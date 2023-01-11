Без холодильников жить невозможно, но надо помнить и об экологии

Сегодня без холодильника действительно жить невозможно. Так считают все. Или, по крайней мере, те, у кого есть электрическая розетка, куда его можно включить. Правда, бывало, в жаркую погоду он мог "потечь", а проблема с ушедшим из него куда-то газом ещё недавно была головной болью для многих граждан. Приходилось вызывать мастера, который закачивал в ваш холодильник фреон, он же хлорофтороуглерод (ХФУ), и он же — хладогент.

Морозилка без фреона

Ещё недавно многие утверждали, что из-за стабильности и стойкости, которые являются основой их наиболее привлекательных свойств, наряду с уровнем содержания хлора, ХФУ и сейчас ассоциируют с предполагаемым истощением защитного озонового слоя Земли. Вот фирма Дюпон когда-то и объявила о своих планах снять с производства полностью галогенированные ХФУ. Это решение поддержали и другие производители хладогентов, а также правительства стран, являющихся членами Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Всё это нашло отражение в Монреальском протоколе от 1987 года.

Сегодня, правда, споры о вредности газа поутихли. Тем не менее, учёные до сих пор ищут разные способы заменить ХФУ другие химикатами. А нередко и принципиальные новые, более чистые методы. Например, кто бы мог подумать, что производители современных холодильников заинтересуются использованием в своей сфере звуковой и солнечной энергии.

Как уже говорилось выше, отсутствие электричества (особенно, когда вы живёте за городом, а, тем более, когда у вас есть маленькие дети), а чаще всего перебои со светом поставят вас на грань катастрофы. Правда, у нас. В Африке с этим как-то не очень "парятся". Учитывая, что там проблема с перебоями электричества нередка. Да и слоны ходят, и жирафы. Могут провода зацепить.

Один из старейших английских сотрудников, который занимался благотворительностью во Вьетнаме, Таиланде и Кении, Кейт Мейер, говорил:

"Я часто видел, как вакцины и лекарства шли коту под хвост из-за неэффективности и неисправности холодильников".

В 1977 году в Кении даже из-за этого закрыли медицинский центр в Найроби. Керосин, на котором работали двигатели морозилок, оказался некачественным. Так что, в отдалённых местах содержание холодильников было очень дорогим. Зато там было много солнца.

Но главная сложность была всё-таки в другом — изоляционный материал, который должен защитить морозилку в случае ЧП, должен быть лёгким и дешёвым. Но изобретатели нашли малоизвестный патент, который идеально подходил для их нужд. В результате вакуумная изоляция могла поддерживать температуру плюс 3 градуса в течение недели вообще без подключения к питанию. А поскольку солнечная энергия питает высокоэффективный компрессор системы охлаждения без ХФУ, то и экологи воспряли духом.

Чем громче музыка, тем лучше работает морозилка

В университете Пердью (штат Индиана) обратили внимание на термоакустику. Исследования в области звуковых волн для изменения температуры ведутся уже с 1960-х годов. Её рассматривали как важный источник дешёвой энергии. А после — забыли.

Сейчас полученные результаты обнадёживают. Холодильное устройство представляет собой длинную трубку. На одном конце — большая полость (резонатор Гельмгольца), на другом — акустический излучатель. А по-русски, колонка или громкоговоритель.

Звук излучателя заставляет давление в трубке колебаться, что приводит к изменениям температуры. Не будем вдаваться в подробности идеи, но суть такова, что холодный воздух идёт к резонатору, а горячий — обратно к громкоговорителю. И холодный воздух понижает температуру смеси, охлаждающей систему.

Рабочий коэффициент был неплох (соотношение уровня охлаждения к количеству потребляемой энергии) — 1.6. В то время, как у бытового холодильника — 2. Разработчики уверены, что при дальнейших работах можно будет получить очень дешёвое, экологически чистое и сравнительно лёгкое в эксплуатации холодильное устройство.

Другое дело, заинтересуются ли им производители холодильников. Хотя, то же устройство с вакуумной изоляцией могло бы быть востребовано в армии.

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