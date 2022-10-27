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Автор Ольга Лебедева

Научно доказано: у людей есть биоэнергетическое поле, о котором мистики всегда знали

Эврика » Открытия

На протяжении тысячелетий мистики и адепты духовных практик утверждали, что вокруг человека есть некое генерируемое им энергетическое поле — аура. Теперь, похоже, это придётся принять и скептикам: биохимик Джон Норман Хансен, доктор философии из Университета Мэриленда, нашёл доказательства того, что такое энергетическое поле реально существует.

Научно доказано: у людей есть биоэнергетическое поле, о котором мистики всегда знали

Открытие доктора Хансена подтвердили учёные из отделения биохимии и биофизики Пенсильванского университета и Геттисбергского колледжа, повторив проведённые им эксперименты и получив аналогичные результаты. Статья об открытии опубликована в Журнале научных исследований.

Маятник над головой

Биоэнергетические поля человека ранее "проверялись" с помощью фотонных датчиков. Доктор Хансен пошёл другим путём, задавшись вопросом:

  • будет ли у биоэнергетического поля, если оно существует, достаточно силы, чтобы толкать торсионный маятник — устройство, достаточно чувствительное, чтобы его можно было перемещать с помощью тонкой силы.

Он подвесил маятник над головой испытуемого и увидел явное изменение его движения.

"После проведения контрольных экспериментов, чтобы исключить влияние воздушных потоков и других артефактов, был сделан вывод, что воздействие оказывает какое-то силовое поле, которое генерируется субъектом, сидящим под маятником, — объяснил он в статье под названием "Использование маятниковых весов для обнаружения биоэнергетического поля человека”, также опубликованной в Журнале научных исследований. — Мы не знаем ни о какой силе, например, в электромагнитном спектре, которая могла бы объяснить эти результаты".

По словам учёного, эффект присутствия человека продолжался в течение 30-60 минут после того, как он ушёл, тогда как с другими силами, такими как воздушные потоки, маятник немедленно возвращается к своему классическому, неуправляемому движению.

Психическое состояние человека может сильно влиять на поведение маятника

В отчётах доктора Хансена и его коллег отмечается, что все испытуемые обладали примерно одинаковой способностью влиять на маятник, "что указывает на то, что воздействие на маятник не требует ни уникального таланта, ни практики”.

"Однако, было замечено, что некоторые субъекты, особенно те, которые занимались медитативной практикой в течение многих лет, оказывают совсем другие эффекты во время медитативного состояния по сравнению с немедитативным состоянием, и это показывает, что психическое состояние субъекта может сильно влиять на поведение маятника”.

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