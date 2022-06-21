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Автор Ирина Шлионская

Учёные выяснили, что "внимательное" лицо — это залог привлекательности

Эврика » Открытия

Есть лица, имеющие ряд черт, позволяющих оценивать их обладателей как "внимательных" или "осознанных". То есть, при взгляде на такого человека кажется, что он сознательно относится к окружающему миру и умеет его анализировать.

Учёные выяснили, что "внимательное" лицо — это залог привлекательности

Оказалось, что "внимательность" в сознании людей ассоциируется ещё и с привлекательностью, компетентностью и рациональностью. А субъектам с "невнимательными" лицами приписывают совершенно противоположные качества. Такие выводы сделала команда исследователей из Университета Кардиффа.

Два типа лиц

Учёные решили проверить, с какими атрибутами, ценностями и поведением ассоциируются у людей различные лица.

Так, группе из 113 добровольцев продемонстрировали серию парных изображений лиц и попросили выделить те, которые выглядят наиболее "осознанными" или "внимательными".

После этого другой группе, состоящей из 263 участников, предложили оценить те же изображения лиц по целому ряду критериев, таких как спокойствие, задумчивость, рациональность, напряжённость, симпатия и привлекательность.

"Тепло — холодно"

Оказалось, что лица, оценённые первой группой как "внимательные", вторая группа наделила также и привлекательностью. Их обладателей охарактеризовали как более "тёплых", "симпатичных" и "компетентных". В то же время, лицам, которых первая группа оценила как "невнимательные" или "неосознанные", во второй группе были даны такие характеристики, как "напряжённость", "несимпатичность", "холодность", "невротизм" и "некомпетентность".

"Визуальные представления осознанного лица были оценены как более симпатичные, обладающие более высокой самооценкой и демонстрирующие более нравственное поведение по сравнению с менее осознанным лицом", — прокомментировали авторы исследования.

Только восприятие!

Тем не менее, вряд ли можно стопроцентно доверять внешности человека, пытаясь оценить его моральные качества. Не стоит забывать, что существуют "мошенники на доверии", которые могут использовать располагающую внешность в преступных целях. В конце концов, такой внешний имидж можно создать искусственно.

И совсем не факт, что человек с добрым, интеллигентным лицом, излучающий обаяние, окажется действительно добрым и порядочным, пусть даже он не преступник. Мы с вами прекрасно знаем, что внешность нередко бывает обманчива.

Таким образом, нельзя говорить, что люди реально обладают теми нравственными чертами, которые им приписывают. Можно говорить лишь об особенностях восприятия. Хочешь, чтобы тебя хорошо воспринимали окружающие — сделай "осознанное" лицо. Это может сыграть свою роль при личных знакомствах, на экзамене, при приёме на работу.

"Результаты показывают, что то, как люди интерпретируют внимательность, имеет важные последствия и может быть использовано для управления механизмами реализации осознанности в ответ на глобальные вызовы", — пишут эксперты в статье, опубликованной в Royal Society Open Science.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы наука психология
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