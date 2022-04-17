Рацион питания может менять геном в поколениях

Мы знаем, что пища необходима организму как источник энергии. Но, оказывается, она ещё и способна взаимодействовать с нашим геномом. Специалисты считают, что от этих "коммуникаций" могут зависеть такие важные вещи, как особенности нашей физиологии, здоровье и продолжительность жизни. Существует даже наука, исследующая эти связи, она называется нутригеномика. Правда, пока она находится в зачаточном состоянии.

Пчелиный рацион

Примером того, что пищевые компоненты программируют генетические структуры, является, в частности, устройство пчелиного улья. В нём есть, например, рабочие пчёлы, которые бесплодны и живут всего несколько недель, и есть пчелиная матка, которая, в отличие от этих пчёл, не трудится, её главная функция — рожать, производить на свет других пчёл.

И она за период своей жизни способна произвести на свет целую колонию, а живёт она годы.

При этом строение организма и у матки, и у рабочих пчёл одинаковое. Но вот питаются они по-разному: рабочие пчёлы едят нектар и пыльцу, а матка пьёт маточное молоко.

Разный состав — разные гены

По словам специалистов, вся наша пища состоит из так называемых макронутриентов — белков, жиров, углеводов, а также микроэлементов — витаминов и минералов. Попадая внутрь организма, они и продукты их распада могут "поворачивать" так называемые генетические переключатели. Так, то же маточное молочко способствует активации генетических контроллеров, которые формируют органы пчелиной матки и поддерживают её репродуктивную способность.

В свою очередь, у людей и грызунов при потреблении мяса и рыбы в качестве побочного продукта выделяются аминокислоты метионина, влияющие на рост и деление клеток. У мышей, как показали исследования, расщепление жирных кислот кишечными бактериями влияет на уровень серотонина — гормона, регулирующего настроение. Например, его снижение может вызвать состояние тревожности и депрессии.

Пресловутый витамин С предохраняет геном от окислительных процессов, а также отвечает за его восстановление в случае повреждения.

Если человек пьёт молоко от коров или коз, питающихся травой, или от скотины, вскормленной зерном, это по-разному будет воздействовать на его клетки, так как два вида молока имеют различный состав жирных кислот и витаминов. Есть также гипотеза, что состав материнского грудного молока, которое получает ребёнок, воздействует на его геном.

В хлебе и крупах содержится фолат, который снижает вероятность появления врождённых дефектов у потомства. В то же время учёные предполагают, что высокий уровень фолата при отсутствии таких микроэлементов, как витамин B-12, способствует заболеваемости раком толстой кишки.

Вещества, содержащиеся в упаковках продуктов, также "просачиваются" в организм. Например, в пластике содержится бисфенол А, или BPA, предположительно влияющий у млекопитающих на возраст половой дифференциации и способный снижать уровень фертильности.

Мы то, что ели наши бабушки

Доцент кафедры молекулярной, клеточной биологии и биологии развития Мичиганского университета Моника Дус считает, что способность питательных веществ воздействовать на генетическую информацию может менять геномы представителей нескольких поколений. Предварительные исследования показали, что рацион бабушек и дедушек коррелирует с риском различных заболеваний и продолжительностью жизни у внуков.

Тем не менее, хотя факт связи пищи с генетической информацией уже доказан, пока нельзя делать однозначных выводов на тему конкретных воздействий. Тем более что исследования проводились больше на животных, чем на людях.

"Учёные только недавно начали расшифровывать эти генетические пищевые послания и их роль в здоровье и болезнях, — говорит Моника Дус. — Мы, исследователи, до сих пор не знаем точно, как питательные вещества действуют на генетические переключатели, каковы правила их коммуникации и как рацион питания прошлых поколений влияет на их потомство".

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