Все люди когда-то говорили на одном языке, но потом перестали понимать друг друга

Почему жители Земли говорят на разных языках, но некоторые слова похожи?

Древний миф гласит, что когда-то люди решили построить башню до неба (речь идёт о Вавилонской башне), и в наказание за дерзость Бог смешал их языки, так что они перестали понимать друг друга и не могли больше продолжать строительство. Как ни странно, учёные тоже считают, что некогда существовал один-единственный "праязык", на котором разговаривало всё человечество. Но постепенно ситуация стала меняться.

Автономное развитие

Как вообще возник этот "первоязык", почему те или иные объекты или понятия стали называть определёнными словами — на этот вопрос вам не сможет ответить ни один лингвист. Это тайна, которая уводит в область иррационального… Но как происходило формирование земных языков на основе единого праязыка — об этом уже можно судить более уверенно.

Дело в том, что, зародившись, предположительно, в одном месте (наиболее распространённой версией является Африканский континент), человечество впоследствии в силу разных причин расселилось по всему земному шару.

Естественно, далее язык развивался уже автономно, в зависимости от группы носителей, проживавшей в том или ином регионе. Сначала отличия могли быть незначительными, но с течением веков усугублялись: менялось произношение, появлялись новые предметы и явления, которым необходимо было придумывать названия.

Варианты и диалекты

Да что говорить о древних временах, даже английский язык, который сегодня считается "универсальным", имеет разные варианты:

британский,

американский английский,

многочисленные его диалекты, даже в пределах самой Великобритании.

В русском языке тоже встречается немало диалектов. Ни для кого не секрет, что москвичи, жители Рязани, Поволжья, юга и запада страны, Сибири и Урала говорят несколько по-разному, причём это касается не только произношения, но и употребления некоторых слов. Правда, это не мешает жителям всех регионов России понимать друг друга достаточно хорошо.

Универсальные местоимения

Исследователи убеждены, что подавляющее большинство мировых языков и наречий имеют общее происхождение. Они выдвигают гипотезу о существовании так называемого праностратического языка (от лат. nostras — "наш"), ставшего основой для индоевропейской, афразийской и многих других языковых групп.

Кстати, в справочнике Ethnologue: Languages of the World ("Этнолог: Языки мира"), вышедшем в свет в 2017 году, содержатся сведения о 7099 живых языках, объединённых в 141 языковую семью. И выясняется, что самая распространённая из этих семей — индоевропейская. Её представителей можно встретить на всех обитаемых континентах Земли, а их количество во всём мире превышает 2,5 миллиарда человек.

Что же касается вывода о "родстве" этих языков, то весомым аргументом в пользу данной гипотезы можно считать тот факт, что некоторые основные местоимения (такие, как "я", "ты", "кто" и "тот") во многих из них схоже произносятся и пишутся. А это означает, что они, скорее всего, произошли от одних и тех же "пратерминов".