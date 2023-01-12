Смерть в виртуале может стать реальной, если у вас есть специальный шлем

Многие виртуальные игры допускают смерть игроков. Естественно, также виртуальную. Однако, теперь вы можете умереть по-настоящему. В этом поможет VR-шлем, созданный командой одного из учредителей известной компании Oculus Палмером Лаки.

Курс на погружение

Лаки и его инженерам удалось модифицировать недавно разработанный шлем смешанной реальности Oculus Quest Pro. Теперь, если игрок умирает виртуально, шлем активирует три пиропатрона, убивающие его в реальной жизни.

Проекты, связанные с созданием виртуальной реальности, считаются тем круче и качественнее, чем более реалистичен эффект погружения в виртуальный мир. Поэтому авторы разработок в данной сфере стараются изобретать всё новые и новые "фишки", создающие такие иллюзии. Скажем, имитации физических прикосновений.

Надев VR-шлем, пользователь начинает видеть, слышать и ощущать совсем не то, что происходит с ним на самом деле. Например, вместо пустой комнаты с голыми стенами он может попасть в джунгли и сражаться с воинственно настроенными дикарями. И у него будет полная иллюзия, что все эти события происходят в действительности.

Убийственное излучение

Предприниматель ссылается на серию ранобэ Sword Art Online, где рассказывается об игре с полным погружением в виртуальную реальность. По условиям участники не могут выйти из игры или снять шлем, пока хотя бы один из них полностью не пройдёт игру. Если же в виртуальном мире игрок погибает или кто-то другой снимает с него шлем, гаджет посылает порцию микроволнового излучения, которая убивает его.

Но здесь речь идёт о вымышленной технологии, тогда как убийственная машина Лаки, вроде бы, вполне себе настоящая. Патроны располагаются над передней частью головы, также устройство снабжено датчиком излучения. Активация должна разрушить мозг пользователя. Она должна происходить после появления виртуальной заставки красного цвета, которая начинает мигать после смерти виртуальных персонажей.

Правда, по словам разработчиков, это что-то типа "демо-версии", и по-настоящему пользователи пострадать не могут. Но тогда непонятно, зачем вообще создан такой механизм. Возможно, всё дело в настройках, и если их изменить определённым образом, то человек действительно умрет?

Перспективы не ясны

О том, возможно ли это, и может ли теоретически другой человек настроить шлем таким образом, чтобы убить его носителя, в заявлениях команды Лаки ничего не говорится. И это наводит на определённые мысли.

Не исключено, что в не столь отдалённом будущем подобные "гуманные" способы уйти из жизни будут использоваться в целях реальных убийств и суицидов, а также они могут стать заменой существующим в наше время способам казней для преступников.

Этическая сторона вопроса, разумеется, не будет рассматриваться всерьёз, пока не произойдёт первый инцидент, связанный с реальной смертью игрока. И хорошо, если этого не будет никогда.