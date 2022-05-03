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Автор Игорь Буккер

Английские крестьяне угощали феодалов мясом

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Новые изотопные исследования более двух тысяч останков показали, что аристократы в раннем Средневековье были вегетарианцами поневоле, а на шашлыки их приглашали крестьяне, которые порой устраивали щедрые пиры для своих хозяев. В сочетании с параллельными исследованиями в архивах представилась совершенно иная картина повседневной жизни средневековой Англии.

Английские крестьяне угощали феодалов мясом

Человек есть то, что он ест

Историки давно высказывали предположение, что королевские особы и дворяне употребляли гораздо больше мяса, чем остальная часть населения острова. На протяжении года вольные хлебопашцы были вынуждены вносить плату продовольствием. Эта повинность в Англии называлась feorm.

Согласно опубликованных в журнале Anglo-Saxon England результатам исследования медиевисты приходят к заключению, что эти данные заставляют историков пересмотреть жизнь и правление в эпоху раннего Средневековья.

При изучении останков 2023 представителей английской знати из захоронений с V по XI века биоархеологи не выявили зависимости между социальным статусом и употреблением пищи с высоким содержанием белка.

Данный факт настолько заинтриговал историка Тома Ламберта, потому что в большинстве средневековых документах и позднейших исторических исследованиях засвидетельствовано, что англосаксонская знать потребляла огромное количество мясной пищи.

Сначала приступили к расшифровке списка продуктов питания, составленного во время правления короля Уэссекса Ине (ок. 688-726), чтобы выяснить их количество и калорийность. Получилось 1,24 млн ккал, более половины из которых приходилось на животный белок.

Упоминание 300 булочек привело учёных к мысли, что каждому посетителю подавали по одной булочке для расчёта общей порции.

  • из 500 г баранины каждый присутствующий получал 4 140 ккал;
  • плюс 500 г говядины;
  • плюс 500 г лосося, угря и птицы;
  • вдобавок сыр, мёд и эль.

Сходная закономерность оказалась в десятках других списков продуктов из южной Англии. А именно:

  • скромное количество хлеба,
  • огромное количество мяса,
  • приличное, но не чрезмерное количество эля,
  • никаких упоминаний об овощах (хотя некоторые, вероятно, подавали на стол).

Крестьяне устраивали господам пиры

"Масштаб и перечень продуктов убедительно свидетельствуют о том, что эта провизия предназначалась для пиров, а не представляла собой запасы для ежедневного потребления членами королевских семей, — уточняет Ламберт. — Я не нашёл доказательств того, что люди регулярно употребляют в пищу такое количество животного белка. Если бы это было так, мы бы нашли изотопные доказательства избытка в костях белка и признаки таких болезней, как подагра".

Пиры напоминали отдых современного человека на открытом воздухе, только в отличие от наших мангалов и барбекю предки зажаривали целых быков в огромных ямах. Археологи находили остатки подобных пиршеств при раскопках в Восточной Англии. В отличие от прежних взглядов историков, на таких пиршествах присутствовали и объедались не только аристократы и королевская челядь, но и крестьяне.

Изучив употребление слова feorm, в том числе в завещаниях аристократов, Ламберт пришёл к выводу, что оно относилось лишь к пирам, а не к налогам. Это важно, потому что продовольственный налог не требовал личного участия короля или лорда, а также никакого проявления уважения к платившим его крестьянам.

Теория дани продуктами питания легла в основу теорий о зарождении королевской власти в Англии, а также политики земельного патронажа. Это центральный пункт споров о том, что привело к закабалению некогда свободного крестьянства Англии.

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Историческая роскошь Елизаветы II
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы англия археология
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