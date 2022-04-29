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Автор Ирина Шлионская

Изначальной формой общения была жестикуляция

Эврика » Гипотезы

Традиционно считается, что язык как средство общения возник из звуков: сначала люди неразборчиво мычали и ворчали, стараясь выразить свои эмоции или передать информацию, затем постепенно из этого потока стали вычленяться отдельные слоги и слова, обозначающие те или иные понятия. Однако исследователи из Университета Западной Австралии придерживаются другого мнения: наши отдалённые предки на начальном этапе использовали для коммуникации не звуки, а жесты!

Изначальной формой общения была жестикуляция

Жестикулируют все!

Практически все мы, часто на бессознательном уровне, склонны сопровождать свою речь жестикуляцией. Причём часто даже у представителей различных культур те или иные жесты означают одно и то же. А для некоторых групп людей мануальная символика является единственной формой общения.

"Люди всех культур жестикулируют во время разговора, слепые жестикулируют, а слышащие взрослые и дети могут успешно использовать жесты в качестве единственного средства общения", — отмечают эксперты.

И слепые "говорят"

Чтобы проверить свою догадку, учёные провели два эксперимента. В первом из них приняли участие 30 жителей Австралии и 30 жителей республики Вануату — тихоокеанского государства в Меланезии. Обе группы говорили на разных языках.

Добровольцам предложили сыграть в игру, напоминающую шарады. В первом раунде одному из игроков велели изобразить определённое слово при помощи жестов, а остальные должны были угадать его. Во втором же раунде "водящему" предстояло описать слово посредством нечленораздельной речи.

Оказалось, что жестикуляция гораздо эффективнее передавала смысл слов. И жесты, которые использовали участники обеих команд для описания одних и тех же слов, часто были похожи.

Второй эксперимент напоминал первый, но в нём приняли участие испытуемые с нарушениями зрения. И вновь результат оказался тем же, хотя здесь добровольцы не имели возможности пользоваться визуальными средствами.

Как известно, глухонемые люди активно используют при общении между собой язык жестов. Но и слепоглухонемой человек может научиться "говорить", используя тактильные методики.

Язык вторичен

Вероятно, речь возникла как вспомогательный коммуникативный ресурс, поскольку позволяла выражать мысли и эмоции в более разнообразном диапазоне. Но, поскольку языки формировались более обособленно, впоследствии представители разных культур и цивилизаций перестали понимать друг друга, если переставали использовать жестикуляцию. Возможно, об этом как раз и повествуют мифы, посвящённые строительству Вавилонской башни.

"Универсальность жестов означает, что они идеально подходят для начального человеческого общения между современными людьми и, следовательно, подтверждают гипотезу о том, что жесты являются основной модальностью для создания языка", — пишут авторы исследования в своей работе, опубликованной в издании Proceedings of the Royal Society B.

Не исключено, что со временем жестикуляция станет одним из основных средств общения между разноязыкими людьми и группами. И в этом нам активно помогут новейшие технологии, считают специалисты.

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Язык жестов. Как узнать тайные мысли собеседника?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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