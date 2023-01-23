Звуковая терапия избавит от ночных кошмаров

Кошмары во сне посещают многих людей — кого-то чаще, кого-то реже. Но около четырёх процентов населения, по статистике, страдают ими регулярно, что сказывается на качестве жизни.

Новаторская методика, разработанная командой швейцарских психиатров во главе с Лампросом Перогамвросом из Лаборатории сна при Женевском университете, призвана воздействовать на пациентов непосредственно во время сна при помощи системы сигналов. Пресс-релиз исследования опубликован в журнале Current Biology.

Почему традиционная терапия неэффективна?

"Кошмарные" сюжеты разнообразны. Больше всего распространены ситуации, когда человека во сне кто-то преследует, или он оказывается обнажённым на публике. Многим снится, что они потеряли близких или что они видят своих умерших близких в страшном виде. Некоторые во сне переживают потерю зубов и других частей тела. Кто-то теряет дом или имущество. Кому-то снятся отвратительные насекомые и другие неприятные вещи.

Чаще всего проблему ночных кошмаров пытаются решить либо при помощи химических препаратов, либо при помощи курса психотерапии. В первом случае возможны побочные эффекты, во втором — пациент вместе с психотерапевтом пытаются "проработать" возникающие во сне ситуации таким образом, чтобы завершить их позитивно.

Но, поскольку научиться контролировать сюжеты сновидений не так-то просто, этот способ далеко не всегда даёт эффект.

Манипуляция эмоциями

"Существует связь между типами эмоций, переживаемых во сне, и нашим эмоциональным благополучием, — комментирует Перогамврос. — Основываясь на этом наблюдении, у нас возникла идея, что мы можем помочь людям, манипулируя эмоциями в их снах. В этом исследовании мы показываем, что можем уменьшить количество эмоционально сильных и очень негативных снов у пациентов, страдающих от ночных кошмаров".

Метод получил название "Целенаправленная реактивация памяти" (TMR). Суть его в том, чтобы пациент сначала прошёл соответствующее обучение в бодрствующем состоянии, а затем во время сна реагировал на различные сенсорные сигналы, связанные с нейронными представлениями, сформированными в процессе обучения.

Реактивация памяти

Учёные набрали группу из 36 добровольцев, страдавших от хронических ночных кошмаров. Сначала все они прошли традиционный курс репетиционной терапии образов (ИРТ), во время которой негативные сюжеты сновидений заменялись позитивными. После этого половине участников было предложено создать ассоциацию между позитивной версией своего кошмара и звуком в виде одной из музыкальных нот, который им проигрывали через наушники, когда они выполняли упражнение на воображение. Эта методика называется направленной реактивацией памяти (ПМР).

После обучения всем испытуемым вручили повязки, которые способны сканировать мозг спящих и издавать звуки в фазе БДГ — стадии сна, когда людям чаще всего снятся кошмары. Добровольцы должны были надевать эти повязки перед сном в течение двух недель.

В результате количество кошмарных сновидений уменьшилось в обеих группах. При этом, наилучшие показатели были зафиксированы у тех, кто получал комбинированную терапию. Сюжеты их сновидений стали гораздо более позитивными, и эффект не снизился даже спустя три месяца после эксперимента. Так что, у новой методики есть значительные перспективы, считают её разработчики.