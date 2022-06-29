Учёные опровергли теорию Дарвина и подтвердили правоту Библии

Библейский миф утверждает, что все люди на свете произошли от одного мужчины и одной женщины, которые в Ветхом Завете зовутся Адамом и Евой. Но на деле мало кто в это верит.

Тем не менее, исследование, проведённое специалистами Базельского университета (Швейцария) и Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк, США), показало, что прародителями 9 из 10 видов животных, включая человека, стали конкретные пары взрослых особей, жившие сотни тысяч лет назад.

Штрих-коды расскажут всё!

Раньше этого нельзя было утверждать наверняка, так как не существовало генетических инструментов, способных с высокой точностью отследить родословную различных биологических видов. Сейчас в распоряжении ученых есть такие методы. Речь идёт о так называемых генетических штрих-кодах — фрагментах ДНК, образующихся вне ядер живых клеток.

Эксперты проанализировали штрих-коды более пяти миллионов животных, принадлежащих к 10 000 различным видам, населяющим Землю, и пришли к выводу, что около 200 000 лет назад имела место некая катастрофа, которая привела к вымиранию большей части фауны. В результате на планете осталось "каждой твари по паре", и от этих пар зародились новые виды, в том числе и люди. Это служит косвенным подтверждением знаменитой легенды о Ноевом ковчеге.

Получается, что большинство биологических видов возникло относительно недавно и не получило большого генетического разнообразия. Что же касается человека, то считается, что наши самые отдалённые предки появились на планете всего около 100 000-200 000 лет назад. С точки зрения эволюции это не очень много.

При этом, по мнению сотрудников Базельского университета — старшего научного сотрудника Марка Штокла и научного сотрудника Дэвида Талера — до 90% всех современных видов животных начали производить потомство практически одновременно — около 250 000 лет назад, что полностью опровергает устоявшиеся представления об эволюции и развитии видов.

Это вызывает множество вопросов. Например, откуда взялась та самая пара "первопредков"? Существовали ли до неё другие представители человеческой расы?

Никакого разнообразия!

Сегодня люди не только считают себя уникальным видом, но и уделяют большое внимание расовым и национальным характеристикам. Казалось бы, наличие различных рас и национальностей исключает единое происхождение. Но это не так.

В своей статье, опубликованной в журнале Human Evolution, авторы исследования пишут, что анализ митохондриальной ДНК, передаваемой по материнской линии, указывает на "отсутствие человеческой исключительности" даже по сравнению с животными, стоящими на более низких ступенях развития.

"Можно было бы подумать, что из-за высокой численности популяции и широкого географического распространения человек мог привести к большему генетическому разнообразию, чем другие виды животных, — говорит доктор Талер. — По крайней мере, в отношении митохондриальной ДНК оказалось, что генетическое разнообразие у людей ниже среднего".

Исследование вариативности генов показало, что каждый из видов произошёл от одной узкой популяции, которая, в свою очередь, произошла от одной-единственной матери, и скорее всего, от одного отца.

Акт творения или адаптация?

Таким образом, прав оказывается не Чарльз Дарвин со своей эволюционной теорией, а авторы Библии. А наличие разных видов и рас на Земле можно объяснить либо божественным актом творения, вследствие которого потомство развивалось по определённой заранее программе, либо тем, что живые виды за прошедшие тысячелетия сумели адаптироваться к окружающей среде, поэтому у нас различная внешность и различные физиологические параметры.

"В то время, когда люди придают такое большое значение индивидуальным и групповым различиям, возможно, нам следует больше времени уделять тому, как мы похожи друг на друга и на остальных представителей животного мира", — прокомментировал результаты исследования Марк Штокл.