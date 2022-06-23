Учёные выяснили, что долгожители наносят больший вред Земле, чем молодёжь

Периодически говорится о том, что увеличение продолжительности человеческой жизни приведет к перенаселённости планеты. Но дело не только в нехватке пищевых или питьевых ресурсов, а ещё и в так называемом "парниковом эффекте", который теоретически может губительно влиять на климат.

Об этом недавно заявила международная группа ученых из Норвегии, Китая и Японии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Старики рулят

В послевоенную эпоху, с 1946 по 1964 год, в развитых странах наблюдался так называемый бэби-бум, когда имела место повышенная рождаемость. Сегодня на долю людей в возрасте от 60 лет и старше приходится почти треть выбросов парниковых газов, говорят эксперты. Это показал проведённый специалистами анализ таких выбросов в 2005, 2010 и 2015 годах в странах Евросоюза, Норвегии, Великобритании, Японии, США и Австралии.

Если в 2005 году вклад пожилых людей в общий объём выбросов, связанных с потреблением, составил всего около 25%, то к 2015 году он вырос до 32,7%. И это стало максимальным уровнем среди различных возрастных групп.

Но если в таких странах, как Эстония, Литва, Венгрия, Хорватия и Румыния, этот объём был еще относительно небольшим, то в Японии на стариков приходилось более половины от всех углеродных выбросов в атмосферу.

Будет еще больше!

И вряд ли это окончательные цифры. Учёные прогнозируют, что к 2050 году количество пожилого населения в 32 вошедших в выборку странах удвоится по сравнению с 2015 годом.

Что же нас ждёт? Продолжительность жизни будет расти по мере улучшения качества медицины, популяризации здорового питания и прочих факторов. А значит, проблема "углеродного следа" превратится в настоящий кризис, и государствам придется принимать меры.

Вся надежда на молодёжь!

Но почему эта проблема связана именно со стариками, которые, казалось бы, не должны вести слишком активный образ жизни? Авторы исследования полагают, что дело в специфике их расходов.

"Раньше пожилые люди были бережливыми, — считает специалист по экологии из Норвежского университета естественных и технических наук Эдгар Хартфич. — Поколение, пережившее Вторую мировую войну, тщательно следило за тем, как они тратили ресурсы. "Новые пожилые" отличаются от них".

По мнению Хартфича, бэби-бумеры, в отличие от предыдущего поколения, тратят больше денег на недвижимость и продовольствие, а также потребляют больше энергии.

Интересно, что, по подсчётам экспертов, меньше всего углеродных выбросов исходит от молодых людей до 30 лет. Возможно, дело в том, что они расходуют меньше ресурсов, более умеренно питаются и реже бывают дома. В целом, среди молодёжи в наши дни наблюдается тенденция к экономии. Если она сохранится и в будущем, то, возможно, климатической катастрофы на Земле не случится.