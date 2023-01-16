Медицина будущего: лягушачья кожа и рыбья чешуя

Идея пластыря, который мог бы сам заживлять раны, кажется вполне логичной. Но лишь недавно этот концепт учёные смогли воплотить в реальность — а помогла им в этом… лягушачья кожа!

Необычное открытие представили специалисты из Наньянского технологического университета в Сингапуре в кооперации с компанией "Cuprina Wound Care Solutions". Учёные создали медицинский пластырь, способный заживлять раны, на основе веществ, извлечённых из шкурки лягушки-быка. Регенерационные свойства веществ, составляющих кожу лягушек, обсуждаются специалистами разных стран уже достаточно давно. Но проект сингапурских учёных — один из первых случаев, когда это научное открытие используется для создания обыденного средства первой помощи.

Основой для пластыря стал извлекаемый из лягушачьей кожи коллаген — вещество, составляющее различные виды соединительной ткани организма: хрящи, сухожилия, и в том числе — кожную дерму. Добывается коллаген из шкурок в несколько этапов. Сначала шкурки очищаются, после чего измельчаются в пасту. Полученная масса разводится с водой — и лишь затем из смеси выделяется чистый коллаген.

Как работает инновационный пластырь? При наложении на рану он не только защищает её от заражения, подобно обычной повязке, но и создаёт особый пористый слой вещества. В нём скапливаются лейкоциты (клетки крови человека, отвечающие за уничтожение инфекции и защиту повреждённых тканей) и выделяемые организмом заживляющие агенты. В итоге рана не только "закрывается" защитным барьером, но и быстрее затягивается благодаря концентрации на месте травмы биохимической "группы поддержки". Что важно, рана под "лягушачьим" пластырем остаётся увлажнённой, что также создаёт благоприятную среду для заживления.

В дополнение к этому коллагеновый пластырь служит своеобразным "каркасом" для постепенно образующихся на месте раны новых клеток кожи: материал повязки пористый, и его ячейки становятся опорой для новых клеток, помогая им перемещаться.

После заживления инновационную повязку не нужно снимать: она самостоятельно "растворяется" по мере появления на месте травмы новых клеток и замещается живой кожей человека. При этом, коллаген пластыря также участвует в заживлении раны, укрепляя формирующуюся кожу.

Очень пригодится изобретение в лечении хронических ран — например, тех, от которых страдают люди с диабетом. Такие повреждения заживают очень долго и должны быть постоянно защищены от заражения.

Дополнительный бонус нового изобретения — в том, что коллаген, выделяемый из лягушачьей кожи, оказался более совместимым с организмом человека, чем коллаген, получаемый иными способами.

"Мы всегда концентрируемся на <…> стимуляции естественного заживления ран, вмешиваясь, лишь чтобы помочь телу сделать то, что оно должно делать по своей природе. <…> Именно биологическая совместимость помогает достичь более совершенных результатов лечения по сравнению с тем, что доступно людям в настоящее время", — отмечает основатель и технический директор компании "Cuprina" Карл Баптиста.

Учёные собираются совмещать применение "лягушачьего" пластыря с не менее необычной разработкой — средством "Medifly" для очистки ран, состоящим из живых личинок австралийской овечьей мухи. По словам создателей, безопасность такого метода уже клинически подтверждена, и технология действительно помогает избавиться от инфекции на месте повреждения и снизить частоту ампутаций, связанных с хроническими ранами.

Каким образом специалисты собираются комбинировать "личиночную" чистку с пластырем из лягушачьей кожи? Предполагается, что очистка раны личинками позволит лучше подготовить место повреждения к использованию пластыря на первой стадии заживления, когда ещё продолжается воспаление тканей. На этом этапе организм выделяет ферменты, которые предотвращают проникновение инфекции в кровь. Однако, эти же вещества препятствуют выталкиванию из раны нежелательных веществ, из-за чего рана заживает медленнее.

Как утверждают специалисты, дополняя работу ферментов, личинки помогают очистить и продезинфицировать рану, удаляя отмершую и заражённую ткань и убивая бактерии. Только после этого специалисты предлагают наклеивать на очищенную рану заживляющий пластырь, который на очищенном месте повреждения будет работать лучше.

Специалисты Наньянского технологического университета уже ранее использовали "лягушачий" коллаген в создании повязки, способной помочь в заживлении костной ткани. Только тогда наравне с лягушачьими шкурками в материале использовалась рыбья чешуя. Из неё выделяли гидроксиапатит — один из основных неорганических элементов костной ткани. Принцип работы повязки был примерно таким же, как у новоизобретённого заживляющего пластыря: она служила биологическим "каркасом", на котором закреплялись и делились клетки организма, формирующие костную ткань. Отмечалось, что такая повязка для заживления костей с очень малой вероятностью могла спровоцировать воспаление.

Специалисты предложили использовать технологию для регенерации костной ткани, утраченной в результате болезни или травмы — например, повреждения челюсти, операции по лечению рака или для наращивания костной ткани вокруг хирургических имплантатов (к примеру, зубных).

У многих наверняка возник вопрос: откуда учёные собираются брать такие огромные количества лягушачьей кожи и рыбьей чешуи? Объясняется всё просто: в Сингапуре крайне популярны блюда из лягушачьего мяса и рыбы. Лягушек в этом городе-государстве даже специально разводят на аквафермах. При этом лягушачья кожа и рыбья чешуя в пищу не употребляются и просто выбрасываются.

Поэтому проектами учёные ещё и стремятся решить проблему переработки пищевого мусора, который производится в Сингапуре в огромных количествах. Использование отходов в качестве основного материала для производства изобретения означает, что производство пластыря будет стоить не слишком дорого.

Удивительно, как в одном изобретении могут сочетаться стремление помочь людям, забота об экологическом благополучии планеты и невероятная смекалка. Нам остаётся только гадать, что ещё - кроме лягушачьих шкурок, рыбьей чешуи и мушиных личинок — послужит в будущем на благо человечеству.

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