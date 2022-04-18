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Автор Ирина Шлионская

Нейросеть научили понимать язык свиней

Эврика » Изобретения

В сказках нередко упоминается о том, как люди и животные разговаривают между собой без каких-либо трудностей, или о героях, которые получают дар понимать язык зверей и птиц. Но в реальной жизни нам остаётся лишь мечтать о том, чтобы понять "речь" домашних питомцев. Ну, насчёт кошек и собак пока неясно, а вот электронный переводчик со свиного "языка" уже почти появился.

Нейросеть научили понимать язык свиней

Эффект корреляции

Доктор Элоди Брифер и её коллеги из Копенгагенского университета научили нейронную сеть считывать эмоции свиней по звукам, которые те издают, таким как хрюканье, фырканье и повизгивание.

Чтобы понять, как коррелируют эти звуки с эмоциями, которые испытывают животные, скажем, как они выражают счастье или волнение, страх или стресс, учёные использовали аудиозаписи и собранные ими данные о поведении свиней в различных ситуациях в течение всего их цикла жизни, от рождения до самой смерти.

Всего в эксперименте "приняли участие" 400 свинок и было задействовано 7414 акустических сигнатур. При этом большинство записей были сделаны на фермах, остальные — в экспериментальных вольерах, где животные, помимо еды, получали игрушки и незнакомые предметы, чтобы исследователи могли отслеживать их взаимодействие с этими объектами.

Когда визг, а когда хрюканье

В процессе эксперимента исследовались как позитивные ситуации (сбивание в кучу, воссоединение с сородичами, кормление, бег и игры), так и негативные (драки, процедура кастрации, пребывание на бойне).

Выяснилось, что в негативных ситуациях свиньи чаще издавали пронзительный визг. А вот похрюкиванье и короткое ворчание, напротив, говорили о том, что свинки довольны жизнью.

"В положительных ситуациях звуки намного короче, с небольшими колебаниями амплитуды, — рассказывает Брифер. — В частности, хрюканье начинается на высокой ноте и постепенно снижается по частоте".

Приложения для коммуникации с животными

По мнению исследователей, новый алгоритм может быть использован фермерами и животноводами для автоматического мониторинга состояния и настроения животных и подсказывать людям какие-то действия, направленные на улучшение ситуации и обстановки. Однако мало создать алгоритм, требуется ещё и удобная программа, чтобы пользоваться им в повседневных ситуациях.

"Мы обучили алгоритм расшифровывать хрюканье свиней. Теперь нам нужен кто-то, кто захочет превратить его в приложение, которое фермеры смогут использовать для улучшения благополучия своих животных", — говорит Брифер.

Правда, до организации общения людей со свиньями "на одном языке" пока не дошло. И дойдёт ли когда-нибудь, неизвестно, так как, в отличие от нас, братья наши меньшие не оперируют словами. А научимся ли мы когда-нибудь использовать лай, мяуканье или хрюканье как средство коммуникации — тоже весьма сомнительно…

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