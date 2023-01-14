Новое в благоустройстве: озеленение крыш и воздушные доставка и такси

Мечтал я стать всех выше,

В один прекрасный миг:

И вот стою на крыше,

Я своего достиг!

Работа чистая, работа славная:

На крыше можно танцевать, а это — главное!

Работа чистая, работа славная:

Смотрю на всех я сверху вниз, а это — главное!

Песенка Рулле из телеспектакля "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"

Зелёные крыши

Сегодня, что ни день, то… приятное, а главное — разумное сообщение, о том, что делается для того, чтобы облегчить жизнь граждан России и сделать её более комфортной. Вот, например, одно из них: при благоустройстве российских городов будут использоваться экологичные технологии, включая создание "зелёных крыш", то есть там наконец-то станут сажать растения. Вопрос этот уже к 2024-му должен проработать минстрой.

Однако уже сейчас целый ряд строительных организаций берёт курс на озеленение крыш "высоток" и создание на них комфортабельных зон отдыха. Причём "зелёная крыша" — это очень разумно. Подсчитано, что зелёные кровли не просто красивы и радуют взор, они ещё и уменьшают теплопотери дома: зимой до 35%, а летом точно так же защищают его от зноя.

Остаётся лишь добавить, что и стены тоже можно зашивать панелями утеплителя из пластика с отштампованными на них "карманами" для земли. А в неё можно будет сажать самые различные растения и получать на стенах зданий (не имеющих окон, разумеется) сплошной зелёный ковёр. А можно и не сплошной, а с выложенным на нём из различных цветов рисунком!

Так будет выгляеть в Пензе один из новых жилых массивов прямо на берегу реки. И вы только посмотрите, сколько свободного места у него на крышах...

Не знаю, как в других городах, но вот в Пензе, например, жилой комплекс с крышами, открытыми для свободного доступа его обитателей уже строится. Возводят его в микрорайоне Арбеково, на пересечении улиц Рахманинова и Глазунова, а называется он "Парк Рояль". Представьте себе, выходите из квартиры, отправляетесь на лифте на седьмой этаж, а там сразу попадаете на открытую, высотную спортивную площадку. Кстати, в комплексе этом целых пять 17-этажных и ещё четыре шестиэтажных зданий, так что на крышах комплекса можно будет не только танцевать, а даже и бегать! Спортивные, прогулочные и игровые площадки, которые, вне всякого сомнения, будут ещё и озеленены. Ведь что за радость заниматься спортом и гулять с малышами среди одних только бетонных конструкций?!

Ну а на уровне первых этажей о комфорте тоже позаботились: там даже "лапомойки" для собак — и те предусмотрены! Соответственно, предусмотрены и деревянные затенённые скамейки и игровые площадки и красивые, прямо-таки изысканные газоны — причём вот это всё есть уже сегодня. То есть новинки проектирования и пресловутая забота о человеке наконец-то перестали быть только лишь уделом архитектурных выставок и плакатов над безликими советскими "хрущёбами".

Доставка товаров

Однако и на Солнце есть пятна. Хотя, вернее, прогресс сегодня идёт так стремительно, что строительная индустрия за ним просто не поспевает. Речь о том, что около новых домов необходимо предусмотреть посадочные площадки для дронов, уже идёт. То есть идея того, что это нужно, уже есть. Но до воплощения её в жизнь ещё далеко.

Огороженная площадка двора двух новых современных домов (Пенза). И хорошо, что есть ещё и место для парковки. А вот для порта приёма дронов уже нет!

Между тем распространение доставки товаров при помощи дронов может очень сильно изменить внешний облик наших домов. Например, на окнах вполне можно монтировать откидные решётчатые площадки, на которые дроны системы доставки могли бы запросто садиться, а то и просто сбрасывать контейнеры с грузом. Владельцу такого дрон-порта не придётся даже на крышу подниматься: опустил решётку, подождал, пока прилетит "доставка", а затем открыл окно и "палкой-грабаркой" пригрудил доставленную им коробку к себе. Такая переделка много труда не потребует, да и материала тоже, не говоря уже об удобствах — даже на пункт приема товаров ходить не придётся.

Парковки и воздушное такси

Но… решаем одну проблему, и возникает другая. Парковки… Да они сейчас предусматриваются возле каждого многоэтажного дома. Вот только им требуется место, а его хватает далеко не всегда и не везде. И как быть?

И вот тут настало самое время вспомнить о воздушном такси, которое тоже появится буквально не сегодня-завтра. Воздушные скутеры планируется использовать для скорой доставки пассажиров в аэропорты Лондона и Милана, но точно так же такие аппараты вполне могут стать второй, воздушной, системой такси. Вот только где им базироваться, где будут их стоянки и посадочные площадки, ведь в центре наших городов места для них уже не найти. А крыши! Крыши-то… Вот и решение вопроса, причём кардинальное. На крышу ведут лифты изнутри здания. Но туда же, только уже по внешним стенам, можно проложить и лифты для внешних пользователей, чтобы и они тоже могли подниматься на крыши с базирующимися такси.

Кстати, никаких америк тут открывать не нужно. Автор видел такие дома в Генуе, в Италии. Там многие пятиэтажные дома выглядят так: внизу на первых двух этажах живут беднота и мигранты. Туда и вход соответственный, вроде как у нас, в наши пятиэтажки. Зато на пятом, шестом этажах расстроены элитные пентхаусы, куда ведут персональные кодированные лифты с противоположной стороны дома, идущие наверх по стенам. Так что "верхи" и "низы" в этих домах никак не встречаются.

Дом-башня, Пенза. И почему бы его крыше не стать одной из станций воздушного такси?

Всё точно то же самое можно сделать и у нас. У каждой многоэтажки с аэропортом на крыше свой номер, своё название и свой лифт на крышу, причём лифт общественный, тогда как все лифты, ведущие внутрь дома, открываются только лишь его жильцам. Нужно тебе срочно добраться в центр города... Поднимаешься наверх, смотришь на карту и выбираешь точкой прибытия ещё какой-нибудь высотный дом рядом с тем местом, куда тебе надо. Потом садишься в машину, и… она тебя со скоростью, в современном городе просто немыслимой, доставляет прямиком к месту назначения. Многие, уверен, таким вот образом просто перелетали бы с крыши на крышу, чтобы посмотреть на свой город с высоты птичьего полёта. Ведь это же очень красивое зрелище, и пока что ещё непривычное.

Новый современный дом, в плане похожий на букву "Г" (Пенза). На его крыше места хватит и для парка, и для аэропорта.

Какие машины для этого понадобятся, и какие надо создавать уже сегодня? Прежде всего, двухместные скоростные воздушные скутеры: седло вроде мотоциклетного, похожий руль, два места тандемом, а по бокам четыре винта внутри ограждения. Все четыре одновременно работают на подъём. Затем два задних переключаются на повышенную тягу, и… "машинка полетела". Можно поставить сзади пятый, толкающий, винт, чтобы он создавал только горизонтальную тягу, а четыре подъёмных — только вертикальную.

Также нужна машина типа "воздушное такси" — одно место для водителя, три для пассажиров. Закрытая от непогоды со всех сторон, с большими панорамными окнами и четырьмя-шестью воздушными винтами на складывающихся колонках, чтобы можно было уменьшать её габариты, — вот какая это должна быть машина. Естественно, должны быть у неё и четыре колеса с электроприводом, чтобы по необходимости ездить и по земле. На базе этого "летающего автомобиля" можно создать также "скорую помощь", автомобиль полиции, "грузовое такси" для крупногабаритных грузов и даже… скоростной пожарный автомобиль-спасатель, чтобы спасать людей из объятых пламенем квартир в высотных домах.

Поскольку все высотные дома стоят на месте и, по сути, становятся узловыми станциями "воздушного такси", хаотическое перемещение воздушных автомобилей в таком городе практически исключается. А значит, сводится к минимуму возможность случайного столкновения воздушных машин в том случае, если они летят по неустановленному маршруту. Теперь управление этими дронами вполне может быть достаточно легко автоматизировано и компьютеризировано. Хотя, с другой стороны, функции "робтов-пилотов" могут быть связаны исключительно с функциями обеспечения безопасности. А пилотами пусть остаются люди. Ведь парить в воздухе над своим родным городом просто приятно, не говоря уже о том, что это занятие ещё и будет обеспечивать народ рабочими местами.

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