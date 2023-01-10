Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Чтобы искусственный интеллект работал, человеку сначала нужно разобраться в себе

Эврика » Изобретения

Есть два взгляда на искусственный интеллект. Одни считают, что эти технологии могут пойти человечеству только на пользу, другие — что рано или поздно их развитие приведёт к "бунту машин". Поэтому надо, помимо алгоритмов искусственного мышления, разрабатывать также защитные механизмы, которые не позволят машинам и роботам нанести человеку вред.

Чтобы искусственный интеллект работал, человеку сначала нужно разобраться в себе

"Глубокое обучение"

В июле прошлого года на международном шахматном форуме робот-шахматист сломал палец мальчику, который был его партнером по игре. Организаторы заявили, что ребёнок слишком быстро сделал ход и нарушил правила безопасности, либо робот принял его палец за одну из фигур. Но, так или иначе, прецедент уже имел место.

Ещё пример. Совсем недавно, во время испытаний новейшего "робота-водителя" от компании Tesla, автомобиль, едущий со скоростью 40 километров в час, трижды сбил стоящий у него на пути манекен, изображающий ребёнка. ИИ оказался просто не в состоянии идентифицировать пешехода.

Алан Тьюринг, знаменитый эксперт в области искусственного интеллекта, в одной из своих лекций заявил, что машины можно будет назвать обладающими интеллектом, когда они научатся отклоняться от заданных программ и принимать самостоятельные решения. Но это, добавлял Тьюринг, станет возможным, если алгоритмы не будут копировать интеллект зрелого индивида, а станут проходить процесс обучения.

Предположим, будет создана программа, обладающая интеллектом на уровне ребёнка, и другая, которая будет "воспитывать" этого ребёнка с помощью системы поощрений и наказаний.

Ещё в далеком 1952 году программист Артур Сэмюэл создал программу для игры в шашки, способную с каждой партией улучшать свои результаты. Алгоритм оценивал позиции фигур на доске и запоминал, какие из них приводили к выигрышу. В наши дни это называется "обучением с подкреплением".

Суть в том, что программа имитирует работу человеческого мозга, то есть обмен данными между группами нейронов. Такие программы сегодня называют нейронными сетями.

"Проблема ранних нейросетей в том, что они могли решать только игровые задачи, — комментирует один из основателей американской компании OpenAI Илья Суцкевер. — Их нельзя было масштабировать, использовать для других целей. Но современные модели глубокого обучения не только универсальны, а ещё и компетентны — если вы хотите получить наилучшие результаты во многих сложных задачах, вы должны использовать глубокое обучение. Это масштабируемо".

Такие системы способны решать массу задач:

  • распознавать конкретных людей на снимках,
  • создавать новые изображения, копируя стиль знаменитых живописцев,
  • вести исследования в области физики, химии, биологии, математики, криминалистики.

Но где же тут кроется опасность?

"Мы строим оптимизирующие машины, даём им задачи, и они их решают, — пишет ещё один эксперт в сфере ИИ, Стюарт Рассел. — Машины разумны настолько, насколько можно ожидать, что их действия приведут к поставленным целям. Но что, если цель будет поставлена неверно?"

Все, кто имел дело с роботами-пылесосами, знают, что те редко способны отличить валяющиеся на полу ценные предметы от обычного мусора. А если это будет гигантский робот-уборщик с более масштабными задачами? Например, по очистке целого города? И у него на пути встанут люди или животные?

Гарриет и Робби

Стюарт Рассел полагает, что просчитать все нюансы при выполнении той или иной задачи практически невозможно.

Поэтому единственным способом предотвратить вредоносные действия со стороны ИИ может стать "фактор неуверенности". То есть, в двусмысленных ситуациях машина должна обращаться за вмешательством к человеку.

Такую ситуацию иллюстрирует условный пример с женщиной по имени Гарриет и роботом Робби, который должен забронировать для своей хозяйки номер в отеле. Здесь включается система вознаграждения, которое будет тем выше, чем более довольна останется Гарриет выбором Робби. Если он вообще ничего не сделает, то и не получит никакой награды. Но Робби может спросить Гарриет, хочет ли она, чтобы он продолжал свои действия по бронированию номера, или предпочитает, чтобы он их прекратил.

Начать с себя

Разумеется, этот подход нельзя назвать оптимальным при решении более глобальных задач, где требуется согласование между несколькими индивидами или структурами? А если ситуация требует мгновенного принятия решения? Или человек не владеет нужной информацией, а программа не может довести эту информацию до его понимания?

Так что, утверждает научный руководитель института Mila в Монреале (Канада) Йошуа Бенжио, начинать нужно не с постановки задач перед ИИ, а с нас, людей:

  • определить, какие ценности для нас являются важными, а какие — второстепенными;
  • что должно лежать в основе стратегии развития общества;
  • какие состояния можно считать для нас нормой, а какие — отклонениями от нормы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука ученые психология технологии исследование
Новости
Экс-главком Сухопутных войск ВС РФ Болдырев: Кадыров не имел права критиковать Лапина
Мураховский: у БТР Stryker, которые могут передать Киеву, есть три слабых места
Алёхин: когда Россия возьмет Соледар, ВСУ в Донбассе останутся без оружия
Минобороны сообщило о трёх сбитых украинских штурмовиках Су-25 в ДНР
Автор NDP Галас назвал требование Польши репараций у Германии началом конца
Чумаков: "кракен" — слабый вариант COVID-19, несмотря на пугающее название
Политолог Аватков: сотрудничество с Россией играет на руку Эрдогану
Священник о фресках с Путиным и Сталиным в украинских храмах: "Критически неуместно"
Глава Николаевской ОГА Ким прокомментировал удар по складу ВСУ в Очакове: "Кинжалы" пробили метр бетона
Диетолог Рыкалова призвала избегать частого употребления крем-супов
Популярное
Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина

Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".

Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
Минобороны Украины: военные России начали "мощный штурм" Соледара
Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ
За русского солдата немцы сулили своих уголовников Сергей Лебедев В российских школах процветает показуха, но ещё есть время всё исправить Виктор Пахомов Сербия и Хорватия ищут пути сближения Михаил Плисюк
Бавырин: избрание Маккарти на новый пост является плохой новостью для Украины
Депутат Гурулёв: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе СВО на Украине
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Последние материалы
За русского солдата немцы сулили своих уголовников
Священник о фресках с Путиным и Сталиным в украинских храмах: "Критически неуместно"
Глава Николаевской ОГА Ким прокомментировал удар по складу ВСУ в Очакове: "Кинжалы" пробили метр бетона
Диетолог Рыкалова призвала избегать частого употребления крем-супов
Политолог Данилин: России не нужно брать Киев, чтобы добиться целей на Украине
МК: нумеролог Кузнецов предрёк непростую неделю для режиссёра Никиты Михалкова
Песков признался, что рад успеху фильма "Чебурашка"
В российских школах процветает показуха, но ещё есть время всё исправить
Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина начальником штаба Cухопутных войск РФ
Корнев: назначение Лапина на пост главы Сухопутных войск ВС РФ повлияет на ход СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников