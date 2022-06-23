Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Шлионская

Учёные выяснили, что долгожители наносят больший вред Земле, чем молодёжь

Эврика » Открытия

Периодически говорится о том, что увеличение продолжительности человеческой жизни приведет к перенаселённости планеты. Но дело не только в нехватке пищевых или питьевых ресурсов, а ещё и в так называемом "парниковом эффекте", который теоретически может губительно влиять на климат.

Учёные выяснили, что долгожители наносят больший вред Земле, чем молодёжь

Об этом недавно заявила международная группа ученых из Норвегии, Китая и Японии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Старики рулят

В послевоенную эпоху, с 1946 по 1964 год, в развитых странах наблюдался так называемый бэби-бум, когда имела место повышенная рождаемость. Сегодня на долю людей в возрасте от 60 лет и старше приходится почти треть выбросов парниковых газов, говорят эксперты. Это показал проведённый специалистами анализ таких выбросов в 2005, 2010 и 2015 годах в странах Евросоюза, Норвегии, Великобритании, Японии, США и Австралии.

Если в 2005 году вклад пожилых людей в общий объём выбросов, связанных с потреблением, составил всего около 25%, то к 2015 году он вырос до 32,7%. И это стало максимальным уровнем среди различных возрастных групп.

Но если в таких странах, как Эстония, Литва, Венгрия, Хорватия и Румыния, этот объём был еще относительно небольшим, то в Японии на стариков приходилось более половины от всех углеродных выбросов в атмосферу.

Будет еще больше!

И вряд ли это окончательные цифры. Учёные прогнозируют, что к 2050 году количество пожилого населения в 32 вошедших в выборку странах удвоится по сравнению с 2015 годом.

Что же нас ждёт? Продолжительность жизни будет расти по мере улучшения качества медицины, популяризации здорового питания и прочих факторов. А значит, проблема "углеродного следа" превратится в настоящий кризис, и государствам придется принимать меры.

Вся надежда на молодёжь!

Но почему эта проблема связана именно со стариками, которые, казалось бы, не должны вести слишком активный образ жизни? Авторы исследования полагают, что дело в специфике их расходов.

"Раньше пожилые люди были бережливыми, — считает специалист по экологии из Норвежского университета естественных и технических наук Эдгар Хартфич. — Поколение, пережившее Вторую мировую войну, тщательно следило за тем, как они тратили ресурсы. "Новые пожилые" отличаются от них".

По мнению Хартфича, бэби-бумеры, в отличие от предыдущего поколения, тратят больше денег на недвижимость и продовольствие, а также потребляют больше энергии.

Интересно, что, по подсчётам экспертов, меньше всего углеродных выбросов исходит от молодых людей до 30 лет. Возможно, дело в том, что они расходуют меньше ресурсов, более умеренно питаются и реже бывают дома. В целом, среди молодёжи в наши дни наблюдается тенденция к экономии. Если она сохранится и в будущем, то, возможно, климатической катастрофы на Земле не случится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы наука экология
Новости
Глава Минобороны Украины заявил о прибытии американских РСЗО HIMARS
Нобелевский лауреат Стиглиц: Вашингтон может проиграть в новой "холодной войне"
Киселёв: Лисичанск и Северодонецк будут блокированы через три-четыре дня
Группировка "О" ВС РФ захватила лагерь ВСУ в ходе наступления на Славянск
Мирошник: НМ ЛНР взяла в блокаду Горское и Золотое
Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада
Маликов об уходе Шатунова: мы с ним были самыми популярными музыкантами в 90-ых
Инфекционист: купание в запрещённом месте грозит отравлением трупным ядом
Помощникам депутатов Госдумы настоятельно не рекомендуют выезжать за рубеж
Политолог Кургинян: Украина — вторая попытка Запада покончить с Россией
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова Любовь Степушова Россия даст воду, Америка набьёт элите кошелёк. Выбор за народом Казахстана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Группировка "О" ВС РФ захватила лагерь ВСУ в ходе наступления на Славянск
Мирошник: НМ ЛНР взяла в блокаду Горское и Золотое
Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада
Маликов об уходе Шатунова: мы с ним были самыми популярными музыкантами в 90-ых
Инфекционист: купание в запрещённом месте грозит отравлением трупным ядом
Учёные выяснили, что долгожители наносят больший вред Земле, чем молодёжь
Помощникам депутатов Госдумы настоятельно не рекомендуют выезжать за рубеж
Политолог Кургинян: Украина — вторая попытка Запада покончить с Россией
Глава Еврокомиссии: "Украина проходит через ад из-за желания вступить в ЕС"
Ковитиди: Европе может дорого обойтись исправление "колоссальной ошибки" РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников