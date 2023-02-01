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Дмитрий Соколов

Хочешь стать гением: слушай Моцарта

Эврика » Открытия

Необычное исследование осенью прошлого года провели учёные Австралии. Научные сотрудники университета Монаша решили проверить, действительно ли прослушивание классической музыки улучшает когнитивные и умственные способности человека. Результаты экспериментов, опубликованные в научных изданиях страны, выглядят очень интересно.

Хочешь стать гением: слушай Моцарта

Спасительная музыка

Перед учёными стояли две задачи.

Необходимо было

  • определить, способно ли прослушивание классической музыки вылечить или облегчить течение нейролингвистических и иных болезней,
  • проверить улучшают ли музыкальные композиции аналитические способности здорового человека.

Выяснилось, что при прослушивании классической музыки, находясь в зоне белого шума и тишине, студенты по-разному усваивают учебную информацию. Классические музыкальные композиции действительно способствовали улучшению процесса обучения, а у людей испытывавших психологические или физические недуги наблюдались стабильные улучшения самочувствия.

При этом, учёные установили, что благотворное влияние оказывает только классическая музыка. Когда студентам университета в столовой включали громкую современную музыку, они почему-то начинали выбирать вредную для здоровья пищу и вести себя с окружающими крайне агрессивно.

Продолжая свои исследования, австралийские учёные совместно с коллегами из научных учреждений Израиля обратили внимание на то, что терапия с помощью классической музыки способствует более лёгкой переносимости послеоперационной боли. Когнитивные способности у людей также повышались.

Моцарт: "таблетка от всего"

Возникает закономерный вопрос: классические произведения, какого композитора наиболее благоприятно влияют на здоровье и аналитические способности человека?

Лидером в этом отношении, по мнению большинства специалистов, являются музыкальные композиции Вольфганга Амадея Моцарта. Считается, что если беременные женщины слушают его произведения, то их дети потом хорошо развиваются, раскрывая свои таланты и проявляя высокие умственные способности.

Ещё в 1990-х годах было установлено, что лабораторные крысы после прослушивания сонаты до-мажор авторства Моцарта начинали показывать лучшие умственные результаты. В частности, специальный лабиринт они пробегали на 27% быстрее, чем обычные крысы, лишённые подобного "музыкального культурного досуга".

При исследовании людей оказалось, что если классическая музыка других авторов позитивно влияет лишь на отдельные участки головного мозга, то произведения Моцарта позволяют возбуждать его целиком, улучшая мозговую деятельность. Этот феномен был документально зафиксирован и признается учёными по всей планете.

Тайна раскрыта?

Изучая вопрос благоприятного влияния музыки на здоровье человека и его психофизическое состояние, учёные установили, что нервная система людей имеет ритм в 20-30 секунд. Соответственно резонанс в коре головного мозга вызывают волны, которые колеблются с аналогичной или близкой частотой. Исследуя данную теорию, исследователи проанализировали музыкальные произведения более шести десятков композиторов, а также несколько направлений современной музыки.

Оказалось, что агрессивные рок-композиции вступают в диссонанс с частотами нервной системы и мозга человека, вызывая отторжение, боль и раздражение. В то же время классическая музыка оказалась очень близка к данным ритмам, а музыкальные композиции Моцарта практически полностью соответствовали им, имея длину волны в 20-30 секунд. Таким образом, было подтверждено, что благотворное влияние, оказываемое на организм человека музыкой Моцарта, имеет научное объяснение.

Автор Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука музыка ученые культура австралия психология исследование
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