Периодически говорится о том, что увеличение продолжительности человеческой жизни приведет к перенаселённости планеты. Но дело не только в нехватке пищевых или питьевых ресурсов, а ещё и в так называемом "парниковом эффекте", который теоретически может губительно влиять на климат.
Об этом недавно заявила международная группа ученых из Норвегии, Китая и Японии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Climate Change.
В послевоенную эпоху, с 1946 по 1964 год, в развитых странах наблюдался так называемый бэби-бум, когда имела место повышенная рождаемость. Сегодня на долю людей в возрасте от 60 лет и старше приходится почти треть выбросов парниковых газов, говорят эксперты. Это показал проведённый специалистами анализ таких выбросов в 2005, 2010 и 2015 годах в странах Евросоюза, Норвегии, Великобритании, Японии, США и Австралии.
Если в 2005 году вклад пожилых людей в общий объём выбросов, связанных с потреблением, составил всего около 25%, то к 2015 году он вырос до 32,7%. И это стало максимальным уровнем среди различных возрастных групп.
Но если в таких странах, как Эстония, Литва, Венгрия, Хорватия и Румыния, этот объём был еще относительно небольшим, то в Японии на стариков приходилось более половины от всех углеродных выбросов в атмосферу.
И вряд ли это окончательные цифры. Учёные прогнозируют, что к 2050 году количество пожилого населения в 32 вошедших в выборку странах удвоится по сравнению с 2015 годом.
Что же нас ждёт? Продолжительность жизни будет расти по мере улучшения качества медицины, популяризации здорового питания и прочих факторов. А значит, проблема "углеродного следа" превратится в настоящий кризис, и государствам придется принимать меры.
Но почему эта проблема связана именно со стариками, которые, казалось бы, не должны вести слишком активный образ жизни? Авторы исследования полагают, что дело в специфике их расходов.
"Раньше пожилые люди были бережливыми, — считает специалист по экологии из Норвежского университета естественных и технических наук Эдгар Хартфич. — Поколение, пережившее Вторую мировую войну, тщательно следило за тем, как они тратили ресурсы. "Новые пожилые" отличаются от них".
По мнению Хартфича, бэби-бумеры, в отличие от предыдущего поколения, тратят больше денег на недвижимость и продовольствие, а также потребляют больше энергии.
Интересно, что, по подсчётам экспертов, меньше всего углеродных выбросов исходит от молодых людей до 30 лет. Возможно, дело в том, что они расходуют меньше ресурсов, более умеренно питаются и реже бывают дома. В целом, среди молодёжи в наши дни наблюдается тенденция к экономии. Если она сохранится и в будущем, то, возможно, климатической катастрофы на Земле не случится.
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