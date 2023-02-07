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Ирина Шлионская

"Дедушка" спокоен: путешествия во времени без парадоксов возможны

Эврика » Открытия

Если бы можно было путешествовать в прошлое и изменять его, то вы непременно столкнулись бы с так называемым "парадоксом дедушки". То есть, если бы вы убили своего собственного дедушку или помешали бы встрече ваших родителей, то могли бы перестать существовать в своём настоящем, либо оно сильно изменилось бы. Эту тему обыгрывают многие писатели-фантасты. Но действительно ли это так?

"Дедушка" спокоен: путешествия во времени без парадоксов возможны

Не так давно студент-физик Жермен Тобар из Университета Квинсленда (Австралия) произвёл расчёты, которые показали, что подобных парадоксов можно избежать.

Петли времени

"Классическая динамика говорит, что если вы знаете состояние системы в определённый момент времени, то это может рассказать нам всю историю системы, — комментирует исследователь. — Однако, общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование временных петель или путешествий во времени, когда событие может быть как в прошлом, так и в будущем самого себя — теоретически переворачивая изучение динамики с ног на голову".

Тобар утверждает, что пространство-время может адаптироваться к изменениям реальности, чтобы избежать парадоксов.

Предположим, хронопутешественник отправился в прошлое, чтобы предотвратить распространение какой-нибудь болезни, говорит Тобар. Возможно, ему это и удастся, на первый взгляд, но в итоге всё равно болезнь "попадёт" в будущее какими-то другими путями, и парадокс будет устранён.

Фантасты, разумеется, обыгрывают это по-своему: существует множество измерений, или веток реальности, с различным ходом событий. И если что-то меняется в прошлом, то далее события начинают разворачиваться по определённой ветке, тогда как другие ветки могут развиваться по прежнему пути. То есть, будущее не предопределено, оно многовариантно, поэтому менять прошлое не имеет смысла.

Автоматическая коррекция

"Математика подтверждается, а результаты — это материал для научной фантастики", — полагает научный руководитель Тобара Фабио Коста.

Он также считает, что может существовать модель, в рамках которой путешествия во времени окажутся возможными, но при этом хронопутешественники будут ограничены в своих действиях, дабы не возникали парадоксы.

"Как бы вы ни старались создать парадокс, события всегда будут корректироваться сами собой, чтобы избежать любой несогласованности, — добавляет Коста. — Обнаруженный нами ряд математических процессов показывает, что путешествие во времени со свободной волей логически возможно в нашей Вселенной без всякого парадокса".

Всё дело в машине времени

Теоретически получается, что попасть в прошлое можно, и можно даже не создавать там парадоксов. Однако, как это осуществить на практике, пока неясно.

Работающую модель машины времени, изобретение которой было бы официально зафиксировано в научных кругах, пока ещё никто не построил, есть только расчёты. Хотя большинство исследователей уверены, что рано или поздно это получится.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука ученые австралия технологии исследование
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