Фабрика по производству людей скоро может стать реальностью

Насколько серьёзны демографические проблемы в наши дни? Пожалуй, тот факт, что учёные называют текущую ситуацию в области рождаемости "всемирным кризисом бесплодия", говорит сам за себя. Однако, современная наука не привыкла останавливаться перед трудностями и подошла к решению вопроса глобально. Если всевозможные товары уже давно производятся в промышленных масштабах, так почему бы и рождаемость не подогнать под те же стандарты — так сказать, поставить её на поток?

Именно такое — предпринимательское — отношение к воспроизведению потомства воплощает новый проект "EctoLife", представляющий настоящую фабрику по "производству" людей. Ну, или "человеческую ферму" — как кому удобнее это называть. По словам Хашема Аль-Гайли, возглавляющего работу над амбициозным проектом и сообщившего детали уникальной разработки в интервью изданию "Science and Stuff", воплощение концепции в реальность возможно в ближайшие несколько лет.

Проект "EctoLife" — масштабное предприятие, где в специальных капсулах — искусственных матках — будут на заказ выращиваться человеческие эмбрионы. Одна такая фабрика будет включать 75 лабораторий с высокотехнологичным оборудованием, каждая из которых сможет вместить до 400 искусственных маток. "С конвейера" такого масштабного предприятия смогут сходить 30 000 детей в год.

К эмбрионам на "ферме" будет обеспечен круглосуточный доступ. Кроме того, родители смогут постоянно отслеживать состояние и развитие своего ребёнка (в том числе, и прямую видеотрансляцию из искусственной матки) через специальное мобильное приложение из любой точки мира. Альтернативный вариант, предлагаемый проектом "EctoLife" — размещение искусственной матки прямо в доме родителей и выращивание эмбриона в домашних условиях.

Зачатие ребёнка перед погружением эмбриона в искусственную матку произойдёт посредством экстракорпорального оплодотворения — то есть, искусственного объединения женских и мужских половых клеток вне организма матери. На этом этапе родители смогут выбрать для дальнейшего выращивания наиболее жизнеспособный и генетически совершенный вариант эмбриона.

Геном будущего ребёнка перед размещением плода в искусственной матке можно будет отредактировать при помощи инструмента CRISPR-Cas 9 — к примеру, чтобы избавить эмбрион от наследственных заболеваний. Несмотря на кажущуюся фантастичность такой возможности, господин Аль-Гайли подчеркнул, что аналогичная технология уже помогла учёным избавить эмбрионы человека от генетических мутаций, связанных с сердечными патологиями.

В выращивании детей значительную роль сыграет искусственный интеллект. Он будет отвечать за подачу каждому эмбриону индивидуальной смеси питательных веществ, адаптированной под нужды конкретного ребёнка. Также технология позволит в зависимости от ситуации изменять и состав искусственных околоплодных вод. Кроме этого, искусственный интеллект будет отслеживать развитие детей — и сообщать о любых отклонениях от нормы в состоянии эмбрионов. При этом, новая технология позволит немедленно лечить любые патологии будущего ребёнка без риска для матери.

Ещё один большой бонус "человеческого конвейера" — в возможности при необходимости ставить эксперименты над эмбрионами. К примеру, господин Аль-Гайли отметил, что за 9 месяцев беременности ребёнок не успевает полноценно развиться — организм женщины избавляется от плода раньше времени, так как не способен выдержать дальнейшую нагрузку, а новорожденный ещё очень долго остаётся беспомощным. Однако, выращивание эмбриона вне организма матери может позволить преодолеть это ограничение.

Родители получат возможность не только отслеживать состояние своего будущего ребёнка через приложение, но и в полной мере ощутить то, что видит и слышит эмбрион, находясь внутри искусственной матки: в капсуле установлены 360-градусные камеры, видео и звук с которых передаются на гарнитуру виртуальной реальности. Также в искусственную матку встроены динамики, через которые родители смогут разговаривать с ребёнком или давать ему слушать музыку и наборы слов, чтобы ребёнок, как и при развитии в утробе матери, взаимодействовал с окружающим миром и привыкал к своей семье ещё до рождения.

Само рождение ребёнка в случае с искусственным выращиванием произойдёт без лишнего драматизма — одним простым нажатием кнопки. Из искусственной матки сольётся околоплодная жидкость — и ребёнок появится на свет.

"Фабрика младенцев" может помочь многим парам, столкнувшимся с проблемами воспроизведения потомства из-за различных проблем и при этом, по той или иной причине, не желающим взять в семью приёмного ребёнка. Кроме того, искусственное выращивание эмбрионов минимизирует риск для здоровья женщин, предотвратив вероятность осложнений при беременности, выкидышей и смерти при родах.

Позаботились разработчики проекта и об экологическом благополучии проекта — лаборатории "EctoLife" будут работать на возобновляемой энергии, получаемой от Солнца и ветра.

В свете последних научных открытий проект "EctoLife" уже не кажется фантастикой. Идея искусственного выращивания эмбрионов живых существ владеет умами учёных уже сравнительно давно. Ещё в 2017 году учёные выращивали в искусственной матке "BioBag" эмбрионы подопытных ягнят, а в 2021 году израильские специалисты проводили аналогичные опыты по выращиванию эмбрионов мышей.

"Вероятно, лишь несколько лет сейчас отделяют нас от испытания [искусственных маток] на людях", — заявила Элизабет Хлоя Романис, специалист по социальной этике и политике, в своей работе в издании "Journal Of Medical Ethics".

Глава компании "EctoLife" придерживается аналогичной точки зрения, отмечая, что до реализации его проекта искусственной матки осталось лишь несколько лет. Господин Аль-Гайли подчеркнул, что некоторые разработки, необходимые для создания "фабрики по производству людей", уже давно существуют: например, прямая трансляция в виртуальной реальности, технология подключения мобильного приложения к капсуле и искусственный интеллект, способный следить за состоянием растущего ребёнка.

"Необходимо лишь объединить всю эту исследовательскую работу в одном изобретении, что и делает мой новый концепт", — заявил господин Аль-Гайли.

Интересно, что некоторые учёные считают отказ от естественного воспроизведения рода в пользу искусственного размножения толчком к новому витку эволюции. Как отмечает профессор практической философии Университета Осло доктор Анна Смайдор, при развитии плода в утробе матери рост черепа и мозга ребёнка ограничивается стенками матки и костями таза — и переход к выращиванию ребёнка в искусственной матке (а, как следствие, и исчезновение "естественных ограничителей" роста) может привести к началу эволюционирования человека в новом направлении.

Несмотря на то что многие уже видят переход к искусственному выращиванию людей как неизбежную ступень в развитии человечества, торопиться в таком важном деле, как продолжение рода, наверное, всё же не стоит. Тем более, что и учёные вряд ли будут форсировать события — если уж "испытания на людях" новой технологии и то планируются лишь через несколько лет.

Разумеется, нельзя недооценивать огромную роль, которую новый проект "EctoLife" может сыграть в жизнях людей, которые по тем или иным причинам испытывают трудности с пополнением в семье. Да и смущающая многих "конвейерность" предприятия на фоне немаленького аппетита современного общества тоже не кажется неуместной.

Главное одно — чтобы, сравнявшись в масштабах с фабричной штамповкой товаров массового потребления, продолжение рода не сравнялось с ней в роли и ценности. Ведь приход в мир нового человека — дело всё-таки немного более значимое, чем поход за продуктами в ближайший магазин.

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