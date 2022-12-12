С ожирением будут бороться с помощью наночастиц

Возможно, скоро обладателям лишнего веса не придётся страдать, отчаянно ища способы для похудания. Команда учёных из Колумбийского университета недавно создала специальные наночастицы для борьбы с избыточным весом, мешающие жировым клеткам запасать энергию внутри себя. Детали работы опубликованы в журнале Nature.

Способы, которые не работают

Ожирение в организме возникает из-за увеличения белой жировой ткани. В группе риска оказываются те, кто злоупотребляет фастфудом, мучным, продуктами, содержащими жиры и углеводы.

Большинство диетологов дают один совет — не ешьте вредные продукты, да ещё обязательно занимайтесь физической активностью, чтобы сжигать лишние калории. Но если бы всё было так просто! Строгие диеты часто отбирают у человека радость жизни. Он страдает, а когда диета заканчивается, устраивает себе праздник живота. И лишних килограммов становится ещё больше.

Спорт тоже не все любят. А если мы заставляем себя что-то делать через "не могу", то постоянно испытываем психологический дискомфорт. Если у нас всё время плохое настроение, мы начинаем срываться на ближайшем окружении, у нас падает работоспособность.

Всё индивидуально!

Бывает также, что человек и питается правильно, и спортом занимается, а вес не падает. Дело в том, что у всех нас метаболизм обладает индивидуальными особенностями. Вы же замечали: один съест булочку или кусок торта и сразу толстеет, а другой постоянно лопает мучное и сладкое, и веса не прибавляется ни на грамм?

Если причина ожирения непонятна, то следует обращаться к специалистам, сдавать анализы и тесты, и потом ждать, когда для вас разработают персональную программу похудения. И, конечно, дело это далеко не дешёвое.

Некоторые решаются на операции по липосакции — отсасыванию жира из проблемных мест. Но тогда жировая прослойка может нарасти в других местах. К тому же, нет гарантий, что во время процедуры вам не занесут инфекцию. Проблем с липосакцией много, и она тоже является дорогим удовольствием. Эффект она даёт лишь временный, одним разом не обойдёшься.

Жир не пройдёт!

Разработанные учёными из Колумбийского университета новые катионные наночастицы P-G3, состоящие из вещества полиамидоамин, при проникновении в жировые клетки препятствуют их разрастанию. Таким образом, клетки не могут скапливать в себе излишки энергии.

При этом, поверхность наночастиц обладает положительным зарядом, что позволяет им активно связываться с отрицательно заряженными молекулами и поверхностями.

Эксперименты проводились на мышах, в жировую ткань которых вводили искусственные наносферы. Оказалось, что данные частицы повышали активность белков PPAR, ответственных за быстрое сжигание калорий. Кроме того, они подавляли функционирование клеточных систем, распознающих избыток в организме питательных веществ. Так что, защита от ожирения работала даже в тех случаях, когда рацион грызунов был низкокалорийным.

Получается, неважно, как вы питаетесь, какой образ жизни ведёте, и даже какой у вас вес: новая технология попросту не даст нарастить жирок!

Исследователи считают, что новая технология поможет не только избавиться от лишнего веса, но и сведёт к минимуму побочные эффекты, возникающие, например, при липосакции. Сбудется, наконец, мечта многих людей — есть что угодно и не поправляться!