доставку посетителей к месту назначения. В этом помогает не только отсутствие тросов: в рельсы, над которыми движется кабина, встроены специальные поворотные подвески, которые "разворачивают" пути лифта в нужном направлении. Помимо "хода конём" новый лифт может перемещаться по диагонали — подобно шахматному офицеру — или под любым другим углом. Возникает подозрение: а не древней ли интеллектуальной игрой руководствовались немецкие разработчики при создании инновационного лифта?

Грузоподъёмность MULTI — 630 килограммов, или примерно 8 человек. Скорость лифта — около 6 м/с — позволяет кабине останавливаться на этажах каждые 15-30 секунд, сокращая обычное время ожидания лифта на 15-20 секунд.

С шахматной предусмотрительностью проработаны и детали MULTI. Новая технология позволяет создать в здании разветвлённую систему шахт, в которую можно "запустить" не одну, а несколько кабин. Если один из лифтов "застрянет" или задержится при посадке пассажиров, это уже не создаст проблем для людей, ожидающих на других этажах: "зависшую" кабину объедут другие лифты и, добравшись до нужного места, позволят гостям быстро добраться до места назначения.

Программа MULTI позволяет кабине лифта рассчитывать кратчайший путь до нужной части здания, а в случае переполнения кабины (6-8 человек) не совершать бесполезные остановки на этажах и "экспрессом" добираться до требуемого места. О вероятности столкновения кабин переживать не стоит: лифт отслеживает скорость и расположение всех кабин, которые находятся вместе с ним в шахте. В зависимости от времени суток количество лифтов в шахте можно увеличивать или уменьшать.

Отказ от троса в буквальном смысле поднимает магнитный лифт на новый уровень: MULTI способен вознести своих пассажиров на неограниченную высоту, в то время как традиционный лифт ограничен "потолком" в 550 метров: именно такую максимальную длину может иметь трос для лифта. Если же архитекторы решат построить более высокое здание с традиционными лифтами, им придётся создавать в небоскрёбе несколько отдельных лифтовых шахт, что "украдёт" часть рабочего пространства и усложнит строительство. Технология MULTI не только позволяет обойти эти ограничения, но и требует до 50% меньше пространства для шахт, позволяя задействовать в планировке здания больше места и делая строительство более продуктивным и выгодным финансово.

Магнитный лифт помогает расширить и архитектурные возможности: если раньше при проектировании зданий приходилось отталкиваться от пронзающей строение вертикальной лифтовой шахты, то теперь домам можно придавать более причудливые и фантазийные формы.

MULTI обойдётся застройщику в 3-5 раз дороже, чем обычный лифт, но, как утверждают разработчики, выбор в пользу новинки стоит своих денег. Так же, видимо, считают и в компании OVG Real Estate, уже заказавшей магнитный лифт для своего строящегося небоскрёба East Side Tower в Берлине.

Технология магнитного лифта позволяет частично экономить ресурсы, что важно для создания более экологичной городской среды: система MULTI способна извлекать энергию из движения спускающихся вниз кабин и сразу же направлять её кабинам, поднимающимся вверх.

Лифты MULTI оснащены и продуманной системой безопасности на случай отключения электричества в здании: в кабинах есть батареи, энергии которых достаточно, чтобы довезти пассажиров до безопасного места в небоскрёбе. Помимо этого, магнитные лифты защищает от аварий многоэтапная тормозная система.

В дополнение к прочим приятным бонусам кабина лифта MULTI оснащена специальным экраном, который, по словам разработчиков, пассажир может использовать вместо компьютера — например, во время подготовки к важной встрече. Также программа лифта способна оценивать поток людей в здании и "подсказывать" гостям наиболее выгодное время для посещения того или иного места — например, столовой, чтобы избежать длинных очередей.

Небоскрёб Tower of Light, где испытывается новый лифт, и сам в своём роде — инженерное чудо. С одной стороны, это полноценное здание с конференц-залом и высочайшей в Европе смотровой площадкой на высоте 232 метра с 360-градусным обзором. С другой же, башня была построена специально по заказу компании ThyssenKrupp для тестирования лифтовых технологий.

Для испытаний в здании располагаются 12 шахт, построенных с расчётом на разрушение экспериментальных кабин: их дно укреплено, чтобы выдержать очень быстро падающий лифт (вплоть до кабины массой 40 т, летящей на скорости 160 км/ч). А стабилизирующая система, которая обычно защищает небоскрёб от колебаний в ветреные дни, может использоваться для имитации вибраций при проверке устойчивости лифтов к непредвиденным ситуациям

В перспективе создатели предлагают использовать лифты MULTI для перемещения не только по небоскрёбам, но и по городу между зданиями — например, от аэропортов до вокзалов, от вокзалов — до офисов и торговых центров. При таком раскладе занятому человеку даже не нужно будет выходить на воздух и плутать по улицам, чтобы быстро добраться до места важной встречи. Как полагают изобретатели, в перспективе кабины магнитных лифтов могут связать целые города! Особенно актуальна необычная разработка для стран с экстремальными погодными условиями.

Также компания рассматривает возможность применения магнитных лифтов в метро, чтобы "разгрузить" поток пассажиров и сделать поездки под землёй в "час пик" менее стрессовыми. Могут магнитные лифты пригодиться и в качестве дополнительных путей эвакуации в зданиях.

Даже самые обыденные вещи в наш высокотехнологичный век, порой, начинают играть новыми красками. Изобретённый в Германии магнитный лифт — прямое тому подтверждение. А ещё это отличный стимул для каждого из нас время от времени поглядывать на привычные предметы с нестандартной стороны. Ведь кто знает, родилась бы на свет уникальная и перспективная технология, не приди изобретателям в голову идея создать лифт, способный делать шахматный "ход конём"?

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