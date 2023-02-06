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Анастасия Жукова

Сам себе модельер: создана "жидкая" одежда, которая распыляется из баллончика

Эврика » Изобретения

Осенью 2022 г. посетители Парижской недели моды наблюдали удивительную картину. Практически обнажённая Белла Хадид за считанные минуты оделась в стильное платье — только весьма необычным образом: наряд "нарисовали" прямо на теле женщины, распылив материал из покрасочных пистолетов.

 

На подиум госпожа Хадид вышла в нижнем белье. Сразу после этого на модель распылили белую субстанцию, которая быстро застывала, соприкасаясь с телом. За несколько минут на глазах у изумлённых зрителей на женщине "нарисовалось" длинное белое платье. Затем подошедшая сотрудница ножницами обработала ткань только что созданной одежды, придавая вещи нужную форму и сглаживая неровные края. В итоге Белла Хадид предстала перед публикой в модном платье с разрезом и бретелями — и непросто было поверить, что этот изящный наряд родился буквально "из ничего" пару минут назад!

 

Уникальная технология, впечатлившая зрителей Парижской недели моды и облетевшая Интернет, принадлежит компании Fabrican, сотрудничающей с Имперским колледжем Лондона.

Уже два десятка лет Fabrican создаёт и совершенствует "жидкие" ткани разных видов и расцветок, которые, подобно краске, распыляются из баллончика или покрасочного пистолета. На воздухе "жидкая" материя быстро застывает и превращается в обычную ткань — которую можно взять в руки, постирать или даже, изрезав на мелкие кусочки, превратить обратно в раствор и использовать для новых модных экспериментов.

 

"Жидкая" ткань Fabrican состоит из трёх основных компонентов:

  • коротких тканевых волокон,
  • специальных полимеров,
  • растворителя.

Когда эта "чудо-смесь" распыляется из баллончика, оказываясь на воздухе, волокна ткани накладываются друг на друга, формируя слой материи, полимеры склеивают их вместе, а растворитель мгновенно испаряется, и на теле человека остаётся полноценная сухая одежда. Интересно, что "жидкая" ткань успешно высыхает не только на сухой человеческой коже или манекене, но и на поверхности жидкости!

Компания изготавливает "жидкие" ткани на любой вкус:

  • из шерсти,
  • хлопка,
  • льна,
  • нейлона,
  • целлюлозы,
  • даже углеродного волокна.

Работают специалисты и над "жидкими" тканями из необычных природных материалов — например, кукурузы и морских водорослей — так как компания стремится производить ткани, безвредные для окружающей среды.

 

Возможности "жидких" тканей огромны: как сообщает основатель Fabrican доктор Манель Торрес, напыляемую ткань можно сделать мягкой или жёсткой, напоминающей резину или замшу. Плотность материала зависит от того, насколько густым слоем накладывается на тело "жидкая" ткань. 

Когда "жидкая" одежда высохнет, как уже упоминалось, её можно снять с тела, надевать повторно и стирать. Когда вещь износится, если не будет желания вновь превращать её в раствор и испытывать свой дизайнерский талант, одежду можно просто утилизировать, и она распадётся на простые молекулы, не загрязняя окружающую среду надолго. 

Заботится Fabrican о природе и в процессе производства "жидких" тканей. Специалисты работают с веществами, которые не источают сильных испарений и не разрушают озоновый слой. Помимо этого, производство "жидких" тканей позволяет меньше зависеть от ввоза продукции из-за границы, благодаря чему в производстве используется меньше транспорта и, как следствие, сокращаются выбросы парниковых газов, загрязняющие атмосферу и провоцирующие изменение климата.

"Жидкие" ткани — настоящий подарок и для дизайнеров. В прошлое уходят часы кропотливой раскройки материала, шитья и примерок: мастеру достаточно нужным образом распылить "жидкую" материю на модель из баллончика — и "нарисованная" одежда моментально ляжет точно по телу. Создание нарядов из "жидкой" ткани расширяет выбор формы, размеров и текстуры одежды, позволяя легко создавать вещи со сложным дизайном и даже сразу наделять "жидкую" материю определённым ароматом, добавляя к составу парфюм. Стоит отметить, что вещества, используемые в составе "жидкой" материи, безопасны для здоровья человека.

 

Как отметил сам основатель фирмы Fabrican Манель Торрес в интервью A&E Magazine, технология может значительно облегчить жизнь модным домам и брендам спортивной одежды не только при создании уникальных нарядов, но и в массовом производстве. Вместо прежнего трудоёмкого процесса пошива компаниям достаточно будет обзавестись манекенами и формами разного вида и при помощи машин распылять на них "жидкую" ткань, создавая вещи в больших масштабах. Как полагает господин Торрес, технологию Fabrican могли бы использовать и модные бутики, даря посетителям шанс буквально в одно мгновение заполучить вещь своей мечты, идеально подходящую по размеру.

"Я могу представить кабинку в магазине, в которой профессионал обработает посетителя спреем, и тот заберёт с собой своё уникальное платье", — описывает "бутик будущего" Манель Торрес.

Пригодятся "жидкие" ткани не только на подиумах и красных дорожках. Так, Fabrican рассматривает возможность применения своей технологии в медицине. Быстрое создание материи "из баллончика" может помочь в изготовлении медицинских масок, нужда в которых была "больной темой" в первые месяцы пандемии коронавируса. Из стерильной "жидкой" ткани можно оперативно "нарисовать" бинт на рану или ожог, повязку или даже гипс на место перелома. А если добавить в раствор лекарства, "жидкую" материю можно использовать как обезболивающую повязку для спортсменов или пластырь для введения медикаментов в организм пациента через кожу.

 

Помимо обычной материи, специалисты Fabrican работают над созданием "жидких" тканей с нанотехнологиями и "жидких" материалов, обладающих электрической проводимостью — такие изобретения однозначно пригодятся в производстве "умной" одежды.

Шоу с выходом Беллы Хадид — не первый показ, где была продемонстрирована инновационная технология. Ещё в 2011 г. достижения Fabrican увидели посетители показа мод в ЦУМе, где Манель Торрес представил коллекцию "Instant Flowers" ("Цветы в одно мгновение"), все платья в которой были созданы из "жидких" тканей, распылённых из баллончика. Сложный дизайн нарядов, напоминающих по форме цветы, наглядно продемонстрировал возможности уникальной технологии. А тех, кого больше интересует применение "жидких" тканей в повседневной жизни, порадуют опубликованные в Сети видео, где при помощи технологии Fabrican на людях и манекенах создаются обычные топы и футболки.

В настоящее время Fabrican находится в активном поиске партнёров и инвесторов, чтобы вывести уникальную технологию на рынок и сделать её доступной для широкой общественности.

 

Судя по тому, что на Парижской неделе моды компания выступала от современного французского бренда Coperni, интерес к необычной и удобной технологии явно присутствует. А значит, можно ожидать, что, спустя несколько лет, мы получим возможность приобрести в модном магазине не готовую одежду, и даже не рулон ткани, а всего лишь маленький баллончик "жидкой" материи — и из него, придя домой, в считанные минуты "нарисовать" себе перед зеркалом платье или костюм мечты, в котором можно будет блистать на вечеринке или важной встрече. И на все изумлённые вопросы знакомых о бренде впечатляющего наряда с загадочной улыбкой отвечать: "Я сам себе модельер".

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Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Темы наука ученые технологии исследование
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