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Автор Ирина Шлионская

Учёные: некоторые дети добиваются популярности деструктивным поведением

Эврика » Открытия

Для детей и подростков часто важна популярность в среде сверстников. Но если одни пишут стихи или сочиняют музыку, то другие пытаются повысить свой статус в группе посредством агрессивного и разрушительного поведения.

Учёные: некоторые дети добиваются популярности деструктивным поведением

К такому выводу пришли учёные из Флоридского Атлантического университета. Статья по итогам исследования была опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

Принцип доминирования

Наверное, многие могут припомнить хулигана из своего класса или двора, который легко управлял другими ребятами, потому что те не хотели неприятностей и подчинялись ему. Так как дети, да и порой взрослые тоже, склонны уважать авторитет силы, драчун, который раздает тумаки налево и направо и отбирает карманные деньги у малышей и тех, кто послабее, на какое-то время становится популярным. Его боятся, с ним стремятся дружить. Но, как только появляется кто-то более сильный (вернее, более наглый и отмороженный), его доминированию может прийти конец.

Исследователи исходили из того, что обретение популярности в детско-подростковой среде всегда начинается с конфликта, в ходе которого одни участники могут физически и морально пострадать от других.

"Поскольку конфликт содержит потенциал для эскалации, он усиливает опасности, которые могут возникнуть, когда пересекаются агрессивные и деструктивные дети, — прокомментировал исследование Бретт Лаурсен, доктор философии и профессор психологии в Научном колледже Шмидта. — Агрессивным детям, которые часто конфликтуют, не всегда нужно прибегать к принуждению; простая перспектива неприятного поведения может убедить других подчиниться".

Эти выводы подтвердили наблюдения за учениками начальной школы из Флориды в возрасте от 8 до 12 лет, с различной этнической принадлежностью и социально-экономическим статусом.

Власть и деструктивность

При этом, авторы исследования указывают на то, что агрессия, связанная с демонстрацией силы и стремлением к власти, и деструктивное поведение, всё же, несколько разные вещи.

Дети, которые совершают антиобщественные поступки, например, кого-то бьют, оскорбляют или прилюдно сквернословят, или просто не соглашаются с мнением и поведением остальных, могут не обладать авторитетом среди сверстников, но, в то же время, с ними могут считаться, чтобы избежать проблем.

"Подчинение в ответ на несогласие с деструктивным ребёнком позволяет избежать раздражения одноклассников, которые осознают риск противодействия тому, кто готов расстроить группу, чтобы добиться своего", — говорит Лаурсен.

Конфликт — только один из инструментов

Психологи полагают, что сам по себе конфликт ещё не ведет к повышению статуса, но он может являться эффективным инструментом для достижения некоторых форм популярности.

"Последствия конфликта зависят от контекста, целей и способов управления им, — считает Лаурсен. — Однако, мы утверждаем, что несогласие может быть эффективной социальной стратегией, которая использует скрытую угрозу принуждения к доминированию, поддерживая популярность за счёт напоминаний, а не реальных проявлений агрессии и разрушения".

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы дети наука психология
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