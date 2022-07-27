Учёные выяснили, что люди изначально рождаются с понятиями о морали

Традиционно считается, что моральные установки — это результат воспитания и воздействия среды, которая окружает человека. Но есть и противоположная точка зрения — мы изначально рождаемся "моральными".

Недавно Ясухиро Канакоги и его коллеги из Университета Осаки (Япония) решили проверить эту версию. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

В кого бросить камень?

Эксперимент проводился на восьмимесячных младенцах. 124 юных участника сидели на коленях у своих родителей перед компьютерными мониторами.

Сначала детишкам демонстрировали две антропоморфные кляксы с глазами — одна была зелёного, а другая — оранжевого цвета. При этом, использовалась "умная" технология отслеживания взгляда. Если ребёнок смотрел на оранжевую каплю, на экране появлялся камень, который падал на неё, и она оказывалась раздавленной. То же самое происходило, если взгляд младенца следил за зелёным пятном.

На втором этапе на мониторе появлялся "мультфильм", в процессе которого зелёная капля гонялась за оранжевой и врезалась в неё, стремясь раздавить. При этом, малыши не могли контролировать действие глазами.

Наконец, на экране опять повторялся прежний сюжет, где младенец мог "бросить камень" в каплю, просто взглянув на неё. Оказалось, что большинство детей предпочитали проделать это именно с зелёным пятном — очевидно, чтобы "наказать" его за агрессию по отношению к оранжевому "товарищу".

"Результаты были неожиданными", — признал Канакоги. — "Мы обнаружили, что довербальные младенцы предпочитали наказывать антисоциального агрессора. Наблюдение за таким поведением у очень маленьких детей указывает на то, что люди могли приобрести поведенческие тенденции к нравственному поведению в ходе эволюции. В частности, наказание за антиобщественное поведение могло стать важным элементом человеческого сотрудничества".

Чистота эксперимента

Правда, учёные допустили возможность того, что моральный аспект тут ни при чём — просто малыши могли больше смотреть на зелёное пятно, ожидая, что оно опять начнёт перемещаться по монитору, преследуя оранжевое пятно. Поэтому, чтобы исключить альтернативные интерпретации, они провели ещё три контрольных эксперимента.

В одном из них вместо камня появлялся мягкий предмет, который не мог раздавить каплю. В этом случае не отмечалось фиксации взгляда на зелёном пятне, так как наказание не имело смысла.

"Нравственность — важная, но загадочная часть того, что делает нас людьми", — считает Канакоги.

Врождённое или эволюционное?

Хотя, всё-таки непонятно, откуда эта самая нравственность берется. То ли люди были сотворены такими, ведь в принципе жалеть и защищать тех, кто испытывает страдания, естественно с психологической точки зрения. То ли эта установка сформировалась по мере развития человеческой цивилизации.

То есть, люди в процессе эволюции поняли, что антисоциальное поведение ведёт к проблемам и может угрожать безопасности как одного человека или группы лиц, так и всего племени, поэтому необходимо установить какие-то карательные "институты", чтобы свести эту угрозу к минимуму. А, как уже не раз было доказано, ментальные установки, как и приобретённые в поколениях физические характеристики, также могут передаваться по наследству.

Вместе с тем, раз в обществе существуют социопаты и преступность, нельзя сбрасывать со счетов и воздействие других факторов. Впрочем, эти особенности ещё предстоит изучить.