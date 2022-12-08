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Ирина Шлионская

Неандертальцы из Алтайского края заставили учёных задуматься

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В Алтайском крае впервые были обнаружены останки целого семейства неандертальцев. Исследованиями занимались специалисты Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия). Результаты были опубликованы в журнале Nature.

Неандертальцы из Алтайского края заставили учёных задуматься

Какой ни есть, а всё-таки родня…

В статье сообщается, что учёные проанализировали генетический материал возрастом более 50 000 лет, найденный в алтайских пещерах Чагырская и Окладникова. При помощи метода гибридизационного захвата удалось составить базу последовательностей ядерной, митохондриальной и Y-хромосомальной ДНК.

Выяснилось, что 17 фрагментов останков принадлежали 13 неандертальцам, из которых семеро были мужчинами и шестеро — женщинами. При этом, только восемь из них являлись взрослыми, а остальные пятеро — детьми и подростками.

Анализ изменчивости ядерной ДНК и гетероплазмии — различий в ДНК митохондрий — показал, что все эти особи приходились друг другу родственниками. В частности, один из мужчин и девочка-подросток имели схожую ядерную ДНК, но различную митохондриальную (последняя передаётся детям только по материнской линии и не более, чем в трёх поколениях). Это указывало на то, что мужчина и девочка могли приходиться друг другу родными отцом и дочерью.

В то же время митохондриальная ДНК мужчины была идентична с двумя другими особями мужского пола. Исследователи предположили, что все трое могли состоять в родстве по женской линии, к примеру, иметь общую бабушку.

Слишком мало генов

По мнению антропологов, такое низкое генетическое разнообразие в социальной группе свидетельствует о том, что популяция алтайских неандертальцев находилась на грани вымирания.

По всей вероятности, численность таких групп могла составлять от 10 до 20 особей, что намного меньше, чем у более поздних древнейших или современных человеческих сообществ.

Хотя, судя по генетическим мутациям, Y-хромосомы и митохондриальной ДНК, сообщества местных неандертальцев были связаны между собой через женскую миграцию. Что, впрочем, не помешало им вымереть.

И в нас течёт их кровь…

Считается, что, если в сообществе превалирует близкородственное скрещивание, то новые поколения рождаются менее жизнеспособными из-за накапливающихся мутаций.

В древности и в Средние века представители правительственных кланов часто вступали в браки с близкими родственниками, вплоть до родных братьев и сестёр. В итоге у них рождались дети, слабые здоровьем и психикой, из поколения в поколение передавались "фамильные" недуги… Предполагается, что цесаревич Алексей, сын последнего российского императора Николая II, страдал гемофилией — болезнью несвертываемости крови — как раз по этой причине, ведь его родители тоже находились в родстве между собой…

Правда, насчёт неандертальцев — побочной ветви человечества — пока не ясно, вымерли ли они, потому что практиковали близкородственное скрещивание или, напротив, им пришлось вступать в близкородственные связи, так как они находились в изоляции, и у них не было других партнеров.

Кстати, более ранние исследования показали, что фрагменты неандертальской ДНК присутствуют и в наших генах. Это указывает на то, что, в некоторых случаях, люди и неандертальцы скрещивались друг с другом. По мнению учёных, именно от последних мы унаследовали гены ожирения и предрасположенности к некоторым заболеваниям.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Куратор Владимир Губарев
Владимир Губарев — русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист
Темы наука ученые история археология исследование алтайский край
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