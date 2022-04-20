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Автор Ирина Шлионская

"Сыворотка правды" не гарантирует отсутствия лжи

Эврика » Гипотезы

О так называемой "сыворотке правды", которая помогает разговорить человека так, чтобы он выдал любую информацию, сегодня не слышал только ленивый. Но существует ли она на самом деле? Вот тут есть разные мнения.

"Сыворотка правды" не гарантирует отсутствия лжи

Открытие доктора Хауза

Для начала: конкретного вещества под названием "сыворотка правды" нет и не было. Под этим понимается ряд различных веществ, способных воздействовать на определённые центры мозга. Научное название метода — "наркоанализ".

В криминалистике его начали использовать ещё в XVIII веке. Автором методики был итальянец по фамилии Монтеггиа, который придумал делать подозреваемым инъекции опиума, после чего те должны были сознаться в совершённом преступлении. Насколько эффективным был этот способ, неизвестно.

Сам термин "сыворотка правды" вошёл в обиход в 1922 году благодаря врачу-акушеру из Техаса Роберту Эрнесту Хаузу, который совершенно случайно обнаружил, что вещество скополамин, которое он использовал для обезболивания родов, способно развязывать людям язык.

Ему удалось провести несколько экспериментов в окружной тюрьме Далласа. Первым испытуемым стал мужчина, обвиняемый в ограблении аптеки. Под наркозом он дал признательные показания. То же произошло и со вторым заключённым: под влиянием скополамина он тоже признался во вменяемом ему преступлении.

Наркотики для спецслужб

Вскоре методика была взята на вооружение полицией и спецслужбами. Однако выяснилось, что скополамин не всегда даёт нужный эффект. Были люди, продолжавшие лгать и после того как им давали препарат. Либо они ненамеренно оговаривали себя.

Так, однажды сотрудники ЦРУ устроили "наркодопрос" водителю-японцу, и тот признался в убийстве ребёнка, хотя на самом деле убийцей точно был другой человек.

Начались поиски более эффективных средств. Марихуана и ЛСД в качестве препаратов для развязывания языка надежд не оправдали. Зато очень популярным в среде спецслужб оказался амитал натрия (амобарбитал) — вещество, растормаживающее нервные центры.

Не может служить доказательством…

"Сыворотку правды" продолжают применять для развязывания языков и в наши дни, просто это обычно не афишируется. Правда, если речь идёт об официальных структурах, то для применения подобных препаратов требуется особое разрешение. И не только руководства, но и самого "объекта". Понятно, что на это идут, когда информацию не удаётся "вытащить" другими способами.

Так, в 2007 году было официально разрешено использовать пентотал при допросе двух серийных убийц в индийском городе Мумбаи. После инъекций маньяк и его сообщник указали места, где они захоронили останки убитых ими детей.

По некоторым данным, подвергли "пентоталовому интервью" и Джеймса Холмса, подозреваемого в массовом расстреле посетителей кинотеатра в городе Орора (штат Колорадо) 20 июля 2012 года.

Процедура "интервью" не так проста. В западных странах, где официально практикуется метод наркоанализа, при этом присутствует целая группа экспертов. Причём инъекция делается только в условиях клиники.

Когда вещество начинает действовать, испытуемому сначала задают вопросы на различные нейтральные и бытовые темы, постепенно переводя беседу в допрос. Когда действие препарата заканчивается и человек приходит в полное сознание, члены комиссии опять с ним беседуют, предъявляя результаты наркодопроса, чтобы добиться признания в уже "процессуально приемлемой" форме. Ведь по закону показания, которые люди дают под воздействием химических веществ, не могут официально приниматься в суде как доказательства виновности.

Солгать можно и "под дозой"

В 2013 году британский научный журналист Майкл Мосли пошёл на эксперимент, который позволил ему испробовать на себе действие тиопентала натрия, причисляемого к "сывороткам правды". Ему делали инъекции под контролем медиков, начав с небольших доз.

Впоследствии Мосли описывал своё состояние как "заторможенное". Он вспоминал, что ему было трудно формулировать и излагать мысли.

Изначально он собирался попробовать после каждой введённой дозы сказать какую-нибудь ложь. И, несмотря на затуманенность сознания, в какой-то момент ему это удалось. Хотя после следующей дозы этот номер уже не прошёл.

Так что результаты применения различных вариантов "сыворотки правды" можно оценивать как весьма неоднозначные. В сущности, говорят специалисты, ни одно вещество не показало ещё столь высокой эффективности, чтобы каждый испытуемый говорил "правду, правду и только правду".

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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