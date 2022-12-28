Английский учёный изобрёл способ управления ночными сновидениями

Как говорил персонаж из одного фильма, читая лекцию перед спящей аудиторией: "Сны не могут быть без сновидений, как и сновидения без снов". Учёные уже сотню лет бьются над тем, как сделать сны по заказу. Иначе тысячи лет с человечеством не шли бы рука об руку толкователи снов, и не издавались бы на эту тему различные книги и словари.

Во сне и швец, и жнец, и на дуде игрец

Англичанин доктор Кейт Хирн, зная любовь человека к хорошим снам, изобрёл "Машину снов". В аннотации утверждалось, что после некоторой тренировки мы сможем научиться управлять своими ночными сновидениями. Если захотите, сможете, раскинув руки, полетать над зелёными полями. Дайверы смогут без аквалангов опускаться на дно морское. Как утверждал изобретатель в лондонской "Обсервер", любая кинозвезда в неглиже — без проблем. Также можно пообщаться с любимыми предками, которые уже давно покинули этот мир.

Сон — великая вещь. Когда он хороший. Неслучайно многие великие открытия делались именно "там". Бетховен и Моцарт записывали днём музыку, которую услышали во сне, как и гитарист "Роллингов" Кит Ричардс. По его словам, рифф песни "Satisfaction" пришёл к нему во сне. Да и Менделеев, как утверждают, свою таблицу увидел именно во сне. Не обошла польза сна и писателя Льюиса Стивенсона, который "просмотрел" своего "Джекила и Хайда" тоже во сне.

Говоря о докторе Хирне, конечно, надо понимать, что это профессор психологии. А не хирург и не толкователь снов. И он уже много лет занимался состоянием так называемых "ясных сновидений", которые достигались в лабораторных условиях. Именно там проводились опыты, когда спящим осторожно, чтобы не разбудить, давали понять, что "они могут управлять своим сновидением, делать во сне, что они хотят и видеть желанные картины". А разве кто-то, просыпаясь на минуту, не возвращался в только что законченную первую часть сна?

Короче, вы спите, вы автор пьесы под названием "Мне снится…". По словам доктора, приятный сон создаст вам настроение на целый день, плохой — высосет из вас всё ещё до пробуждения.

Как отмечал доктор Хирн, у нас в мозгу существует целая вселенная, но половина от нас отрезана. Мы тратим на сновидения примерно по два часа ежедневного сна. Это значит, что мы отнимаем от жизни около шести часов самых ярких и творческих лет. Попросту выкидывая их вместо того, чтобы "обогатиться" впечатлениями. Хотя, сделаем ремарку, не всем же быть Менделеевыми и Моцартами.

"Лучше мирно смотреть сны и потом их забывать"

Если кто-то подумает, что "Машина для снов" — это железный ящик с комнату, то он ошибается. Всего лишь пластиковая коробка размером с книгу. Конечно, с цифровой начинкой.

Принцип действия основан на контроле дыхания. Гибкая трубка крепится к основанию носа. Наладка идёт методом проб и ошибок. Сигнал должен достигать нужной частоты дыхания, который указывает, что наступила РЭМ-пауза сна, а значит вы уже "в сказке".

По словам доктора, открытая им РЭМ-фаза ("быстрое движение глаз") — именно тот промежуток времени, когда мы видим сны. В это время мозг ускоряет свою работу, повышается давление крови, учащаются пульс и дыхание. А сам аппарат контролирует через импульсы, подаваемые на запястье, ваше состояние. По частоте дыхания спящего определяется — сон плохой или хороший. В случае плохого — аппарат вас будит.

Надо сказать, что контроль над нашим мозгом не всегда имеет мирные корни, да и в той же командировке не всегда будешь возить с собой "книгу снов". Понятно, что отношение к таким "аппаратам" ещё на этапе проекта вызывало много критики у коллег Хирна.

С одной стороны, хорошо, если сны вызывают позитивные эмоции, но копание в мозгу искусственным образом — вещь непредсказуемая. Полагают, что в этом случае можно и с катушек слететь. Тем более, подобной "игрушкой" заинтересовались люди свободных профессий: художники, музыканты.

Профессор Джим Хорн из группы исследования снов в университете Лафборо говорил: "Лучше мирно смотреть сны и потом их забывать. Они — лишь смесь дневных событий и просто поддерживают ваш мозг на должном уровне, когда он спит".

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