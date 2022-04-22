Эксперт: освоение Луны и колонизация Марса — это стратегия выживания человечества

Владимир Путин сообщил, что Россия возобновляет лунную программу. Почему это необходимо не только для нашей страны, но и для всего человечества; какие ещё лунные проекты существуют в мире и чем отличается освоение Луны от освоения Марса, рассказал Pravda.Ru старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов.

Лунный лёд

— Алексей Владимирович, во время посещения космодрома "Восточный" президент Владимир Путин сообщил, что Россия возобновляет свою лунную программу. Что это за программа?

— Лунная программа состоит из трёх запусков. Первый запуск должен состояться в августе этого года. Станция "Луна-25" совершит посадку на Южный полюс. Последние открытия, в том числе о больших залежах водяного льда на полюсах, повысили интерес к этим районам. Уже разрабатываются миссии "Луна-26" (орбитальная) и "Луна-27" — это ещё одна посадочная с более тяжёлым космическим аппаратом.

— Эти исследования имеют прикладной характер?

— Да. Была открыта вода, о которой я говорил. Российские учёные из моего института, моей группы при помощи нейтронного детектора с высоким пространственным разрешением обнаружили присутствие водяного льда в поверхностном грунте, буквально метр от поверхности. Вода — это важный ресурс:

для людей,

техники.

Это ракетное топливо (водород, кислород), а водород, который присутствует на Луне, — полезный ресурс для развития будущих лунных станций.

— Вы подразумеваете переселение на Луну?

— Нет. На Луне сложно находиться: атмосферы нет, холодно ночью. Ночь длится 14 суток земных. Но Луна очень удобна для отработки технологий нахождения человека в дальнем космосе, вне магнитной сферы Земли.

Лететь на Луну всего 3-6 дней и всегда можно эвакуироваться, если что. Эти технологии нам пригодятся при освоении Марса, который более пригоден для жизни.

"Земля в иллюминаторе…"

— Что сейчас самое важное в изучении космоса?

— Первый столп — это исследования планет и тел Солнечной системы. Естественно, особняком стоят Луна и Марс. Луна как плацдарм для отработки технологий пребывания в дальнем космосе. Марс как единственная другая планета в Солнечной системе, которая колонизируема.

Второй столп — освоение других планет. В основном это лунные проекты, есть международные:

Lunar Gateway,

Moon Village.

Правда, пока это концепты без финансирования.

Третий столп — астрофизика, изучение дальних звезд, Галактики, поиск экзопланет и всё, чем занимаются многочисленные радиокомплексы на Земле и в космосе.

— Зачем нам нужна колонизация Марса?

— Ответ очень простой. Поговорите с геологами, они вам расскажут про несколько (я слышал про пять) эпизодов тотального истребления вида на Земле. Динозавры — самый известный пример, но не единственный.

Не факт, что такого больше никогда не произойдёт, что внешняя или внутренняя катастрофа не сведёт на нет всё то, чего мы добились на этой планете. Поэтому точка присутствия на другой планете — это стратегия выживания.