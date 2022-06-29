Библейский миф утверждает, что все люди на свете произошли от одного мужчины и одной женщины, которые в Ветхом Завете зовутся Адамом и Евой. Но на деле мало кто в это верит.
Тем не менее, исследование, проведённое специалистами Базельского университета (Швейцария) и Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк, США), показало, что прародителями 9 из 10 видов животных, включая человека, стали конкретные пары взрослых особей, жившие сотни тысяч лет назад.
Раньше этого нельзя было утверждать наверняка, так как не существовало генетических инструментов, способных с высокой точностью отследить родословную различных биологических видов. Сейчас в распоряжении ученых есть такие методы. Речь идёт о так называемых генетических штрих-кодах — фрагментах ДНК, образующихся вне ядер живых клеток.
Эксперты проанализировали штрих-коды более пяти миллионов животных, принадлежащих к 10 000 различным видам, населяющим Землю, и пришли к выводу, что около 200 000 лет назад имела место некая катастрофа, которая привела к вымиранию большей части фауны. В результате на планете осталось "каждой твари по паре", и от этих пар зародились новые виды, в том числе и люди. Это служит косвенным подтверждением знаменитой легенды о Ноевом ковчеге.
Получается, что большинство биологических видов возникло относительно недавно и не получило большого генетического разнообразия. Что же касается человека, то считается, что наши самые отдалённые предки появились на планете всего около 100 000-200 000 лет назад. С точки зрения эволюции это не очень много.
При этом, по мнению сотрудников Базельского университета — старшего научного сотрудника Марка Штокла и научного сотрудника Дэвида Талера — до 90% всех современных видов животных начали производить потомство практически одновременно — около 250 000 лет назад, что полностью опровергает устоявшиеся представления об эволюции и развитии видов.
Это вызывает множество вопросов. Например, откуда взялась та самая пара "первопредков"? Существовали ли до неё другие представители человеческой расы?
Сегодня люди не только считают себя уникальным видом, но и уделяют большое внимание расовым и национальным характеристикам. Казалось бы, наличие различных рас и национальностей исключает единое происхождение. Но это не так.
В своей статье, опубликованной в журнале Human Evolution, авторы исследования пишут, что анализ митохондриальной ДНК, передаваемой по материнской линии, указывает на "отсутствие человеческой исключительности" даже по сравнению с животными, стоящими на более низких ступенях развития.
"Можно было бы подумать, что из-за высокой численности популяции и широкого географического распространения человек мог привести к большему генетическому разнообразию, чем другие виды животных, — говорит доктор Талер. — По крайней мере, в отношении митохондриальной ДНК оказалось, что генетическое разнообразие у людей ниже среднего".
Исследование вариативности генов показало, что каждый из видов произошёл от одной узкой популяции, которая, в свою очередь, произошла от одной-единственной матери, и скорее всего, от одного отца.
Таким образом, прав оказывается не Чарльз Дарвин со своей эволюционной теорией, а авторы Библии. А наличие разных видов и рас на Земле можно объяснить либо божественным актом творения, вследствие которого потомство развивалось по определённой заранее программе, либо тем, что живые виды за прошедшие тысячелетия сумели адаптироваться к окружающей среде, поэтому у нас различная внешность и различные физиологические параметры.
"В то время, когда люди придают такое большое значение индивидуальным и групповым различиям, возможно, нам следует больше времени уделять тому, как мы похожи друг на друга и на остальных представителей животного мира", — прокомментировал результаты исследования Марк Штокл.
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