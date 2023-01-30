Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Искусственные нейроны нового поколения почти не отличаются от настоящих

Эврика » Изобретения

Сотрудники Университета Линчепинга (LiU) (Швеция) создали синтетический нейрон, почти точно имитирующий характеристики биологических нервных клеток. Это стало возможно благодаря новой технологии передачи ионов.

Искусственные нейроны нового поколения почти не отличаются от настоящих

Первые попытки

Первым вариантом такой клетки стал искусственный органический нейрон, который затем в качестве эксперимента интегрировали в живое плотоядное растение. Речь идёт о растениях, которые способны заманивать в "ловушку" и съедать мелкие живые организмы, например, насекомых. В принципе, они могут "захватить" и человеческий палец, например, но, скорее всего, человеческая плоть окажется им не по зубам.

Хотя с помощью клетки удавалось управлять открытием и закрытием "пасти" растения, лишь две из её характеристик соответствовали параметрам настоящей биологической клетки.

В 2018 году эта же исследовательская группа разработала органические электрохимические транзисторы на основе полимеров n-типа, способных проводить отрицательные заряды. Их можно использовать для создания комплементарных органических электрохимических схем на гибкой подложке, а также для разработки искусственных нервных клеток.

Ионы для коммуникации

Недавно в журнале Nature Materials были опубликованы результаты очередного исследования группы органической наноэлектроники в Лаборатории органической электроники (LOE) во главе с доцентом Симоной Фабиано. Её участники разработали новый вариант искусственной нервной клетки — органический электрохимический нейрон (c-OECN), точно имитирующий 15 из 20 нейронных характеристик естественных биологических процессов.

По словам Фабиано, в отличие от традиционных искусственных нейронов, изготовленных из кремния, c-OECN используют для коммуникации ионы, подобно реальным биологическим нервным клеткам.

Здесь ионы применяются для управления потоком электронного тока через проводящий полимер n-типа. Это приводит к тому, что внутри устройства происходят скачки напряжения. Ток можно увеличивать или уменьшать по почти идеальной колоколообразной кривой, напоминающей график колебаний, соответствующих активации и инактивации ионных каналов натрия.

"Несколько других полимеров демонстрируют такое поведение, но только жёсткие полимеры устойчивы к беспорядку, что обеспечивает стабильную работу устройства", — рассказывает Фабиано.

В сотрудничестве с Каролинским институтом (KI) Фабиано и его команда провели серию экспериментов, в ходе которых c-OECN подключили к блуждающему нерву мышей. В результате частота их сердечных сокращений повысилась на 4,5%.

Имитация принесёт пользу

Основное преимущество органических полупроводников состоит в том, что они являются гибкими и биосовместимыми. Что же касается применения разработки, то тут важно основное свойство нового вида синтетических нейронов — стимуляция блуждающего нерва, играющего ключевую роль в иммунной системе организма и обмене веществ. А это открывает существенные перспективы для лечения самых различных недугов. Возможно, новинка сумеет помочь тем, кто страдает неврологическими заболеваниями, вплоть до паралича.

Следующей задачей для исследователей является снижение энергопотребления искусственных клеток, которое пока остается значительно выше, чем у настоящих нейронов.

В общем, расти есть куда.

"Мы ещё многого не понимаем в человеческом мозге и нервных клетках, — говорит один из соавторов исследования, доктор Падинхаре Чолаккал Харикеш. — На самом деле, мы не знаем, как нервная клетка использует многие из этих 15 продемонстрированных функций. Имитация нервных клеток может позволить нам понять мозг лучше и создавать схемы, способные выполнять интеллектуальные задачи. У нас впереди долгий путь, но это исследование — хорошее начало".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука ученые медицина психология исследование
Новости
Москвичка отсудила у певца Валерия Леонтьева 225 тысяч рублей из-за залитой квартиры
Шмыгаль назвал срок освоения украинскими пилотами западных истребителей
Композитор Дунаев рассказал о реабилитации сломавшего рёбра Николая Дроздова
Лавров: Россия не хочет разрывать дипотношения с Польшей и Прибалтикой
Танкист ВС РФ с позывным "Суетолог" рассказал о ситуации в Запорожье: "Это нелюди"
Аналитик Прохватилов: генеральное сражение ВС РФ на Украине состоится в апреле
Нутриционист Амати: завтрак вовсе не является главным блюдом дня
Эксперт Топорнин призвал спокойно относиться к признанию Джонсона о разговоре с Путиным
Артиллерия ВС РФ уничтожила на переправе бронеавтомобиль "Казак-5" ВСУ
В Сети появилось видео штурма Угледара от первого лица
Популярное
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию

Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.

РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Контуженный в боях у Сватово доброволец Огурцов: "у русских мужчин в генах заложено быть воинами"
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Украинские источники сообщают, что ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска
Украинские источники сообщают, что ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска
Последние материалы
Нутриционист Амати: завтрак вовсе не является главным блюдом дня
Эксперт Топорнин призвал спокойно относиться к признанию Джонсона о разговоре с Путиным
Артиллерия ВС РФ уничтожила на переправе бронеавтомобиль "Казак-5" ВСУ
В Сети появилось видео штурма Угледара от первого лица
Не стало первой исполнительницы Уэнздей в "Семейке Аддамс" Лизы Лоринг
Бужинский: США будут затягивать с поставками танков Киеву из-за риска потерять их в боях
Гладков проинформировал о двух раненых в результате обстрела села Безлюдовка
Артиллеристы ВС РФ уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" и миномёт ВСУ под Херсоном
Welt*: канцлер ФРГ Шольц вышел из себя из-за вопроса о передаче истребителей Киеву
Как Россия обижала польских панов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников