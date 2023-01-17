Через 800 лет люди превратятся в горбунов с когтями

Как могут влиять на жизнь человека технологии? Уже сейчас мы говорим о гиподинамии и других последствиях того, что мы передаём многие свои функции смартфонам и компьютерам. А чего нам ожидать, скажем, через 800 лет? Это демонстрирует электронная модель "человека будущего" под названием Mindy, разработанная компанией Toll Free Forwarding.

Изменения в теле

Модель создавалась отнюдь не "от балды".

"Мы получили научные исследования и мнения экспертов по этому вопросу, прежде чем работать с 3D-дизайнером над созданием будущего человека, чьё тело физически изменилось из-за постоянного использования смартфонов, ноутбуков и других технологий", — прокомментировали представители Toll Free Forwarding.

Горб и толстая шея

Одна из характеристик — это сгорбленная спина. Горб должен вырасти из-за того, что люди будут постоянно смотреть в свои устройства сверху вниз, и постепенно мышцы уже не смогут поддерживать голову и позвоночник в прямом положении.

По той же причине шея станет более толстой.

"Когда вы работаете за компьютером или смотрите в телефон, мышцы задней части шеи должны сокращаться, чтобы удерживать вашу голову", — говорит доктор К. Дэниел Рью из New York-Presbyterian Orch Spine Hospital.

Руки как крюки

Так как пользователи будут вынуждены часто держать устройства в руках, пальцы рук могут со временем принимать неестественное "скрученное" положение и напоминать по виду лапу хищника с когтями. Это явление получило название "текстовый коготь".

Ещё существует так называемый синдром кубитального канала, который в просторечии зовётся "смартфонным локтем". Дело в том, что, когда мы держим в руках смартфон, то вынуждены постоянно сгибать локоть под неестественным для него прямым углом.

"Длительное удержание локтя согнутым может привести к растяжению нерва за локтем и оказать на него давление", — рассказывает доктор Никола Джорджевич из организации Med Alert Help.

Череп больше, а мозги — меньше

Mindy обладает также такими особенностями, как более массивные, чем у современного человека, кости черепа и мозг меньшего размера.

Первое объясняется, по-видимому, необходимостью использовать специальную налобную аппаратуру для контакта с виртуальной реальностью, второе — снижением количества мозговых усилий, необходимых для выживания.

Защитное веко

Наконец, футурологи прогнозируют появление у людей второго века для защиты от светового излучения гаджетов.

"У людей может развиться более крупное внутреннее веко, чтобы предотвратить воздействие чрезмерного света, или хрусталик глаза может эволюционно развиться таким образом, что он блокирует входящий синий свет, но не другие световые волны с высокой длиной волны, такие как зелёный, жёлтый или красный", — считает Касун Ратнаяке из Университет Толедо.

Гаджеты исчезнут?

Впрочем, всё это произойдёт лишь в том случае, если электронные устройства останутся такими же, как сейчас. Однако, вряд ли стоит ожидать, что через несколько столетий ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны сохранят прежний вид.

Скорее всего, мы будем "общаться" с виртуальной реальностью через имплантированные в тело чипы или что-то в этом роде, и коммуникаторы-"посредники" нам просто не понадобятся. Конечно, при условии постоянного развития технологий.